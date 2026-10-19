열 주 쉬는 뉴질랜드 교사, 이레도 눈치 보는 한국 교사

10월 7일, 테카포를 떠나 제랄딘을 거쳐 크라이스트처치로 들어왔다. 남섬 여정의 끝이었다(관련 기사: 열리지 않은, 세계에서 손꼽히는 밤하늘
https://omn.kr/2k5ku).
도심 한가운데의 뉴리젠트 스트리트는 파스텔빛 2층 건물이 양쪽으로 늘어선 짧은 골목이다. 골목 한가운데로 시내 관광 트램이 다니고 있었다. 2011년 지진 뒤 문을 닫았다가 2013년 4월에야 다시 열었다고 한다. 도심에는 건물이 헐린 자리가 공터나 주차장으로 남은 곳이 적지 않았다. 홀로 남은 건물의 맨 벽에는 화가들이 커다란 벽화를 그려 넣었다고 한다.
2011년 2월 22일 낮, 큰 지진이 이 도시를 흔들었다. 185명이 목숨을 잃었다. 도시의 얼굴이던 대성당은 첨탑을 잃었다. 지금도 철골 구조물에 기댄 채 공사 가림막 안에 서 있다. 허물 것인가 되살릴 것인가를 두고 여섯 해를 다툰 끝에 2017년 복원이 결정되었고, 2020년 5월 공사가 시작됐다. 2024년에는 돈이 모자라 공사가 멈췄고, 단계를 나눠 다시 시작하기로 한 계획이 지난해 나왔다. 첫 단계를 마치고 문을 다시 여는 목표는 2030년 말이다. 무너진 날로부터 스무 해 가까이 걸리는 셈이다.
지진 박물관 퀘이크 시티에는 문 닫는 오후 다섯 시에 닿았다. 안을 둘러보지 못하고 안내 책자 한 장만 받아 들었다. 책자는 이곳을 "영웅적 행동과 희망의 이야기"를 들려주는 곳이라고 소개하고 있었다.
처음에는 느리다고 생각했다. 지진 뒤 벌써 열다섯 해가 지났다. 열다섯 해면 갓 태어난 아이가 중학교를 마칠 나이가 되는 시간이다. 그런데 골목을 걸을수록 다르게 보였다. 이 도시는 서두르지 못한 것이 아니라 서두르지 않기로 정한 것 같았다. 지진 몇 달 뒤 시의회는 '아이디어를 나눠 주세요(Share an Idea)'라는 이름으로 여섯 주 동안 시민의 생각을 받았고, 10만 6천 건이 넘는 의견이 모였다. 가림막 안의 대성당은 덮어 버린 자리가 아니라 아직 합의를 기다리는 자리였다.
대성당이 다시 문을 열기까지 스무 해 가까이 걸린다면, 교사의 장기재직휴가는 스무 해 동안 비어 있었다. 다만 우리는 그 빈자리를 두고 오래 묻지 않았다. 그냥 비워 두었다가 어느 해 여름 다시 세웠다. 다툼이라고는 3편에 적은 '수업일 제외' 한 줄을 둘러싼 것이 거의 전부였다.
열 주, 날짜가 먼저 적힌 휴가
오클랜드행 비행기를 기다리며 뉴질랜드 교사들의 안식휴가(sabbatical)를 다시 찾아보았다. 뉴질랜드 교육부는 해마다 안식휴가 자리를 내놓는다. 초등 50개, 중등 50개이고, 중등에는 관리직 몫 10개가 따로 있다. 기간은 학교 수업 주로 열 주, 급여는 그대로 나온다. 아무나 받는 것은 아니다. 초등은 교직 경력 5년 이상, 그중 뉴질랜드에서 3년 이상이어야 하고, 중등은 뉴질랜드 공립·통합학교에서 20년 이상 가르쳐야 한다. 정식 교사 자격을 갖추고 교장과 학교운영위원회의 지지도 받아야 한다. 초등은 최근 5년 안에 안식휴가나 연수 지원을 받은 적이 없는 사람이 먼저다. 중등의 20년 조건은 우리 제도의 '20년 이상 이레'와 겹치는 숫자다.
내 눈을 붙든 것은 날수가 아니라 날짜였다. 2027년 몫의 신청은 초등의 경우 올해 6월 2일부터 30일까지 받았고, 통보 날짜는 초등과 중등 모두 9월 4일이었다. 누리집에는 신청 기간과 통보 날짜가 나란히 적혀 있다. 신청하는 사람은 언제 답이 오는지 알고 신청서를 쓴다.
9월 4일은 내 신청서의 마지막 칸이 채워지기 나흘 전이다. 2편에 적었듯 나는 이레를 두고 두 달을 보냈다. 보름의 망설임은 내 몫이었다. 그러나 그 뒤의 기다림을 길게 만든 것은 막는 규정이 아니었다. 언제 답이 올지 아무도 말해 주지 않았다는 사실이었다.
목적도 적혀 있었다. 뉴질랜드 교육부는 안식휴가의 목적을 세 가지로 밝힌다. 성찰(reflect), 재충전(rejuvenate), 그리고 전문적 학습(undertake professional learning)이다. 신청서에는 무엇을 배울지, 휴가 기간의 절반을 그 일에 어떻게 쓸지, 돌아와 누구와 나눌지를 적는 칸이 있다.
이 휴가를 되살리며 인사혁신처가 내건 취지는 '장기 재직 공무원의 사기를 진작하고 휴식을 통한 재충전 기회를 부여'하는 것이다. 재충전까지는 같다. 다른 것은 그다음이다. 한쪽은 쉬고 돌아온 교사가 무엇을 성찰하고 배워 오기를 바라고, 다른 한쪽은 오래 일한 사람을 다독이는 데서 멈춘다.
무급 휴가에도 적힌 의무
6편에 적은 리프레시먼트 휴가는 무급이다. 그런데도 협약에는 학교가 할 일이 적혀 있다. 대체 교사를 구하려고 합리적인 노력을 해야 하고, 동시에 쉴 수 있는 인원은 교사 15명 이하 학교 2명, 16~21명 3명, 22명 이상 4명까지다. 신청자가 더 많으면 그 학교에서 오래 근무한 순서로 정한다. 대단한 의무는 아니다. 대체 교사를 끝내 구하지 못하면 휴가를 쓰지 못할 수도 있다. 그러나 누가 대신 들어올지 찾는 일이 쉬려는 사람의 몫이 아니라 학교의 몫이라고, 몇 명까지는 함께 쉬어도 된다고 종이에 미리 적혀 있다.
우리는 어떤가. 4편에서 인용한 서울교사노조 조사에서, 휴가를 쓰기 어려운 까닭으로 모든 학교급이 첫손에 꼽은 것은 대체강사 확보였다. 보결 수업 조정이 어렵다고 답한 교사는 조사에 응답한 중·고등학교 교사 셋에 하나 이상, 특수학교 교사 다섯에 넷이었다. 다만 특수학교 응답자 수는 공개되지 않았다. 6편에서 본 시드니의 대체교사 연결 서비스도 사람이 모자란 문제까지 풀어 주지는 않는다. 그래도 그곳에서는 그 일을 누가 맡는지가 정해져 있다.
세우기는 했으나 합의하지는 않은
대성당 복원 사업단 누리집 첫 화면에는 2024년 공사가 멈췄다는 사실이 감춰지지 않고 적혀 있다. 그 아래에 다시 시작하는 해와 문을 다시 열 목표가 이어진다. 제도도 그래야 하지 않을까. 멈춘 것은 멈췄다고 적고, 다시 열 때를 미리 적어 두는 것.
우리 장기재직휴가는 세우기는 했으나 합의하지는 않은 제도다. 날수는 정했지만 언제 쓸 수 있는지, 누가 빈자리를 채우는지, 무엇을 위해 쉬는지는 정하지 않았다. 그 공백을 학교마다, 신청자마다 알아서 메우고 있다. 뉴질랜드에서 본 것을 빌려 세 가지를 적어 둔다.
첫째, 일정표다. 3편에 적었듯 인사혁신처는 이 휴가를 '본인이 원하는 시기에 사용할 수 있다'고 설명했다. 원하는 시기를 고르려면 언제까지 신청하면 언제까지 답이 오는지부터 알아야 한다. 날짜를 적는 데는 예산이 들지 않는다.
둘째, 목적이다. '재충전과 사기 진작' 옆에 '성찰과 전문적 학습'을 한 줄 더 적자. 무엇을 위해 쉬는지가 적혀 있어야, 쉬는 사람도 결재하는 사람도 미안해하지 않는다.
셋째, 빈자리를 채우는 일이다. 대체강사를 구하는 책임이 신청자가 아니라 학교와 교육청에 있다고 적고, 같은 기간에 함께 쉴 수 있는 인원의 상한과 우선순위도 정해 두자. 상한은 문을 좁히는 것처럼 보인다. 그러나 상한과 순서가 없으면 신청자는 자기가 몇 번째인지도 모른 채 눈치부터 본다.
10월 8일, 크라이스트처치 공항에서 렌터카를 반납하고 북섬 오클랜드로 가는 비행기에 올랐다. 창밖으로 도시가 멀어졌다. 철골에 싸인 대성당은 보이지 않았지만, 그 문을 다시 열 목표는 일정표에 적혀 있다. 저 빈자리를 서둘러 덮지 않고 견디기로 한 것도, 이 도시가 오래 합의한 일이었을 것이다.
<참고 자료>
1) Christchurch City Council, 'Share an Idea'
https://ccc.govt.nz/the-council/how-the-council-works/reporting-and-monitoring/share-an-idea
2) Christ Church Cathedral Reinstatement, 'Re:Opening Christ Church Cathedral'
https://christchurchcathedral.org.nz/
3) 뉴질랜드 교육부, 'Primary Teachers' Sabbatical'
https://workforce.education.govt.nz/current-teachers/sabbaticals-study-awards-and-study-grants/primary-teachers-sabbatical
4) 뉴질랜드 교육부, 'Secondary Teachers' Sabbatical'
https://workforce.education.govt.nz/current-teachers/sabbaticals-study-awards-and-study-grants/secondary-teachers-sabbatical
5) 인사혁신처, <장기재직휴가 신설, 임신기 공무원 보호도 강화>(보도자료, 2025. 4. 10.)
https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156683485
6) PPTA, 'Secondary Teachers' Collective Agreement – Part 6 Leave'
http://www.ppta.org.nz/collective-agreements/secondary-teachers-collective-agreement-stca/part-6-leave
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