열 주 쉬는 뉴질랜드 교사, 이레도 눈치 보는 한국 교사

▲아직 덮지 않은 자리10월 7일 크라이스트처치 대성당. 2011년 지진으로 첨탑을 잃은 대성당은 지금도 공사 가림막 안에 서 있다. 다시 문을 열기까지 아직 몇 해가 남았다. ⓒ 오성훈 관련사진보기