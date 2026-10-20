고등학교 '언어와 문학' 수업인데 학생은 4명뿐

'한 학기에 고작 소설책 한 권을 읽는다고?'

큰사진보기 ▲참여 학생은 단 4명으로, 소규모 그룹 수업에 가까웠다. ？AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수능 D-100(창원=연합뉴스) 김동민 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 100일 앞으로 다가온 11일 오전 경남 창원시 마산합포구 성지여자고등학교 3학년 한 교실 달력에 수능 카운트다운이 표시돼 있다. 올해 수능일은 오는 11월 19일이다. 2026.8.11 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대학입학시험인 수능이라는 현실적 제약을 고려하지 않은 채 이뤄진 무리한 제도 도입으로 인한 부담은 고스란히 학교와 학생들에게 돌아갔다

현실적 한계 때문에 IB의 교육철학과 평가 방식까지 부정할 수는 없다

인공지능이 지식의 생산과 활용 방식을 빠르게 바꾸는 시대에 스스로 질문하고 분석하며 상황에 맞게 빠르게 적용하는 능력을 기르는 일은 더 이상 미룰 수 없는 교육적 과제가 되었다

수업과 평가의 변화는 물론이고, 그러한 변화를 제약하는 대입 제도의 개선이 함께 이루어져야 한다

드디어 IB(국제 바칼로레아)의 DP(디플로마 프로그램, 고등학교 2, 3학년 과정) 수업의 실체를 마주할 기회가 생겼다. 지난해 IB 관련 주제로 학습연구년을 보낸 필자는 IB 학교 학생들의 교과목 선택 폭은 왜 그리 좁은지, 객관식 없이 이뤄지는 서·논술형 평가의 구체적 실체는 어떠한지, 그리고 학생 중심 수업은 무엇이 다를지 궁금했다.그런 참에 지난 9월 10일 교육청에서 주관하는 IB 학교 DP 참관 기회가 있어 기대와 설렘을 안고 교실 문을 열었다. 참관 수업은 고등학교 2학년 '언어와 문학' 시간이었다. 참여 학생은 단 4명으로, 소규모 그룹 수업에 가까웠다.학생들은 수업에 앞서 윌리엄 골딩의 <파리대왕>을 완독하고, 이를 각색한 그래픽 노블과 영화까지 접한 상태였다. 해당 차시는 그래픽 노블에서 '인간의 본성'과 관련된 인상 깊은 장면을 각자 선정해 분석하는 시간이었다.학생들은 말풍선 하나하나에서 의미를 발견하고, 등장인물의 동작 하나에서도 작가의 의도를 읽어냈다. 나아가 이러한 분석을 바탕으로 인간의 본성에 대한 자신의 해석을 논리적으로 펼쳐 나갔다. 무엇보다 눈에 띈 점은 한 학기 동안 한 권의 작품을 깊이 있게 탐구한다는 것이었다. 한 권의 책을 매개로 다양한 장르와 매체를 통해 해당 주제를 깊이 파고들었다. 탐구는 여기서 끝이 아니었다.이후에는 해당 주제를 다른 관점에서 바라본 <다정한 것이 살아남는다>(브라이언 헤어)를 읽고 토의하며 생각을 확장하고, 비평문 쓰기를 통해 서로 다른 텍스트의 연관성과 의미에 대한 이해 정도를 평가받을 예정이었다. 이처럼 학생들은 한 작품을 다른 장르의 텍스트와 비교·분석하고, 그 결과를 글쓰기로 발전시키며 인간의 본성을 다양한 관점에서 폭넓고 균형 있게 이해해 나갔다.수업 참관을 마치고 나니 그동안 IB 교육과정에 대해 품었던 의문들이 조금씩 풀리는 듯했다. 학생들은 교사의 설명을 수동적으로 받아들이지 않았다. 차시마다 스스로 작품을 분석하고, 해석을 공유하며 근거를 들어 주장을 논증하는 수업의 주체였다. 탐구와 토론을 통해 사고를 확장하고 발표와 글쓰기를 거듭하며 자신의 생각을 논리적으로 표현하는 힘도 기르고 있었다.이러한 배움의 과정을 지켜보면서 한 학기 동안 수많은 문학 작품을 접하지 못한다는 아쉬움은 더 이상 들지 않았다. 오히려 한 작품을 깊이 있게 읽고 이해하는 경험의 가치가 더 크게 다가왔다. 나아가 이러한 경험이 학생들의 삶에 어떤 변화를 가져올지 궁금해졌다. 언젠가 스스로 읽을 책을 고르고 문학을 통해 세상과 자신을 새롭게 이해하며 그 과정에서 삶의 깊이와 풍요로움을 더해 갈 학생들의 모습이 기대되었다.그렇다면 이러한 학생 중심의 깊이 있는 탐구 수업이 가능한 것은 무엇 때문일까? 아마도 많은 내용을 폭넓게 가르치기보다 적은 수의 과목을 깊이 있게 탐구하도록 설계된 IB의 교육과정과 전이가능한 개념학습을 추구하는 IB의 교육철학 때문일 것이다.실제 IB의 DP는 지식이론(TOK)과, 소논문(EE), 그리고 창의·활동·봉사(CAS)라는 세 가지 핵심 요소로 구성된다. 이 중 지식이론에서 학생들은 6개 교과군에서 한 과목씩을 선택하여 2년 동안 탐구한다. 예를 들어 사회 교과군에서 경제학을 선택했다면, 4학기 동안 일반과정(SL)에서 150시간, 심화과정(HL)에서 240시간을 경제 관련 과목만을 학습한다.즉, 경제학 개론을 시작으로 미시 경제학, 거시 경제학, 국제 경제학과 세계 경제를 배우되, 희소성, 선택, 효율성, 형평성, 경제적 후생, 지속가능성, 변화, 상호의존성, 개입이라는 핵심 개념 중심으로 탐구해나간다. 이 과정에서 학생들은 새로운 사회현상을 해석하며, 서로 다른 정보를 연결하여 분석하고 비판하는 훈련을 끊임없이 반복한다.이른바 '전이 가능한 개념학습'을 통해 배운 지식을 낯선 상황에도 적용할 수 있는 역량을 기른다. 결국 IB 교육과정은 얼마나 많은 지식을 습득했는가보다 핵심 개념이라는 '렌즈'를 통해 세상을 바라보고, 현상의 이면을 읽어내며 스스로 생각하고 판단하는 힘을 기르는 것을 목표로 한다.IB의 이러한 교육목표는 지식의 양과 습득, 그리고 재생에 무게를 두는 한국 교육에 시사하는 바가 크다. 교육의 성과는 얼마나 많은 지식을 가르치고 기억하게 할 것인가보다, 학생들이 배운 지식을 얼마나 깊이 이해하고 비판적으로 사고하며 새로운 상황에 적용할 수 있는가에 달려 있기 때문이다. 이러한 관점에서 IB는 단순히 수업 방식이나 평가 방법의 변화를 넘어, 우리에게 무엇을 위해 가르치고 학생들에게 어떤 배움을 제공해야 하는지를 근본적으로 되묻게 한다.하지만 아무리 좋은 제도라도 우리 교육 현실에 얼마나 잘 자리매김할지가 관건이다. 솔직히 새로운 교육제도를 도입할 때마다 기대했던 성과보다 학교 현장의 혼란이 더 커지는 상황을 반복해서 경험해 왔다. 특히IB 교육과정도 예외는 아니다. 2019년 도입 이후 학교 현장은 22개정 교육과정의 틀에서 IB의 평가 체계까지 조율해야 하는 과제를 떠안게 되었다. 특히 IB의 DP의 평가 결과를 국내 내신 산출 기준과 학교생활기록부 기재 방식에 맞추는 과정에서 현장의 어려움은 더욱 두드러졌다. 더욱 우려스러운 점은 IB 교육과정의 이수 경험과 평가 결과가 국내 대학입시에서 기대만큼 충분히 인정받지 못한다는 것이다.이는 대학마다 IB 교육과정에 대한 이해와 평가 방식이 다르고, 그 성과를 입시에 일관되게 반영할 기준이 충분히 마련되지 않았기 때문이다. 결국 이러한 제도적 불확실성으로 인한 부담은 IB의 교육적 가치를 믿고 선택한 학생과 학부모에게 돌아갈 수밖에 없다.물론 이러한. 참관한 교실에서 확인한 학생들의 깊이 있는 탐구와 비판적인 사고 역량은 우리 교육이 지향해야 할 방향이 무엇인지 보여주기에 충분했다. 특히결국 중요한 것은 IB라는 제도를 도입하는 것 자체가 아니라, 그 제도가 지향하는 교육적 가치를 우리 교실에서 실제 구현할 수 있는가의 물음이다. 이를 위해서는. 이러한 여건을 마련하지 않은 채 새로운 교육과정만 도입한다면 학교의 부담과 학생들의 불안은 커지고, 교육혁신이라는 본래의 목적마저 퇴색할 것이다.교육을 바꾸는 것은 새로운 제도를 도입하는 일만이 아니다. 제도가 추구하는 가치를 교실에서 실현할 수 있도록 환경을 만들어주어야 한다. 교사가 가르침에 집중하고 학생이 주체가 되어 내일을 준비할 수 있는 교실, 바로 그곳에서 교육 혁신의 의미를 되찾을 수 있기 때문이다.