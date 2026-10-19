중증장애인들에게 장벽이 높은 한국 사회

AD

심리학에는 '학습된 무기력'이라는 용어가 있다. 심리학자 마틴 셀리그만과 스티븐 마이어의 동물 실험을 통해 처음 제시된 개념으로, 아무리 노력해도 자신의 고통스러운 상황에서 벗어날 수 없다고 좌절해버리는 심리 상태를 말한다.마틴 셀리그만과 스티븐 마이어는 개들을 세 그룹으로 나누어 실험했다. 첫 번째 그룹의 개들은 상자에 가두었다가 전기 자극 없이 풀어주었고, 두 번째 그룹의 개들에게는 상자에서 전기 자극을 주되 개들이 레버를 누르면 자극이 멈추게 했다. 반면 세 번째 그룹의 개들은 상자에서 레버를 아무리 눌러도 전기 자극이 멈추지 않게 했다.그런 다음 세 그룹의 개들을 충분히 뛰어넘을 수 있는 담장이 있는 상자에 넣고 바닥에 전기 자극을 주었다. 그 결과 첫 번째와 두 번째 그룹의 개들은 담장을 뛰어넘어 전기 자극이 없는 곳으로 도망쳤지만, 세 번째 그룹의 개들은 담장을 뛰어넘지 않고 고통스러워하며 그 자리에서 전기 자극을 그대로 견뎌냈다.첫 번째와 두 번째 그룹의 개들은 자신의 행동에 따라 고통스러운 상황에서 벗어날 수 있다는 경험이 있었던 반면, 세 번째 그룹의 개들은 어떠한 행동을 해도 고통에서 벗어날 수 없다는 무력감을 학습해버린 것이다.사람도 이러한 학습된 무기력에 빠질 수 있는데, 필자와 같은 중증장애인들은 그 위험에 훨씬 더 크게 노출되어 있다. 신체적·정신적 장애 때문이기도 하지만, 어린 시절부터 꿈을 꾸기보다 좌절을 먼저 마주할 수밖에 없기 때문이다.필자 역시 마찬가지였다. 걷지도 못하고 손을 자유롭게 쓰지도 못하며 말도 명확하게 하지 못하는 내 모습에 크게 좌절할 수밖에 없었다. 그래서 다른 아이들처럼 마음껏 꿈을 꾸며 어린 시절을 보낼 수 없었다.특히 취학 통지서를 받고도 학교가 장애 학생을 맞이할 환경이 안 된다는 이유로 초등학교 입학을 거부당했다. 그 뼈아픈 경험은 나중에 특수학교에 입학해서도 시를 쓰며 '시인'이라는 꿈을 온전히 꾸지 못하는 원인이 되었다. 학교를 졸업하고 나면 세상 속에서 더는 글을 쓰며 살 수 없을 것이라는 막막함이 있었기 때문이다.다행히 기회가 주어져 대학에 진학했고, 정식으로 등단하여 계속 글을 쓰고 있다. 그러나 통계를 보면 장애 학생의 대학 진학률은 약 20%로 비장애 학생(70% 이상)의 3분의 1 수준에 머물러 있다. 취업률 역시 전체 인구의 절반 수준에 그치며, 중증장애인의 고용률은 20% 안팎에 불과하다. 이는 중증장애인에게 교육받고 취업할 수 있는 기회가 제대로 주어지지 않는 우리 사회의 냉혹한 현실을 보여준다.이러한 사회 속에서 많은 중증장애인은 학습된 무기력에 빠져 살 수밖에 없다. 혹자들은 중증장애인을 가리켜 세금만 축내는 존재라고 비판한다. 하지만 필자는 그들에게 말하고 싶다. 중증장애인들에게 세금을 축낸다고 비판하기 전에, 그들이 학습된 무기력에 빠질 수밖에 없도록 만드는 교육과 취업의 높은 진입장벽부터 허물어야 한다고.