살아 보니 그것도 사랑이더라

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큰사진보기 ▲한 병원의 대기실. 자료사진. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"괜찮아?"

"조금 아파."

"특별한 변화는 없네요. 석 달 뒤에 봅시다."

큰사진보기 ▲가을 길을 걷는 노부부아내 성금례 작가가 그린 그림. ⓒ 성금례 관련사진보기

"뭐 먹을까?"

"암 환자끼리 행복하게 살아야지."

젊었을 때 병원은 내 삶에서 멀리 있었다. 열이 심하게 나거나 몸 어딘가가 견디기 힘들 만큼 아플 때 찾아가는 곳이었다. 진료받고 약봉지를 들고나오면 병원은 다시 내 일상에서 사라졌다.그런데 고희를 넘기고 보니 병원이 달라졌다. 아파서만 가는 곳이 아니었다. 아프지 않아도 가고, 지난번과 달라진 것이 없는지 확인하러 가고, 때로는 의사의 "괜찮습니다"라는 짧은 한마디를 듣기 위해 하루를 통째로 내어주는 곳이기도 하다.언제부턴가 우리 집 달력에도 병원 가는 날이 자주 적힌다. 내 이름이 적힌 날이 있고, 아내 이름이 적힌 날도 있다. 올해는 유난히 더 그랬다. 2월 말에는 내가 입원했고, 6월에는 아내가 수술받았다. 진료가 끝나면 다음 검사가 기다리고, 검사가 끝나면 결과를 듣는 날이 잡힌다. 진료실을 나서면 예약 날짜가 또 생긴다.젊었을 때는 내가 정한 시간표대로 움직였는데, 이제는 가끔 몸이 정한 시간표에 맞춰 산다. 병원 갈 일이 많아진다는 건 나이 들어가는 것을 달력으로 확인하는 일이기도 하다.병원에 다니는 일은 나만의 사정이 아니다. 대기실을 둘러보면 나와 비슷한 나이의 얼굴이 많다. 고령사회에서 병원은 노년의 일상이 되었고, 진료와 검사 일정을 챙기는 일은 생활의 한 부분이 되었다. 그리고 환자 곁에는 흔히 가족이 있다. 서류를 챙기고, 접수를 대신하고, 몇 시간씩 복도에 앉아 기다리는 시간은 어디에도 기록되지 않는다. 노부부가 서로의 보호자가 되는 일도 드물지 않다.검사가 있는 날은 전날부터 하루가 시작된다. 몇 시부터 금식인지 확인하고, 아침에 챙길 것을 미리 꺼내 놓는다. 먹지 말라고 하면 평소엔 생각도 나지 않던 음식이 왜 그리 떠오르는지. 냉장고 문을 열었다가 "아, 안 되지" 혼잣말하고 다시 닫는다.새벽에 눈을 뜨면 집 안은 고요하고 창밖은 어둡다. 물 한 모금 마음대로 마시지 못하는 날은 이상하게 목이 더 마른다. 옷을 챙겨 입고 현관문을 나서면 바깥은 아직 밤이다. 깨지 않은 세상 어딘가에서 누군가도 옷깃을 여미고 있겠지. 그렇게 생각하면 어둠이 한결 덜 외롭다.한때 새벽길은 설레는 길이었다. 여행을 떠나려고 공항으로 가던 길, 먼 곳의 풍경을 보러 어둠 속에서 나서던 길. 그때 손에는 여행 가방이 들려 있었는데, 요즘은 병원 서류와 예약 문자가 있다. 같은 새벽길인데 목적지가 달라졌다.병원에 도착하면 여기저기 바쁘게 움직이는데도 시간은 좀처럼 가지 않는다. 번호표를 뽑고, 채혈실을 찾아가고, 검사실을 거쳐 진료실 앞에 앉는다. 대기실에는 연한 청록색 환자복을 입은 사람과 두툼한 외투를 걸친 사람이 나란히 앉아 있다. 사람이 많은데도 놀라울 만큼 조용하다.사람들은 저마다 말없이 기다린다. 검사 결과지가 든 봉투를 두 손으로 꼭 잡은 사람도 있고, 휴대전화만 들여다보는 사람도 있다. 무슨 생각을 하는지 알 수는 없지만, 문득 내 표정도 저들과 비슷하겠다는 생각이 든다. 무표정한 얼굴. 나도 그들 사이에 앉아 있다.올해 나는 환자의 자리에도, 보호자의 자리에도 앉았다. 내가 검사 받을 때는 아내가 기다렸고, 아내가 수술 받을 때는 내가 기다렸다. 특별히 약속한 적은 없다. 부부니까 으레 그러는 줄 알았는데, 나이가 드니 그 '으레'라는 말이 새삼 고맙다.수술실 문이 닫히면 해 줄 수 있는 것이 없다. 대신 들어갈 수도, 대신 아파할 수도 없이 그저 문이 다시 열리기를 기다릴 뿐이다. 아픈 사람에게 병원은 몸으로 견디는 곳이고, 곁에 있는 사람에게 병원은 마음으로 견디는 곳이다. 한참 뒤 문이 열리고 익숙한 얼굴이 나오면 먼저 표정부터 살핀다.짧은 대답이 돌아오자, 그제야 숨을 한 번 길게 내쉰다. 다시 아내의 목소리를 듣는 것만으로도 마음 한편이 놓인다. 때로는 사랑이라는 말조차 필요 없는 순간이 있다. 닫힌 문 앞에서 한 사람을 기다려 주는 일. 살아 보니 그것도 사랑이었다.병원에 다니면서 알게 된 것이 하나 있다. 검사보다 힘든 것은 기다림이다. 결과를 기다리는 동안에는 별별 생각이 다 찾아온다. 괜찮겠지 싶다가도 혹시나 하고, 혹시나 하다가도 괜찮을 거라고 마음을 달래 본다. 그렇게 기다려 진료실에 들어가면 의사의 말은 뜻밖에 짧을 때가 많다.기다린 시간에 비하면 설명은 짧다. '괜찮다'라는 말은 없어도, 우리는 그 담담한 한마디를 '괜찮다'라는 뜻으로 받아들이고 진료실을 나온다. 그 짧은 말을 들으려고 어두운 새벽길을 나선 것이다.병원을 나오며 하늘을 본다. 아침에 들어갈 때도 그 자리에 있던 하늘인데, 나올 때의 하늘은 조금 다르다. 하늘이 달라진 것이 아니라 내 마음이 달라졌기 때문일 것이다.그 말이 그렇게 반가울 수 없다. 따뜻한 국물이 있는 음식을 앞에 두고 아내와 마주 앉아 첫 숟가락을 뜨면 새벽부터 굳어 있던 어깨가 스르르 풀린다. 별것 아닌 한 끼, 평소에도 먹는 밥인데 병원에서 나와 먹는 밥은 유난히 맛있다. 밥을 먹다 말고 아내가 웃으며 말했다.체념도 비장함도 없는 그 말이 오래도록 마음에 남았다. 평범한 하루란 아무 일도 없는 하루가 아니라, 이런저런 일을 지나 다시 제자리로 돌아온 하루다.예전에는 병원에서 하루를 보내고 오면 아깝다는 생각부터 들었다. 새벽부터 움직였는데 집에 돌아오면 어느새 오후이고, 한 일이라곤 피를 뽑고 기다리고 또 기다린 것뿐이니까. 하지만 이제는 생각을 조금 바꾸었다. 병원에 내어준 하루는 없어진 하루가 아니라, 앞으로 살아갈 평범한 날들을 지키기 위해 먼저 건네준 하루다. 그렇게 생각하면 새벽길도, 검사실 앞에서 보내는 기다림도 조금은 견딜 만하다.아마 앞으로도 우리 집 달력에는 병원 가는 날이 적힐 것이다. 어느 날은 내가 환자가 되고, 또 어느 날은 아내가 환자가 되어 서로의 자리를 바꾸어 앉을 것이다. 젊었을 때는 함께 늙는다는 것이 이런 모습일 줄 몰랐다. 석양을 바라보며 나란히 걷는 노부부의 모습을 떠올렸다.살아 보니 함께 늙는 모습은 그보다 훨씬 소박했다. 예약 날짜를 서로 기억해 주고, 검사실 밖에서 기다려 주고, 진료가 끝나면 따뜻한 밥 한 끼를 함께 먹는 것. 그리고 집에 돌아와 "오늘도 잘 다녀왔네" 한마디 건네는 것. 어쩌면 함께 늙어간다는 건, 병원 대기실에 같이 앉아 있는 일인지도 모르겠다.병원 가는 것도 일이더라. 그래도 그 번거로운 길 끝에 평범한 하루가 기다리고 있다면 갈 만한 길이고, 그 길을 함께 걸어 주는 사람이 곁에 있다면 더욱 그렇다. 오늘도 우리는 병원에 하루를 내어주고, 평범한 내일 하나를 받아 들고 집으로 돌아온다.