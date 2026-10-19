"불안 조장"이라는 민주당, 자이툰은 잊었나

"정치는요, '그렇다' 하면 그건 '그럴지도 모른다'는 뜻이고… '그거는 안 된다' 카는 놈은 마, 그런 놈은 정치인도 아입니더."

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큰사진보기 ▲5월 15일 부산 남구 부산작전기지에서 열린 청해부대 48진 왕건함 출항 환송식에서 왕건함이 장병들의 환송을 받으며 출항하고 있다. 청해부대 48진은 파병 기간 아덴만 해역 일대에서 작전을 펼치지만 국회 동의를 얻어 호르무즈 해협까지 작전 범위를 넓힐 가능성도 제기된다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

영화 <평양성>에서 김유신이 당나라의 약속을 믿는 왕에게 건네는 말이다. 정치인의 말은 끝까지 들어봐야 한다. '전쟁개입 파병은 없다'는 정부·여당의 설명에서도 '없다'는 말만 듣고 안심하기는 어렵다. 그 앞에 붙은 '전쟁개입'이라는 단서가 있어서다.이재명 대통령은 9월 18일 기자회견에서 전쟁에 관여하거나 개입하는 파병을 부인하면서도, 상선과 수송로 보호를 위한 청해부대 활동 강화는 검토하고 있다고 밝혔다. 자국민 보호 활동과 전쟁 관여의 경계가 불명확해 뒤섞일 가능성도 대통령 스스로 언급했다. 전쟁개입은 하지 않겠다고 했지만, 한국군의 활동을 더 늘릴 여지는 남겨둔 셈이다.경실련과 참여연대 등 시민사회가 청해부대 임무 확대를 통한 우회 파병을 경고해온 이유다. 이후 오만만으로 작전구역을 넓히고 해상초계기를 보강하는 구체적인 방안까지 거론되고 있다. 그때 경계했던 군사활동 확대가 이제 구체적인 검토안으로 나타나고 있는 것이다.그런데 김성회 민주당 원내대변인은 17일 국민의힘의 비판을 '불안 조장'으로 규정하며 "우리 국민들은 흔들리지 않는다"고 했다. 대통령이 전쟁개입 파병은 없다고 밝혔고, 정부도 정해진 것이 없다고 했음을 강조했다. 대통령의 발언이 남겨둔 여지를 걱정하는 사람들에게 그 발언을 다시 들려주는 것으로 충분한가. 국민의힘의 공세를 되받았다고 해서 시민사회가 제기해온 우려까지 해소되는 것은 아니다.자이툰 파병 당시 참여정부와 여당 열린우리당은 지지자들의 반발에 부딪혔다. 정부가 평화·재건과 국익을 강조해도 갈등은 이어졌다. 2007년 노무현 대통령은 그해 말로 약속했던 철군을 이듬해 말로 미루는 연장안을 제시하면서, 약속과 다른 제안을 하게 된 점을 국민에게 사과했다. 파병 반대 단체들은 거듭되는 연장과 약속 위반을 비판했다. 파병에 대한 반대에 정부의 말을 믿을 수 있느냐는 문제까지 겹친 것이다.민주당이 자이툰에서 기억해야 할 것은 그 불신이다. 정부가 국익을 내세운다고 지지자들이 매번 납득하는 것은 아니다. 처음의 설명과 이후의 선택 사이에 간격이 벌어질수록, 다음 약속을 믿게 만드는 일은 더 어려워진다. 그런데 지금 민주당의 반박에서는 그때 겪은 갈등을 돌아보는 신중함을 찾기 어렵다.지금 여권의 정치적 여건도 넉넉하지 않다. 16일 발표된 한국갤럽 조사에서 대통령 직무 평가는 긍정 39%, 부정 52%였다. 9월 전국지표조사(NBS)가 해상초계기·군수지원함 등의 호르무즈 파병을 물었을 때는 민주당 지지층에서도 반대 55%, 찬성 31%로 나타났다. 지금의 청해부대 검토안을 직접 물은 조사는 아니지만, 무시할 수 없는 지표다.그 신뢰를 소모하면서 얻으려는 것이 미국의 협력이라면, 그 협력이 한국이 원하는 방향으로 돌아올지부터 따져야 한다. 자이툰 당시에도 한미공조는 주요 명분이었다. 노 대통령은 2007년 철군 연장 담화에서 북핵 문제와 남북관계, 한반도 평화체제를 위해 미국의 협력이 필요하다고 설명했다. 중동에서의 기여를 한반도 문제에서의 협력과 연결한 것이다.지난 미국 대선의 민주당 후보였던 카멀라 해리스 전 부통령의 방한 발언은 그 계산을 다시 따져보게 한다. 해리스는 14일 서울에서 트럼프의 거래주의를 비판하고 동맹의 상호성을 강조했다. 동시에 한미연합훈련 축소에는 강한 실망을 드러냈고, 북·중·러·이란의 협력을 경계하며 억제력 강화를 주장했다. 공개한 연설문에는 동맹국이 세계 방위에서 자기 몫을 책임져야 한다는 요구도 담겼다.미국 민주당이 다시 집권하면 동맹을 대하는 방식이나 개별 정책은 달라질 수 있다. 그러나 한국이 이번에 군사적 역할을 넓히고 그것이 미국의 전략에 도움이 된다면, 다음 정부도 그 몫을 계속 기대할 수 있다. 트럼프의 압박을 비판하는 것과 그가 동맹국에서 얻어낸 기여를 되돌리는 것은 별개의 결정이다. 미국의 정권교체가 한국의 부담까지 줄여줄 것이라고 미리 계산해서는 안 된다.한국이 중동에서 미국의 부담을 덜어준다고 한반도 문제에서 우리 뜻이 더 반영되리라고 낙관하기도 어렵다. 북한과 이란을 함께 경계하는 시각에서는 한국의 중동 기여를 동맹이 분담해야 할 일로 받아들일 수도 있다. 국내에서 반발을 감수하며 역할을 늘렸는데, 미국 정권이 바뀐 뒤에도 그 부담은 남고 한국이 기대한 협력은 얻지 못하는 상황까지 생각해야 한다.우리 선박을 보호하고 한미동맹을 안정적으로 관리하는 일은 중요하다. 그럴수록 이번 군사활동 확대가 한국에 가져올 이익을, 국내에서 치를 대가와 앞으로 떠안을 부담까지 놓고 판단해야 한다. 당장의 한미관계 마찰을 줄이는 데 도움이 되더라도 한국군이 오래 맡아야 할 일이 늘어난다면 쉽게 결정할 수 없다. 민주당의 "불안 조장"이라는 반박에서는 그런 고민을 찾기 어렵다.정부가 아직 결정하지 않았다면, 민주당이 우회 파병으로 이어질 수 있는 군사활동 확대에 제동을 걸 시간도 남아 있다. 국민은 흔들리지 않는다며 정부를 감쌀 때가 아니다. 지지자들의 신뢰를 당연하게 여기다가 그 신뢰를 잃었던 경험을 돌아봐야 한다. 자이툰을 겪은 민주당이 정신을 차려야 할 때는 지금이다.