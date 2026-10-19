대학생 과제에 AI 활용, 편리함 뒤에 남은 고민들

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덧붙이는 글 | 한림대학교 매스미디어와현대사회 수업

생성형 인공지능(AI)이 대학생들의 학습 환경을 바꾸고 있다. 과제 주제를 정하거나 자료를 정리하고 어려운 개념을 이해하는 과정에서 AI를 활용하는 학생들이 늘면서, 공부의 효율성을 높일 수 있다는 기대와 스스로 생각하는 능력이 약해질 수 있다는 우려가 함께 나오고 있다.AI는 대학생들에게 유용한 학습 도구가 될 수 있다. 복잡한 내용을 쉽게 설명해 달라고 요청하거나 글의 구성을 정리하는 데 활용하면 과제 준비에 드는 시간을 줄일 수 있기 때문이다. 특히 익숙하지 않은 주제를 공부하거나 자료를 정리할 때 도움을 받을 수 있다는 점에서 편리하다.한 학생은 AI를 활용하는 이유에 대해 "편리하고,모르는 정보에 대해 알수 있기 때문"이라고 말했다. 또한 그는 "과제 작성시 AI를 활용해 작성했던 경험이 있다"라고 덧붙였다.그러나 AI를 활용하는 것이 항상 긍정적인 결과로 이어지는 것은 아니다. AI가 제시한 정보에 오류가 포함될 수 있고, 답변을 충분히 검토하지 않은 채 과제에 사용하면 잘못된 정보를 제출할 가능성도 있다. AI가 만들어 준 결과물을 그대로 사용하는 경우에는 과제를 통해 지식을 이해하고 자신의 생각을 정리한다는 학습의 목적이 약해질 수도 있다.또 다른 대학생은 AI를 활용한 과제에 대해 "내가 생각해서 쓴 거보다 AI가 써주는 게 편리하지만 창의성이 부족하다"라고 말했다. 이어 AI를 활용했던 기억으론 "대학 수업 도중 글쓰기 과제 전반적으로 활용했던 기억"이라고 답했다.한편, 대학생들의 AI 활용 실태를 보여주는 해외 조사 결과도 있다.위 그래프에 따르면 2024년 12월 대학생들이 가장 많이 활용한 AI 기능은 텍스트 생성으로 약 63%를 차지했다. 글쓰기 개선과 학습 내용 요약에도 AI가 활용되고 있었다. 대학지성 In&Out이 소개한 연구 자료에 따르면, 하버드대학교에서는 AI 튜터를 활용한 학생들의 학습 성취도가 높게 나타난 사례도 있었다.그러나 AI에 지나치게 의존하면 스스로 사고하는 능력이 약해질 수 있으며, 잘못된 정보나 시험 부정행위 등의 문제도 발생할 수 있다. 따라서 AI를 무조건 의존하거나 배척하기보다 정보를 검증하고 비판적으로 활용하는 태도가 중요하다.AI 사용을 둘러싼 또 다른 쟁점은 과제의 공정성이다. 일부 학생은 AI를 활용해 짧은 시간에 과제를 완성할 수 있지만, 다른 학생은 자료를 직접 찾고 내용을 정리하는 데 더 많은 시간을 들일 수 있다. 교수자가 AI 사용을 어디까지 허용하는지 명확하게 안내하지 않는다면 학생들 사이에서 혼란이 생길 가능성도 있다.그렇다고 대학에서 AI 사용을 무조건 금지하는 것이 해결책이라고 보기는 어렵다. 생성형 AI는 정보를 탐색하고 복잡한 내용을 이해하는 데 활용할 수 있는 도구이기 때문이다. 중요한 것은 AI가 제공한 답변을 그대로 받아들이는 것이 아니라, 내용을 검토하고 필요한 정보를 확인하며 자신의 생각을 더하는 태도다.대학 역시 과제에서 AI를 사용할 수 있는 범위와 출처 표시 방법 등을 구체적으로 안내할 필요가 있다. 학생들이 AI를 사용했다는 사실만으로 평가하기보다, 학습 과정에서 AI를 어떻게 활용했고 결과를 얼마나 이해했는지 살펴보는 방식도 고려할 수 있다.생성형 AI의 확산은 대학생들에게 새로운 학습 기회를 제공하는 동시에 책임 있는 사용에 대한 고민을 요구하고 있다. AI를 무조건 배척하거나 모든 과정을 맡기기보다는, 스스로 생각하고 판단하는 능력을 유지하면서 필요한 부분에 활용하는 균형이 중요하다. 대학생들이 AI를 단순히 과제를 대신해 주는 도구가 아닌 학습을 돕는 도구로 활용할 수 있도록 학생과 대학 모두의 노력이 필요하다.참고 자료대학지성 In&Out, 고현석 기자, 2025.11.26 <낙관과 우려가 교차하는 대학생의 AI 활용>, 관련 발췌 자료.