해시태그는 왜 점점 쓸모없어지는가

애초 해시태그의 기원이 인스타그램은 아니었다. 2007년 오픈소스 소프트웨어 운동가인 크리스 매시나는 당시 트위터에서 어마어마하게 쏟아지는 정보가 흩뿌려지는 점을 아쉬워하며 기호를 사용해 특정 주제끼리 묶을 방법을 찾았고 이를 트위터에 제안했다. 이후 그는 트위터에 "#를 써서 정보를 묶는 걸 어떻게 생각해?"라는 짧은 메시지를 남겼고 이것이 바로 오늘날 해시태그의 시작이 된 것이다. -141p

큰사진보기 ▲콘텐츠가 전부다책 표지 ⓒ 미래의창 관련사진보기

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한국에서 론칭할 당시 넷플릭스의 CEO 리드 헤이스팅스는 "우리는 페이스북의 포스팅과 경쟁 중이다"라고 말했었다. 그러나 바로 그 다음해 그는 다시 이렇게 고쳐 말했다. "우리는 지금 고객의 잠(수면)과 경쟁중이다." 고객의 시간을 더 많이 점유하기 위한 전쟁의 서막을 알리는 말이 아닐 수 없다. -31p

큰사진보기 ▲크리스 매시나해시태그의 출발이 된 게시물. ⓒ X 관련사진보기

덧붙이는 글 | 김성호 서평가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 독서만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com

한국 대중들은 잘 알지 못하는 뜨거운 전선이 하나 있다. 주로 해커와 해외 오픈소스 운동가들이 한쪽에, 인스타그램과 페이스북, 유튜브 등 거대 온라인 SNS 플랫폼 운영업체들이 다른 쪽에 서서 마주하고 있는 전선이다. 총성 없는 전쟁은 꽤나 집요하고 치열하다. 최근 몇 년간 수차례 접전이 일어났고, SNS 기업들이 전선을 상대 쪽으로 크게 밀어냈다.문제를 인식하는 이가 제법 있기는 할 테다. 불과 작년 초까지만 해도 인스타그램에서는 해시태그가 훨씬 더 정교하게 작동했다. 해시태그로 검색하면 관련 정보가 지금보다 훨씬 더 정밀하게 묶여 결과로 나열됐다.2년 전, 또 4년 전으로 거슬러 올라가면 정확도는 더욱 높아졌다. 해시태그만 정확히 입력해도 같은 정보를 담은 자료를 금세 얻을 수 있었다. 인스타그램이 아니라 유저가 원하는 정보가 더 높은 순도로 추출됐다.해시태그의 개수와 정보량 또한 제한이 없는 방향에서 갈수록 큰 제약이 가해지는 쪽으로 바뀌어 왔다. 인스타그램이 지난 수년간 진행해 온 여러 업데이트 가운데 가장 첨예한 전선으로 꼽히는 것이 바로 이것이다.인스타그램은 곧 정보의 바다다. 유저들이 자발적으로 올리는 온갖 게시물이 디지털 정보로 변환돼 온라인에 노출된다. 그 정보를 활용할 주도권을 놓고 벌어진 싸움이 바로 해시태그 전선이라 해도 과언이 아니다. 인스타그램은 AI 개인화 알고리즘을 해시태그 검색에까지 적용했다.일반에 그 작동 방식이 공개되지 않는 블랙박스 시스템의 알고리즘은 유저가 직접 입력한 해시태그 외에도 그와 비슷하거나, 때로는 관련성을 전혀 알아챌 수 없는 온갖 정보를 뒤섞어 노출한다. 그 가운데는 유저가 저도 모르는 새 특정한 방향, 이를테면 물건의 구매나 정치·사회적 이슈로 이끌리도록 하는 마케팅적 요소가 상당히 포함돼 있다. 그러나 그 정확한 비율이나 작동 방식을 유저는 알 방도가 없다.국내 굴지의 대기업에서 콘텐츠 관련 업무를 맡고 있는 이들이 쓴 <콘텐츠가 전부다>를 읽었다. 2020년 출간된 저술로, 무려 세 편의 속편이 더 나왔을 만큼 성공한 시리즈의 첫 권이다. 통찰을 기르는 효율적인 방법 중 하나는 상당한 시차를 두고 미래를 내다본 저술을 접하는 것이다.약 20여 년간 실천해 온 수련의 방법으로, 나는 매일 아침 꼭 1년의 시차를 두고 시사 뉴스를 정리한 방송 녹취를 듣고, 평균 10년쯤의 시차를 둔 책을 읽는다. 이 책 또한 서재 가운데 2030년에 읽을 책을 모아 둔 칸에 꽂아 두었는데, 서두에 적은 해시태그 이야기를 풀어내기 위해 미리 꺼내 펼치게 됐다.책은 바야흐로 도래한 '대 콘텐츠 시대'를 훑어내는 개괄서다. '콘텐츠를 가진 자가 세상을 가진다'는 카피 아래 영화와 드라마, 유튜브와 SNS, 게임과 음악, 팟캐스트, 증강현실과 가상현실에 이르는 콘텐츠 생산 및 유통의 각 영역을 현황부터 전망까지 펼쳐 낸다.영화와 OTT, 미디어, 마케팅 등의 부문에서 경력을 쌓아 온 세 명의 저자가 성실하게 수집한 현황은 당대의 상황에 비추어 큰 흠이 없다. 각별히 언급할 만한 특징은 콘텐츠와 미디어를 다룬 수많은 저술이 대개 무리한 전망을 펼치고 설익은 평가와 분석을 감행하는 데 반해, 이 책은 현황을 소개하는 데 무게중심을 두고 있다는 점이겠다.그로 인해 아마도 5년쯤 더 지나도 그럭저럭 제 가치를 유지할 수 있다. 비슷한 부류로 묶을 수 있는 여타 서적이 불과 1~2년만 지나도 읽기에 민망한 경우가 흔하다는 점에 비추면 무시할 수 없는 일이다.이 시대 디지털로 변환 가능한 모든 정보는 자동으로 콘텐츠의 위상을 갖는다. 말인즉슨 정보가 곧 돈이 된다는 뜻이다. 다루는 정보가 영화나 드라마든, 음악이든, 심지어는 게임이든 가리지 않고 서로가 서로와 경쟁할 밖에 없는 장이 이미 열려 있다.하나는 유저를 잡아두어 제가 취급하는 콘텐츠를 소비하도록 하는 것이고, 다른 하나는 유저에게 알게 모르게 다른 콘텐츠(이를테면 광고 등)을 노출하는 것이며, 그보다도 중한 하나는 유저의 성향을 분석하고 그를 활용할 수 있게 쌓인 데이터를 확보하여 가공하는 것이다. 이 모두에 있어 넷플릭스가 페이스북과, 스포티파이가 틴더와, 팟빵이 서든어택과 경쟁하는 대환장의 파티가 열릴 수 있다. 아니, 이미 열려 있는지도 모른다.콘텐츠를 중심에 두고 싸우는 기업들의 아귀다툼 가운데 진정 중한 것은 무엇인가. 그를 돌아보는 작업이 얼마 이뤄지지 않았다는 사실을 우리는 어떻게 받아들여야 하는가. 쿠팡플레이와 인스타그램, 엔비디아 지포스 나우와 유튜브, 문피아가 한데 뒤엉켜 경쟁한다. 그 가운데서 콘텐츠가 마땅히 이뤄내야 하는 미덕과 가치가 존재하는가를 묻는 이는 채 한 줌이 되지 못한다.인식은 확장되는가, 지성은 확대되는가, 윤리는 함양되는가, 사상은 고양되는가. 그보다도 낮은 층위에서 진실한 공감과 유대마저도 옅어지고 무력해져 간다. 이 시대의 시민들은 콘텐츠 소비자로서 고립된 채 소비하는 주체로만 기능할 뿐이다. AI 기술의 도래 이후 그 위험은 급속히 현실화되고 있다.정보를 다루는 데 있어 주도권을 누가 갖느냐는 미래를 설계하는 첨예한 전선이다. 아니, 첨예해야 마땅한 전장이다. 스포티파이나 애플뮤직이 음악을 취급함에 있어서는 저작권자와 수익 분배에 관한 계약을 동등한 입장에서 체결해야 한다.반면 유튜브는 어떤가. 미국에서는 이른바 '피난처 조항'이라 불리는 저작권 침해 면책 조항으로, 한국에서도 저작권법 제102조의 온라인 서비스 제공자의 책임 제한 조항에 따라 일반인이 올린 음원과 관련한 수익을 자신들이 정한 기준에 따라서만 분배해도 문제가 되지 않는다. 본래부터 그러한 것이 아니라, 전선이 그리 형성돼 있는 까닭이다.앞서 언급한 해시태그 문제도 마찬가지다. 정보를 취급하고 활용하는 데 있어 플랫폼과 유저 사이의 힘의 균형은 갈수록 기울어만 간다. 인스타그램에서 해시태그를 입력해도 같은 태그를 넣은 게시물보다 훨씬 더 많은 다른 게시물이 수시로 노출된다. 아예 해당 해시태그를 넣은 게시물을 찾아볼 수 없는 상황도 숱하다.시간을 건너 투명하게 게시물을 길어 올리는 작업이 아예 불가능해질 가능성도 충분하다. 기업과 마케팅의 목적에 부합하는 선에서 더 많이, 더 다양한 게시물을 볼 수 있게 될 수는 있겠다. 그러나 진정으로 유저가 원하는, 혹은 유익하거나 필요한 게시물과는 멀어진다. 이는 과연 마땅한 일인가.책은 다방면에 걸쳐 성실하게 모은 2020년 당시의 현황을 개괄하는 데 충실하다. 그에 비해 탁월한 통찰이나 현명한 진단은 얼마 담고 있지 못하다. 이런 종류의 책에서 마땅히 기대를 품게 되는 전망과 진단의 영역에서는 아쉬움이 짙다.저자 세 명이 가진 역량의 한도 내에서 맴도는 직관과 통찰, 분석의 시야며 깊이가 답답하게 느껴지는 순간도 잦다. 그리하여 책이 가진 유효함에도 불구하고 앞으로도 이어져야 할 명저라거나 저자들의 다른 저술이 기대된다고 적을 수는 없겠다.그럼에도 불구하고 <콘텐츠가 전부다>는 짐작하게 한다. 정말이지 콘텐츠가 전부라는 것을 말이다. 콘텐츠를 두고 싸우는 한판 전쟁에서 압도적으로 우세한 건 기업이다. 불행히도 이 싸움은 피할 수도 없고, 피해서도 안 된다.사회 공동체는 더 수익성 높은 기업을 품고 싶은 국가로서, 시민은 더 큰 자극과 편의를 누리고픈 소비자로서 각각 무력해져 간다. 그로부터 전부인 콘텐츠를 빼앗겨선 안 될 것에 내어주고 있다. 이 같은 현황을 돌아보는 이가 아쉽게도 2026년 한국엔 채 한 줌이 되지 않는 듯하다. 바로 이러한 이유로 나는 이 책을 오늘 읽는 의미가 있다고 주장하는 것이다.