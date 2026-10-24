타자기가 가장 비싼 재산이었던 사람들

한글 기계화 역사의 단면을 기록한 80대 타자수 3인의 구술 기록이다.

큰사진보기 ▲타자기를 치고 있는 무교동 타자수 3인왼쪽부터 전직 인쇄업자 송씨와 타자수 이씨와 윤씨 ⓒ 강득주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲타자수 윤씨가 무교동에서 운영했던 가게 앞에서 찍은 사진인터뷰 중에 필자에게 핸드폰에 있는 옛날 무교동 가게 사진이라며 보여 주었다. ⓒ 타자수 윤씨 관련사진보기

큰사진보기 ▲타자기를 치는 80대 타자수의 손전직 타자수 이씨가 필자의 타자기를 치고 있다. ⓒ 강득주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리 매거진 <타자기이야기>에도 실립니다.

한글날 100주년을 맞아 올해는 어느 해보다 많은 행사가 열렸다. 하지만 매년 해 오던 기념 방식에서 크게 벗어나지 않았다. 한글기계화 역사를 다룬<타자기, 글씨쓰는 긔계> 전시는 공공기관에서 다루지 않아 민간전문가와 기획자들이 자비와 펀딩으로 열어야 했다.문제는 또 있다. 한글을 기계로 쓰려 애쓴 사람들, 그리고 그 기계 앞에서 하루를 살아 낸 사람들의 삶도 우리 한글 문화의 한 단면이다. 그런데 이를 기록하고 수집하는 곳이 없다. 관련 공공기관의 지원사업도 없다. 타자기는 100년이 지나도 복원할 수 있다. 하지만 그 시대를 살아 낸 사람들의 기억은 그분들과 함께 사라진다.이 글은 필자가 지난 2024년과 2025년에 만난 80대 여성 타자수들의 구술을 정리한 기록이다. 너무 오래된 전 이야기 아니냐고? 달라진 건 없다. 10월 19일 확인 결과, 여전히 한 달에 한 번씩 모임을 유지하며 지내신다는 이야기를 들었다. 그들이 살아온 과거는 변함이 없다.2024년 7월. 타자기 수집가들에게는 꿈의 타자기인 전설의 IBM 셀렉트릭 한글볼 타자기를 구하게 되었다. 설레는 마음으로 거래장소로 나가 타자기의 내력을 묻다가 뜻밖의 이야기를 들었다. 타자기의 주인은 판매자의 어머니이며, 어머니는 무교동에서 활동하시던 전직 타자수였다는 것이다.어머니를 뵙고 싶다는 부탁에 판매자는 어머니의 허락을 받아 연락처를 건넸다. 청력이 좋지 않으셔서 질문지를 미리 보내고 전화로 인터뷰하기로 했다. 2024년 11월 21일 저녁, 첫 통화에서 무교동 시절 동료들을 지금도 한 달에 한 번 만난다는 이야기를 들었다. 다음 모임에 초대를 부탁드렸고, 2025년 2월 15일 사가정역 인근의 모임 자리로 찾아갔다.윤씨(1944년생)는 1970년대 초부터 50여 년간 무교동에서 한영 타자·인쇄 가게를 운영했다. 필자에게 타자기를 판 분이다. 이씨(1945년생)는 1969년 무교동에서 시작해 명동 등지에서 가게 자리를 빌려 타자를 쳤다. 송씨(1945년생)는 필경사로 출발해 인쇄 가게를 운영하며 받아 온 주문을 타자수들에게 넘긴 업주다. 모두 여든을 넘겼지만 흐트러짐 없는 건강과 총기를 지니고 있었다.윤씨는 형편이 어려운 집의 맏딸이었다. 집안 생활을 책임져야 했던 그는 미장원을 몇 달 해 보다 접고 한의원 보조 간호사로 일했다. 낮에는 한의원에서, 밤에는 돈암동의 한 타자학원에서 혼자 불을 켜고 연습했다. 매일 늦게 오는 수강생에게 학원은 아예 열쇠를 맡기고 퇴근했다. "특별히 좋아서라기보다 생활인이 돼야 하니까" 시작한 일이었다.이씨는 외사촌이 가게에서 타자를 쳐 돈을 잘 버는 걸 보고 마음을 먹었다. 공병우식 학원을 일주일 다녔지만 "공병우는 글씨가 안 예뻐서 영업에선 안 된다"는 외사촌의 말에 김동훈식으로 바꿨다. 학원에 다시 갈 돈이 없어 외사촌의 자판을 종이에 그려 집에서 손가락으로 익혔다. 그리고 아버지에게 "기계값만 대 달라"고 했다. 1969년이었다.당시 타자학원은 석 달 과정이었지만 끝까지 다니는 사람은 드물었다. 수요가 많아 한두 달 배우면 바로 일자리를 구했고, 대부분 회사 경리로 들어갔다. 배우는 사람은 거의 여성이었다.1970년대 시청 뒤 무교동은 "서울 시내에서 뭘 찍는다 하면 다 무교동으로 왔다"고 할 만큼 타자·인쇄 가게가 몰린 곳이었다. 남의 문서를 대신 써 주던 이런 가게를 흔히 '대서소'라 불렀다. 가게 타자수는 고용된 직원이 아니었다. 이씨는 자기 타자기를 들고 남의 인쇄 가게에 들어가 '모치꼬미('반입'을 뜻하는 일본어 모치코미(持ち込み)에서 온 업계 은어)'로 일을 시작했다.자릿세 없이 매출을 주인 3, 타자수 7로 나누는 방식이다. 1975년 윤씨가 차린 대여섯 평 가게에는 한글·영문 타자기와 공판 타자수, 번역가, 도장 새기는 사람, 복사기와 명함 인쇄기가 한데 모여 있었다. 타자수는 거의 모두 결혼한 여성이었다. 출근 시간을 따지는 사람이 없어 아이를 키우며 일하기에 맞았다.타자수의 실력은 빨리 치는 데서 끝나지 않았다. 원고는 모두 손글씨였고, 쓴 사람조차 못 알아보는 악필도 많았다. 한문 세대 손님들이 한자를 섞어 휘갈긴 원고에서 '금' 자와 '산' 자가 보이면 '금수강산'을 짐작해 쳤다. 한문을 조금이라도 더 아는 것이 타자수에게는 손님이 몰리는 경쟁력이었다.종이 한가운데 제목을 앉히는 것도 눈대중이었다. 결산서처럼 숫자가 많은 문서는 탭을 걸어 두고 천 단위, 백 단위를 머릿속으로 세어 가며 자릿수를 맞췄다. 한글과 영문이 섞인 문서는 영어 단어가 들어갈 칸을 비워 두고 한글 타자기로 먼저 친 다음, 종이를 영문 타자기로 옮겨 빈칸을 채웠다. 무역 서류는 먹지를 끼워 다섯 장에서 일곱 장을 한 번에 쳤는데, 한 글자만 틀려도 모든 장을 지워야 했다.기계도 계속 바뀌었다. 1969년 정부가 네벌식을 표준자판으로 정했지만, 회사와 관공서가 주로 공병우식을 쓰는 동안 무교동 영업집은 여전히 김동훈식 다섯벌식을 고집했다. 개인 손님에게는 표준보다 '예쁜 글씨'가 중요했기 때문이다. 1980년대에는 볼만 갈아 끼우면 한글과 영문을 칠 수 있고 수정 리본으로 바로 지울 수 있는 IBM 볼타자기를 손님들이 찾았다.100만 원이 넘었다고 하지만 바꾸지 않을 수 없었다. 그 뒤로 전자타자기와 컴퓨터가 왔다. "영문은 한 번 배워 놓으면 그만인데, 한글은 기계 바뀔 때마다 다시 배워야 돼요." 1983년 표준자판이 두벌식으로 바뀌고 컴퓨터가 들어오면서, 타자수들은 또 한 번 새 자판을 손에 익혀야 했다.대서소에 들어오는 문서는 시대의 바로미터였다. 1970년대에는 사업계획서, 결산보고서, 종합상사의 영문 차관계약서, 무역 서류가 쏟아졌다. 외국계 은행의 한글 문서와 육군본부 문서도 들어왔다. 1980년대에는 20~30장짜리 유학 추천서와 입학원서, 이력서가 많았다. 1986~1987년 무렵부터는 고소장, 진정서, 내용증명이 대부분이 됐다."어느 때부턴가 사사건건 소송으로 물고 늘어지는 시대가 오더라고요." 그리고 컴퓨터가 왔다. 국민학생도 컴퓨터를 칠 무렵이 되자 한글 손님은 사라졌다. 송씨가 웃으며 덧붙였다. "이제는 AI가 나와서 우리가 먹을 게 없어."타자수는 장당 요금을 받았다. "인기 있는 직업이라기보다 월급보다 낫다는 직업"이었다. 1970년대 초에는 한 장을 쳐 주면 모닝커피와 점심값을 내고도 남았다. 윤씨는 타자 수입만으로 가게 월세를 감당하며 가족의 생계를 꾸렸다. 대신 연말 결산철에는 밥 먹는 시간만 빼고 이틀 밤을 새우기도 했다. "이틀째 되는 날은 손이 마비가 되더라고요."손님들은 타자수를 귀하게 대했다. 일이 마음에 들면 다방 커피를 시켜 주고 빵을 사 왔다. 송씨는 "타자가 좀 하이클래스"였다고 했다. 가게가 좁아 손님이 몰리면 "옆 다방에 10분만 계시라"며 보냈다. 명동에서 일하던 이씨는 서랍에 스타킹을 사 두었다가 올이 나간 증권회사 여직원 손님에게 꺼내 주며 단골을 만들었다. 자리를 빌려 쓰는 타자수에게 단골은 곧 생존이었다.타자기는 그들의 밥벌이이자 가장 비싼 재산이었다. 윤씨는 개업 초기 무쇠 자물통을 채워 둔 가게에서 타자기 두 대를 도둑맞았다가, 남편 친구인 형사의 수소문으로 지방으로 팔려 가던 기계를 한 대는 되찾은 적도 있었다. 1980년대 어느 겨울에는 집에서 일을 하기 위해 볼타자기를 집으로 옮기던 남편이 빙판길에 미끄러졌다. 남편은 넘어지면서도 타자기를 배 위에 올려 지켰다.1971년, 이씨는 다음 날 오전 10시까지 끝내야 하는 육군본부 문서를 맡았다. 집에 일거리를 가져 갔지만, 한 장도 못 치고 새벽 4시에 가게로 나와 숨도 못 쉬고 쳤지만 11시가 넘어서야 끝났다. 사복 차림의 담당자는 화를 내며 돈을 못 주겠다더니, 보름쯤 뒤 "덕분에 잘 됐다"며 점심을 사러 왔다.또 다른 가게들이 거절한 급한 일을 맡아줬다가 기계 줄이 끊어져 늦어지는 바람에 고소를 당한 적도 있었다. 경찰서에 불려 간 이씨는 "기계가 고장 나 남의 집에서 숨차게 쳐 줬는데 뭘 잘못했느냐"고 되레 따졌고, 경찰도 그의 손을 들어 줬다고 했다.1980년대 초 윤씨네 가게는 호텔에서 부른 손님의 인쇄·타자 일을 맡아 빳빳한 새 돈으로 두둑한 셈을 받았다고 했다. 얼마 뒤 세상을 떠들썩하게 한 어음 사기 사건이 터졌는데, 윤씨는 그 손님이 장영자였다고 기억했다.19세기 후반 미국에서 타자기가 상용화되면서 여성들에게 사회 진출의 문이 열렸다. 무교동의 타자수들도 다르지 않았다. 재능이나 적성보다 생계를 위해 타자기 앞에 앉은 여성들은 그 기계로 가족을 부양했다.이씨는 아이 셋을 낳는 동안 몇 번이나 일을 그만뒀다가, 그때마다 다시 타자기 앞으로 돌아와 예순다섯 살까지 일했다. 인터뷰가 끝나 갈 무렵 필자가 챙겨 간 타자기를 내놓았다. 손은 옛 배열을 기억하지 못했지만 타자기 앞에 앉는 자세만은 그대로였다. "하루만 연습하면 다시 돈 벌겠다"는 농담에 모두 웃었다.해마다 되풀이되는 한글날 행사는 한글문화의 깊이에 비해 콘텐츠의 종류나 다양성이 다소 부족해 보인다. 공교육 교육 과정에서도 한글 기계화 역사를 가르치지 않는다. 이제는 낮은 곳에서 역사를 만든 보통 사람들의 이야기에도 관심을 가져야 한다.국립한글박물관이나 서울역사박물관 같은 공공기관이 타자수와 타자기 수리 기술자, 타자학원 강사처럼 한글기계화 현장을 지킨 사람들의 구술을 체계적으로 채록하기를 바란다. 개인 수집가가 녹음기 하나로 할 수 있는 일에는 한계가 있다. 타자기는 100년이 지나도 고쳐 쓸 수 있다. 그러나 그 역사를 들려줄 사람들에게 남은 시간은 많지 않다.