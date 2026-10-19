"물고기가 어떻게 숨을 쉬어요?" 퇴적물에 뒤덮인 강릉 남대천

강릉 시민들의 오랜 쉼터이자 수많은 생명이 살아가는 남대천. 그곳의 물빛이 심상치 않다.
지난 9일 <오마이뉴스>에 보도된 '부산 부캉이가 환호받을 때 강릉 남대천 잉어는 신음했다
'(https://omn.kr/2k29r)는 기사는 우리 곁에서 살아가는 생명들의 현실을 되돌아보게 했다.
기사 보도 이후인 18일 오후, 남대천을 다시 찾았다. 현장은 예상보다 심각해 보였다. 산책에 나선 시민들은 발걸음을 멈추고 하천을 바라보며 안타까움을 드러냈다. 시민들의 휴식처이자 물고기와 새들의 삶터인 남대천. 지금 이곳에서는 무슨 일이 벌어지고 있는 것일까.
"저렇게 더러운 물에서 물고기가 어떻게 살겠어요?"
남대천 물의 흐름이 원활하지 않은 곳에는 부유물과 이물질이 한데 모여 수면을 뒤덮고 있었다. 그 아래로 물고기들이 모습을 드러냈다. 물고기들은 이물질이 떠 있는 수면 가까이에서 헤엄치고 있었다. 그 모습을 한참 바라보던 김상덕(66세) 시민이 안타까운 표정을 지었다.
"저렇게 더러운 물에서 물고기가 어떻게 살겠어요?"
단순한 탄식이 아니었다. 오랫동안 시민들의 사랑을 받아온 남대천이 왜 이런 모습으로 변했는지 묻는 말처럼 들렸다. 함께 남대천을 찾은 어린이의 말은 더욱 가슴에 와닿았다.
"물고기는 숨을 어떻게 쉬어요?"
어른들이 쉽게 지나칠 수 있는 풍경 앞에서 아이는 물고기의 숨부터 걱정했다. 물고기는 물속에 녹아 있는 산소로 호흡한다. 수면에 부유물이 있다고 해서 곧바로 호흡이 불가능해지는 것은 아니다. 그러나 유기물이 쌓이고 부패하거나 물의 흐름이 정체되면 용존산소가 감소해 수중 생물의 생존을 위협할 수 있다. 아이의 질문은 남대천의 수질과 생태 환경을 제대로 살펴야 하는 이유를 일깨웠다.
물고기만의 문제가 아니다… 새들도 버거워 보이는 남대천
남대천은 단순히 물이 흐르는 하천이 아니다. 물고기가 살고, 새들이 먹이를 찾으며, 시민들이 산책하고 휴식을 취하는 강릉의 소중한 생태 공간이다. 그러나 이날 마주한 풍경은 생태 하천이라는 이름과는 거리가 있어 보였다. 매일 아침저녁으로 남대천을 산책한다는 이상정씨는 하천에서 올라오는 악취에 안타까움을 감추지 못했다.
"다리 위까지 고약한 냄새가 올라옵니다. 아침저녁으로 늘 걷는 남대천인데, 이렇게 변해가는 모습을 보니 참 안타깝습니다."
수면에 쌓인 이물질 사이로 물고기들이 움직이고, 새들은 부유물이 떠 있는 물가를 오갔다. 새들이 실제로 어떤 영향을 받고 있는지는 추가 조사가 필요하지만, 적어도 눈앞에 펼쳐진 하천의 모습은 건강한 생태 환경을 기대하는 시민들에게 실망감을 안겨주기에 충분했다.
특히 남대천은 바다와 하천을 오가는 생명들에게 중요한 공간이다. 연어를 비롯한 회유성 어류가 이동하는 물길이기도 하다. 이런 곳에 퇴적물과 부유물이 지속적으로 쌓인다면 단순한 경관 훼손을 넘어 수질과 생태계에 어떤 영향을 미치는지 면밀히 살펴야 한다.
현장을 조사하던 대학생도 안타까워했다
현장에서 만난 강원대학교 강릉캠퍼스 한 학생은 남대천의 관광자원화 방안을 모색하기 위해 현장 인터뷰에 나섰다가 예상보다 심각한 하천 환경에 안타까움을 드러냈다.
"남대천을 관광자원으로 발전시키기 위해 무엇이 필요한지 알아보러 왔는데, 현장을 직접 보니 관광자원화에 앞서 하천 오염 문제부터 해결해야겠다는 생각이 들었습니다."
하천은 눈에 보이는 물빛만으로 건강 상태를 판단할 수 없다. 수온과 용존산소량, 유속, 오염물질의 종류와 농도, 하천 바닥의 퇴적 상태 등을 종합적으로 조사해야 한다.
특히 남대천에 쌓인 물질이 자연적으로 발생한 조류나 유기물인지, 외부에서 유입된 오염물질인지, 하천의 흐름이 정체되면서 축적된 퇴적물인지를 확인하는 일이 우선이다. 겉으로 드러난 현상만으로 오염의 원인을 단정할 수는 없다. 그러나 현장에서 확인한 부유물과 퇴적 상태는 관계기관의 정밀한 조사와 관리가 필요하다는 문제를 제기하기에 충분했다.
시민들의 쉼터에서 생태환경의 경고등으로
남대천은 강릉 시민들의 삶과 함께 흘러온 물길이다. 아침저녁으로 산책하는 시민들이 있고, 물가에서 새를 관찰하는 사람들이 있으며, 계절마다 달라지는 하천 풍경을 즐기는 이들이 있다. 그런 남대천이 이제는 시민들에게 걱정의 대상이 되고 있다. 하천에 쌓인 이물질을 걷어내는 것도 필요하지만, 그것만으로 문제가 해결되는 것은 아니다.
왜 특정 구간에 퇴적물이 집중되는지, 하천의 흐름에는 문제가 없는지, 상류에서 유입되는 물질은 무엇인지, 수질과 수생생물에 어떤 변화가 나타나고 있는지를 함께 조사해야 한다. 일시적인 청소나 경관 정비를 넘어 하천의 생태적 건강성을 회복하기 위한 지속적인 관리가 필요한 이유다.
"물고기는 숨을 어떻게 쉬어요?"… 어른들이 답해야 할 질문
부산의 '부캉이'는 사람들의 호기심과 관심을 불러일으켰다. 커다란 상어 한 마리의 등장에 많은 이들이 놀라워하고 환호했다. 그 관심은 생명의 소중함을 일깨우는 계기가 됐다.
그렇다면 우리 곁에서 매일 살아가는 물고기와 새들에게는 얼마나 관심을 기울이고 있을까. 멀리 있는 특별한 생명에는 환호하면서 정작 집 앞 하천에서 살아가는 생명들의 어려움에는 무심했던 것은 아닐까. 남대천에서 만난 어린이의 질문이 오래도록 귓가에 남는다.
"이런곳에서 물고기는 숨을 어떻게 쉬어요?"
그 질문에 어른들은 무엇이라고 답해야 할까. 강릉 남대천은 말을 하지 못한다. 물고기도, 새들도 자신들이 살아가는 환경을 바꿔 달라고 요구할 수 없다. 그러나 물 위에 쌓인 이물질과 탁해진 물길은 남대천이 보내는 경고처럼 보였다.
남대천을 다시 살아 숨 쉬는 생명의 하천으로 만드는 일. 그것은 물고기와 새들만을 위한 일이 아니라, 강릉 시민들의 삶의 터전을 지키는 일이기도 하다.
어린이가 걱정 없이 물고기를 바라보고, 새들이 자유롭게 노닐며, 시민들이 맑은 물길을 따라 걸을 수 있는 남대천. 우리가 되찾아야 할 풍경은 바로 그런 모습이 아닐까.