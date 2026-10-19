그림에 '행복한 기운'을 담는 작가의 고백

큰사진보기 ▲사랑, 그 향기로운 동행 ⓒ 두요 김민정 작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲작품 설치하는 두요 김민정 작가 ⓒ 안종복 관련사진보기

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"초창기 제 삶은 사실 고독하고 우울하고 외로웠어요. 그런데 그림은 그린 사람의 기운을 따라간다고 하잖아요. 이렇게 살다간 안 되겠다 싶어 의도적으로 '행복한 그림'을 그리기 시작했어요. 그런데 참 희한하죠. 행복한 기운을 담아 그리다 보니 그 행복이 정말로 저한테 들어오더라고요. 제가 행복해지니 제 그림을 보는 분들도 함께 웃게 된 거죠."

"사람들이 왜 그렇게 기린을 좋아하느냐고 물어요. 싱가포르 사파리 투어 때 버스 창문으로 고개를 쑥 내민 기린의 순한 눈망울을 보고 첫눈에 반했죠. 예부터 기린은 덕과 지혜를 지닌 상서로운 동물이자 복을 가져다주는 존재로 통합니다. 서로를 가만히 바라보는 기린 한 쌍은 서로 소통하고 곁을 지켜주는 우리 가족의 모습이에요."

"그동안 풍경을 주로 그리다가 전통적인 것과 현대적인 것을 결합해 보고 싶어 고민이 많았어요. 그러다 스페인 여행에서 가우디 건축물의 조각 타일들을 보고 깊은 영감을 받았죠. 복을 담아주는 달항아리에 영롱한 자개 조각을 하나하나 붙여가며 현대적인 감각을 더했습니다."

큰사진보기 ▲꽃빛, 낮달의 정원 ⓒ 두요 김민정 작가 관련사진보기

"일반 사람들은 작가가 평소에 어떤 생각을 하고 어떻게 살아가는지 참 궁금해해요. 그래서 저는 일상도, 여행도 꾸준히 나눕니다. 작가는 계속해서 열심히 일하고 있다는 걸 보여줘야 하고, 또 관람객들과 계속 눈을 맞춰야 하니까요."

큰사진보기 ▲작품 설치후 두요 김민정 작가 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲그린캔버스 전시 모습 ⓒ 안종복 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 전시의 기획자입니다.

가을빛이 차분하게 내려앉은 경기도 의왕 솔고개길. 세월의 흔적을 간직한 대들보와 흙 천장이 아늑함을 더하는 문화 공간 '그린캔버스' 한쪽에 정갈하게 그림들이 걸리고 있다. 오는 11월 14일까지 열리는 두요 김민정 작가의 초대 개인전 <행복이 머무는 집> 모습이다. 개막을 앞두고 만난 김민정 작가의 표정은 화사한 그의 작품들과 꼭 닮아 있었다. 그러나 화려하고 따뜻한 화폭 뒤에는 사실 고독과 우울을 건너온 한 사람의 진솔한 삶의 이야기가 숨어 있었다.김 작가의 작품을 보면 저절로 미소가 지어진다. 달항아리 위로 만개한 꽃, 서글서글한 눈망울로 서로를 바라보는 기린, 하늘을 자유롭게 헤엄치는 물고기까지. 관람객들은 그의 그림 앞에서 "괜스레 마음이 포근해지고 위로를 받는다"고 말한다. 하지만 김 작가는 원래부터 행복해서 이런 그림을 그린 것이 아니라고 털어놓았다.그가 마음을 다해 캔버스에 올려놓은 따뜻한 기운은 그렇게 작가 자신을 먼저 치유했고, 이제는 그의 그림을 찾는 수많은 팬들에게 전해지고 있다.김 작가의 작품 속 소재들은 저마다 다정한 의미를 품고 있다. 작가가 꼽은 대표적인 소재는 단연 '기린'과 '물고기'다.하늘을 날아다니는 알록달록한 물고기 역시 독특하다. 현실에서는 날 수 없지만, 서로 사랑하고 행복하게 살아가다 보면 물고기도 하늘을 날 수 있다는 '무한한 희망'을 담았다. 항상 눈을 뜨고 있는 물고기처럼 가족의 행복을 밤낮으로 지켜주겠다는 다짐이기도 하다. 이번 전시에서 특히 눈길을 사로잡는 것은 반짝이는 자개가 박힌 '달항아리' 작품이다.화려한 미대 인맥이나 거창한 배경이 없던 시절, 김 작가는 20여 년 전부터 블로그와 인스타그램 등 SNS에 소통의 창을 열었다. 일상의 소소한 여행 사진부터 작업 과정, 솔직한 마음의 고백을 글과 사진으로 꾸준히 올렸다.당장 작품이 팔리지 않아도 수년 간 묵묵히 작가의 행보를 지켜봐 주던 온라인 이웃들은 시간이 지나 진짜 '팬'이 되어 전시장을 찾아왔다. 며칠 전에도 몇 년 동안 눈여겨보던 한 팬이 먼 길을 마다하지 않고 찾아와 작품을 소장하며 마음을 나누었다고 한다.오래된 한옥의 대들보 아래에서 김 작가의 밝고 묵직한 작품들을 보고 있노라면, 마음 한구석이 몽글몽글해지며 쉼을 얻게 된다. 입장료 5000원에는 따뜻한 음료 한 잔이 포함되어 있어, 급한 마음을 내려놓고 차 한 잔과 함께 그림이 건네는 다정한 위로를 느낄 수 있다.거창한 성공이나 완벽한 순간만을 향해 달리느라 지친 이들에게, 두요 김민정 작가의 그림은 조용히 말을 건네는 듯하다. 진짜 행복은 그리 멀지 않은 곳에, 서로를 다정하게 바라보는 바로 이 순간 속에 머물러 있다고.