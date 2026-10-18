서지연 민주당 수원시의원 "조희대 탄핵, 민주당 결단해야"

큰사진보기 ▲서지연 수원특례시의원서지연 민주당 수원특례시의원이 17일 오후 국회 앞 212차 촛불집회에서 발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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"수원에서는 지난 12일 지역 시민단체와 함께 시도의원들 20여 명이 조희대 탄핵 촉구 성명을 발표했다. 국회가 결단하기만을 기다릴 수 없었기 때문이다. 지방의원이라고 해서 헌정질서의 위기를 외면할 수 없다. 수원에서 발표한 성명이 한 지역의 선언으로 끝나지 않고 경기도 곳곳으로, 전국의 지방의회로 퍼져 나가기를 바란다. 전국의 시·도의원들이 각 지역에서 탄핵 촉구 성명을 발표하고, 함께 연대하고, 국회가 결단하도록 압박해야 한다. 조희대 탄핵의 외침이 전국 지자체 곳곳에서 봇물처럼 터져 나오도록 힘을 모아 보자."

서지연 더불어민주당 수원특례시의원이 17일 오후 열린 조희대 대법원장 탄핵 촉구 212차 촛불집회에서 "진보당, 조국혁신당이 탄핵 추진을 공식화했다"며 "이제 더불어민주당이 결단해야 한다"고 촉구했다.서지연 더불어민주당 수원특례시의원는 17일 오후 4시부터 서울 여의도 국회 앞(국회의사당역 4번 출구)에서 열린 '내란청산-국민주권 실현 촉구, 212차 전국집중 촛불대행진' 집회에서 무대 발언을 했다.그는 먼저 "오늘 우리가 왜 국회 앞에 모였는가. 왜 그토록 오랫동안 조희대 탄핵을 외치고 있는가. 대한민국의 사법 정의가 무너지는 것을 더는 두고 볼 수 없기 때문"이라며 "내란세력의 복귀를 막기 위해서"라고 말문을 열었다.이어 "아시다시피 지난 대선 당시 이재명 후보의 공직선거법 사건은 대법원에 접수된 지 불과 34일 만에 파기환송됐다"며 "대선 당시 특정 대통령 후보에게는 전광석화와 같은 속도로 재판을 했던 사법부가 내란범들에 대한 재판은 왜 지지부진한가. 김건희 사건은 왜 구속기한이 다 될 때까지 질질 끌다가 풀어주려 하는가"라고 말했다.서 시의원은 "우리는 오래전부터 국회가 헌법기관으로서 책임을 회피하지 말고 조희대를 즉각 탄핵하라고 요구했다"며 "그러나 집권 여당인 민주당은 엉뚱한 소리만 늘어놓았다. 내란세력 풀어주려고 작심하고 버티는 자가 스스로 내려오겠는가. 끌어내려야 할 것 아닌가"라고 지적했다.그는 "진보당, 조국혁신당이 탄핵 추진을 공식화했다. 이제 더불어민주당이 결단해야 한다. 탄핵을 요구하는 시민들의 명령을 거부해서는 안 된다"며 "정치적 부담을 계산하지 말고 헌정 질서를 바로 세워야 한다는 책임을 먼저 생각해야 한다"고 밝혔다.그는 "조희대를 탄핵하지 못한다면 사법개혁도 공허한 구호에 그칠 것이다. 헌정질서를 위협한 내란 세력의 준동을 막고 민주주의를 지키려면, 모든 헌법기관이 자신의 책임을 다해야 한다"며 "국회는 더 이상 머뭇거리지 말고 조희대 대법원장을 즉각 탄핵하라"고 촉구했다.