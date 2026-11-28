큰사진보기 ▲소설가김성동특별전김성동 특별전이 열리고 있는 대전문학관 ⓒ 서광식 관련사진보기

우셨지유 맨날/ 그리구 또 우셨지유/ 그류 맞어유 쬐금 알 거 가튜/ 워치게 전딘대유 시방 거시기/ 뽀송뽀송허니 맨정신이루 워치게/ 그래서 우셨쥬 쉰 멫해를 우셨지유/ (중략) / 열 아홉 살 지나먼 인간사 끝이라구 그짓부렁 말라구 / 그레서 시를 써보구 문학을 해보넌거 아니것냐구/ 아흐 목타는 그리움/ 다모토리* 한 고뿌



-김성동 시 <박용래> *다모토리 : 큰 잔으로 파는 소주

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큰사진보기 ▲소설가 김성동특별전 내부. 붉고 푸른 띠로 생애와 문학세계를 펼쳐놓았다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲김성동 작가의 방작가의 집필실을 재현해 놓은 공간 ⓒ 서광식 관련사진보기

"문학이 곧 삶이요. 삶이 곧 문학이며 그리하여 몸 전체를 붓 삼아서 죽을 작정으로 뚫고 나가야 하는 인생 그 자체라는 것도. 그리하여 문학이야말로 쯩이 없어 정상적인 사회생활을 영위할 수 없는 소생과 같은 음지의 젊은이들이 온몸으로 달려들어 볼 수 있는 거의 유일한 길"



-김성동 <쓸쓸한 이야기> 중. 실천문학사, 1987.

큰사진보기 ▲민들레꽃반지작가 부모의 신산한 삶을 형상화한 민들레꽃반지 소설집. 이 소설집으로 김정한 문학상을 받았다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲멧새 한 마리멧새 한 마리 육필원고. 민들레꽃반지에 실린 세 편 중 하나. 어머니의 신산한 삶을 그렸다. ⓒ 서광식 관련사진보기

앞서 대전에는 시인, 작가의 개별 문학관이 없다는 내용을 쓰면서 <박용래문학관> 건립의 희망을 내비쳤다. 대전을 대표할 만한 작가를 꼽을 때 시인으로 '박용래' 라면 소설가로서는 이 사람 '김성동'을 내세워도 조금도 이상하지 않다.서로는 서로를 알아보는가. 대전이 고향은 아니되 대전을 극진히 사랑한 박용래와 김성동. 박용래 시인이 먼저 가고 작가 김성동은 <박용래>라는 시도 썼다. 지금 대전문학관 특별전 입구에 그 시가 걸려있다.김성동은 대전이 자랑하는 큰 작가다. 비록 대전에서 태어나지는 않았지만 대전에서 자랐다. '아버지 날 낳으시고 어머니 날 기르시니.' 여기에 딱 맞춤하게 유소년시절 어린 김성동을 입히고 먹이며 뼈를 굵게한 곳이 대전이다.김성동의 대전사랑도 깊다. 작가는 말년에 "자료 일체를 대전에 기증하고 싶다"는 뜻을 밝혔다. 작가 사후 유족은 대전문학관에 1만 5천여 점의 유품을 기증했다. <대전문학관> 기획전시실이 올 연말을 예정으로 '소설가김성동특별전'을 열 수 있는 까닭이다.김성동의 진면목을 보고자 하는 이는 서두를 필요가 있다. 대전에는 <김성동문학관>이 없지만 '특별전'이 열리고 있는 동안 <대전문학관>은 온전히 김성동문학관을 대신하고 있다. 지난 10월부터 두 달 가까이 이어져온 전시가 이제 막바지에 접어 들었다. 11월도 다해가는 27일, 특별전의 문을 열고 들어섰다.전시관에 들어서니 강렬한 붉고 푸른 색깔의 띠로 공간이 나뉘어 있다. 푸른 구간은 작가의 삶을 궤적을 따라가고, 붉은 구간은 문학적 여정을 따라가도록 돼있다. 작가의 생애를 다룬 '성장' '돌판' '중판'과 작품세계를 다룬 '글판'이 그것. 작가의 육필 원고와 손길이 닿은 유품들이 관람객의 발길을 머물게 한다.작가의 집필실을 재현한 '작가의 방'도 특별하다. 특히 눈길을 끄는 것은 '비사란야' 푯말. '절 아닌 절'이라는 뜻으로 작가가 생전 자신의 거처를 부르던 이름이다. 승복을 벗은 뒤에도 절에서처럼 불상을 모셨다. 절집에 '비승비속'(승도 아니고 속도 아니다)이라는 말이 있는데 딱 그런 삶을 살았다.김성동은 1947년 충청남도 보령에서 태어났다. 얼굴도 기억나지 않는 아버지는 해방 공간에 남로당 활동을 하다 처형됐다. 어머니도 남로당 여맹위원장을 맡았다가 징역을 살았다. 연좌제가 시퍼렇던 시절이었다. '붉은 씨앗'이라는 낙인이 찍혔다. '빨갱이 가족'이라는 손가락질과 냉대. 정상적인 사회생활은 이미 물 건너갔다. 고교를 중퇴하고 10년 가까이 승려생활을 했다. 법명 정각.1975년 <주간종교> 종교소설 현상공모에 단편 <목탁조>가 당선돼 문단에 이름을 알렸다. 당시 조계종은 "악의적으로 불교계를 비방하고 전체 승려를 모독했다."라며 승적을 박탈했다. 그러나 정작 김성동에게는 승적이 없었다. 승적도 없는데 승적 박탈이라니. 1976년 하산. 1978년 <한국문학>에 당선된 중편 <만다라>는 큰 반향을 일으켰다. 이후 장편으로 개작된 이 작품은 1981년 임권택 감독에 의해 동명의 영화로도 만들어졌다.작가는 어머니의 모진 삶을 단편 <민들레꽃반지>에 담았다. 2012년 계간 <창작과비평> 여름호에 발표한 이 작품으로 '제1회 이태준문학상'을 받았다.작가는 불교적 구도를 다룬 일련의 소설 외에 이데올로기적 갈등과 상처를 그린 소설도 썼으나 연재를 중단당하는 등 어려움을 겪었다. 또다른 대표작 장편 <국수>는 1991년 문화일보에 연재를 시작한 후 미완으로 끝냈다가 무려 27년만인 2018년 5권(6권은 <국수> 순우리말사전)으로 마무리했다. 1890년대 전후 충청도 내포지방을 배경으로 민초들의 고통스러운 생활상과 탐관오리들의 학정, 민중의 저항과 봉기 등을 다뤘다.제목 '국수'는 바둑의 최고수를 뜻하는데, 생전 작가는 "의술 그림 소리 춤 음악 등 각 분야 최고 재능을 가진 사람에게 민중이 바치는 꽃다발 같은 헌사"라고 설명한 바 있다. "우리말은 한독, 왜독, 양독 삼독에 짓밟혀 만신창이가 되어버렸다"면서 "이렇게 짓밟히고 버려진 우리말을 저라도 챙겨서 남겨놓자고 쓴 게 소설 <국수>"라고 했다.김성동은 생전 "소설은 한마디로 사람의 마음을 읽어내는 것이다. 티끌 같은 세속잡사에 웃고 사랑하고 미워하고 그리워하고 슬퍼하고 분노하면서 늙고 병들어 마침내는 죽어갈 수 밖에 없는 중생들의 마음을 읽어내기 위해서는 무엇보다도 먼저 그 중생들이 살아갔던 산천에 대해서 알아야 한다"고 강조했다.사람들의 살아갔던 산천을 안다해도 사람의 마음을 읽어내는 것, 그것이 쉬울 리 없다. 이것이 어찌 소설에만 그럴 것인가.