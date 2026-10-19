"인간들이 싫어요"... '더 커뮤니티2'가 소환한 영화 속 첫 대사

큰사진보기 ▲웨이브 오리지날 프로그램 ‘더 커뮤니티2: 보이지 않는 손’의 포스터 ⓒ 웨이브 관련사진보기

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덧붙이는 글 | <참고문헌 및 기사>







<"저성장과 양극화, 결국 최선의 해답은 대중소기업 간 '동반성장'">(교수신문, 2021.01.13)

<6월 16일, 애덤 스미스를 기억해야 하는 이유>(교수신문, 2026.06.12)

<개인의 자유와 사회적 공리의 갈등과 조정>(서울대 철학과 대학원 석사논문, 2006)

보이지 않는 손은 정말 보이지 않게 작동하는 것일까? 지난 16일, 웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'의 비하인드 토크 스페셜 편이 공개돼 화제를 모으고 있다. 마지막 화와 스페셜 편까지 보고 나서, 다시 한 번 의문이 들었다. 과연 자유 시장 경제라는 것은 공정하고 합리적인가?'더 커뮤니티2: 보이지 않는 손' 프로그램의 기획 의도는 분명해 보인다. 자유로운 개인과 공정한 재화의 분배는 어떻게 가능할까? 가능하긴 한 것일까? 그런데 총 10화에서 보인 참가자들의 면면을 보면 전혀 그렇지 않다는 게 나의 결론이다. 마치 디스토피아를 보는 것 같았다.아이템인 생명(라이프)과 거래 기회·신뢰도 또는 오염 수단(크레딧), 재화(보석과 골드)는 생존을 좌우했다. 기본값이다. 아무리 좋은(?) 룰이나 공정해 보이는 규칙이 정해져도 그 안에서 펼쳐지는 인간 군상의 행동은 자유롭지도, 이성적이지도 않았다. 행동의 결과만 본다면 말이다. 특히 자신의 그룹이나 연합한 그룹이 함께 생존할 방법이 있었다. 그럼에도 불구하고, 자신의 이기적인 감정에 따라 행동하는 데 그쳤다. 때론 동정심이 나타나기도 했는데, 그것 역시 이기적인 감정에 불과했다.프로그램에서 진행한 퀴즈에서 참가자들이 헷갈렸듯이, 애덤 스미스(1723~1790)의 '보이지 않는 손'은 <국부론>(1776)이 아니라 <도덕감정론>(1759)에서 먼저 제시한 개념이다. 물론 <국부론>에도 나온다. 다만 두 저서에서 이 표현이 쓰인 맥락은 다르다. <도덕감정론>에서는 부유한 지주가 자신의 이익을 추구하는 과정에서 의도치 않게 사회 구성원들에게 생계 수단을 분배하는 상황을 설명한다. 반면 <국부론>에서는 개인이 자신의 이익을 추구하는 행위가 의도하지 않게 사회의 이익을 증진하는 상황을 다룬다. 그렇다면 개인의 이기심은 과연 사회 전체의 이익으로 이어질 수 있을까?애덤 스미스가 말한 '보이지 않는 손'은 개인이 자신의 이익을 추구하더라도 자유롭고 공정한 경쟁과 자발적인 교환이 보장된다면, 그 과정에서 다른 사람과 사회 전체의 이익도 함께 증진될 수 있다는 원리를 뜻한다. 빵집 주인이 자비심이 아니라 이윤을 얻기 위해 빵을 만들더라도 소비자는 필요한 음식을 얻고 생산자는 수익을 얻듯이, 개인의 이기심이 사회적 번영으로 이어질 수 있다는 것이다. 유토피아다.다만 이러한 조화는 강제나 독점이 아닌 자유로운 경쟁과 교환을 전제로 한다. 스미스는 <국부론>에서 부를 창출하는 경제적 원리를, <도덕감정론>에서는 인간의 공감과 도덕적 본성을 설명하며, 개인의 이익 추구와 타인에 대한 공감이 대립하는 것이 아니라 자유로운 협력과 사회적 조화를 이루는 두 축임을 보여 주었다. <도덕감정론>은 타인에 대한 공감, 공평한 관찰자, 자기 행동에 대한 성찰이 핵심이다.애덤 스미스는 공감과 타인의 인정을 바탕으로 형성되는 '공정한 관찰자'가 인간의 이기심을 조절한다고 봤다. 서로를 견제하는 장치다. 이기심이 지나치면 정의와 약자에 대한 도덕적 책임이 작동해 사회의 균형을 유지하며, 이는 그를 단순한 자유방임주의자로 해석하는 관점과 다르다.존 스튜어트 밀(1806~1873) 역시 비슷한 생각을 했다. 밀은 개인의 자유와 사회 전체의 행복이 서로 대립하는 것처럼 보이지만, 생각과 토론의 자유가 보장될 때 잘못된 관습과 신념을 바로잡고 사회의 이익도 증진할 수 있다고 봤다.개인은 타인에게 해를 끼치지 않는 한 자신의 삶을 스스로 선택할 수 있어야 하며, 다양한 개성과 생각이 존중될 때 인간과 사회는 함께 발전한다. 이러한 관점은 '보이지 않는 손'의 원리와도 연결된다. 개인의 자유로운 선택과 자발적인 협력이 사회 전체의 이익으로 이어질 수 있다는 점에서다. 다시, 유토피아다.그러나 자유가 언제나 사회적 이익을 자동으로 보장하는 것은 아니다. 밀은 타인에게 해를 끼치는 행위에는 사회가 개입할 수 있지만, 단지 관습이나 다수의 도덕적 판단에 어긋난다는 이유만으로 개인의 자유를 억압해서는 안 된다고 강조했다. 이는 개인의 이익 추구가 사회적 번영으로 이어지려면 자유뿐 아니라 공정한 규칙과 타인에 대한 책임도 필요하다는 점을 시사한다. 결국 '보이지 않는 손'과 밀의 자유론은 개인의 자율성을 존중하면서도 자유로운 선택이 사회 전체의 행복과 조화를 이루도록 하는 조건을 함께 생각하게 한다. 정말 어려운 일이라서 지금도 지구 어디에서는 살인과 전쟁이 벌어지고 있다.'더 커뮤니티2: 보이지 않는 손' 인터뷰에서 참가자들은 사람의 마음(감정)을 얻는 게 얼마나 어려운지 토로했다. 이것이 가장 인상적인 장면들이었다. 이 마음은 상대방 혹은 그룹의 선의에 전적으로 달려 있었다. 하지만 프로그램 내에서 자주 등장했던 '죄수의 딜레마'나 '최후통첩 게임' 같은 조건 등이 암시하듯이, 내가 살기 위해서 혹은 더 많이 안전하게 재화를 얻기 위해서 상대방을 죽이는 것이 필수불가결했다. 그것이 인간이라는 걸 보여줬다. 한마디로 유토피아는 어려웠고, 디스토피아는 예정된 수순이었다.'더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'은 서바이벌 프로그램으로서 기획자와 참가자 모두 최선을 다한 듯하다. 그게 애초에 의도했든 의도하지 않았든, 영화 <아수라>(김성수 감독, 2016)의 첫 대사를 떠올리게 했다. "인간들이 싫어요." 그러면 어떤 희망이 있는가, 라고 반문하게 된다. '더 커뮤니티3'에서 실낱 같은 희망이 나오길 기다리는 수밖에.