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"나는 지독히 현실주의자이면서 남몰래 과거에 산다. 과거에 산다는 사실을 아무에게도 들키고 싶지 않지만 그렇다고 과거에 사는 걸 그만두지도 못한다. 언제나 어영부영 본인이 한 말을 스스로 뒤집는 믿을 수 없는 화자가 끌고 가는 인생이 나에게 솔직하게 일러준 딱 한 가지 진실은 세상에 내 마음대로 되는 일은 하나도 없다는 사실이다.



또한 나는 지독히 현실주의자이면서도 나만 아는 현실에서 산다. 상상이 아니라 현실이 만든 세계, 아는 것이 아니라 모르는 것으로 세워진 집에서 나 혼자 산다. 나만의 규칙과 나만의 사회성을 가진 채로 산다. 내가 특별하다는 말은 아니다. 모든 사람이 그러한데 나 역시 그렇다는 뜻이다. 다만 나는 이 사실을 뒤늦게 알았다. 다른 사람들은 같은 현실을 공유하며 살고 있고 나만 거기에서 비껴나 있고 어긋나 있다는 감각 때문에 내내 외로워하고 궁금해했다."

- <다른 사람>, 83쪽

"지금 나은우는 살아 있어서 무척 좋다."

- <낯선 발자국>, 42쪽



"이요는 뿌리가 나는 사람이네."

- <훔치는 사람>, 80쪽



"무서워도 무서워하지 않는다."

- <다른 사람>, 124쪽



"권순겸의 넋두리가 좋아서 몇 번 다시 읽어 보았다. 그리고선 소금이 사진을 다시 보며 소금 파스타를 한 입, 그사이 파스타는 조금 식었지만 짜지는 않았다. 간은 적당했다."

- <거짓말은 하얗게>, 165쪽



"이것이 내가 모르는 온도일까. 세상과 타인의 온도. 내 마음 바깥의 서로 다른 모든 온도. 그런 생각이 비집고 들기도 했다. 그렇다면 잘 맞춰봐야지. 지금 외면하더라도 어느 순간 이 이상한 기분과 마음이 죽순처럼 어느 날 갑자기 불쑥 솟아 있을 거라는 예감이 들었다. 그 사람들 하나하나가 그리운 건 아닌데, 편지에 적힌 어떤 영혼 같은 게, 사무실을 같이 쓰던 공기 같은 게 그리워질 날이 있을 것이고 상이는 그때 편지들을 제대로 들여다볼 것이다, 다짐했다."

- <온도 맞추기>, 209쪽



"모든 기르는 일이 마음대로만 되지 않는다는 걸 잘 알고 있지만, 언제든 뿌리가 잘리고 가지가 쳐내진다는 것도 알고 있지만 죽은 가지에도 다 이유가 있어서겠지,라고 믿는다. 다만 그전까지는 최선을 다하기. 기쁨과 슬픔을 나누기. 시간을 잘 분배하여 관계를 맺기. 그리고 그런 자신을 좋아하기. 그런 것들을 주문처럼 외운다. 나는 나를 좋아하잖아,하고 스스로에게 말해본다. 수빈에게 그랬던 것처럼."

- <시간과 자리>, 258쪽



"있을 텐데 없네. 분명 있는데 없다. 보이지 않는데 있다. 새소리가 아닌 것 같은데 새소리고, 다른 새소리로는 그 새가 어떤 새인지 알 수 없는데 딱따구리만은 알 수 있다. 나무를 통통통 똑똑똑 그 중간 소리로 두드리는 듯한, 울음 아닌 몸짓 소리. 여자는 갑자기 대나무 숲에 대고 비밀을 털어놓는 옛날이야기 속 남자가 된 것 같은 마음으로 울컥, 하고 차오르는 말들을 속으로 쩌렁쩌렁 외쳤다. 속으로 속으로만. 그런데 이상하게도 그것은 은호에 대한 마음도 원에 대한 마음도 아닌 다른 마음이었다. 보이지 않던 마음. 보이지 않았으나 있었던 마음."

- <딱따구리가 우는 숲>, 299쪽

덧붙이는 글 | 이 기사는 https://brunch.co.kr/@newcritic21/132에도 실립니다.

가끔 특정 가수의 앨범을 듣는다. 몇 곡이 흐르면 '그 나물에 그 밥' 같은 식상함이 밀려온다. 가창력이 뛰어나도 노래마다의 신선함이 떨어지는 데에는 소용없다. 특정 작가의 소설집도 엇비슷하다. 소재가 달라도, 어조가 변화해도 뉘앙스를 감 잡기 쉬워 흥미가 줄어든다.그런 관점에서 김화진 소설집 <텅 빈 마음 가진 채로>는 작품마다 이야기 전개의 변화가 속출한다. 그 다양한 스토리텔링이 작품집을 관통하는 뉘앙스마저 차별화해 전달하고 있어 감탄스럽다.위에 예시된 문단처럼 과거를 되씹는 자기만의 현재적 삶에 대한 내적 응시는 이 소설집의 공통분모다, 그 탓에 공감할지라도 술술 읽히거나 재밌지는 않다. 화자의 감정 읽기를 위한 감정 지능 계발 식의 내밀하며 아주 섬세한 낱낱의 마음결을 따라가야 하므로 성질 급한 독자는 읽다가 팽개칠 수도 있다. 그 고비를 넘겨야 특유의 스토리텔링을 짓는 맥락과 터닝 포인트를 마주할 수 있다. 까칠한 은유 없이 드러낸 소설 제목의 의미까지도 낚을 수 있다.이 소설집은 7개 작품으로 엮여 있다. 화자들은 '나 아닌 나'로 사는 삶에 부대끼다 '나답게' 사는 삶을 향해 끊임없이 나아간다. 더디더라도 사회적 관계를 놓지 않으며 변화를 마다하지 않는다는 점에서 능동적이며 현실적이다. 그래서 수록작 결말들이 낙관적인 게 자연스럽다. 과거에 치여 제자리걸음을 하다 결국 퇴보하는 삶이 아니라, 과거 속 실패를 치열하게 분석해 현재의 밑거름으로 활용하여 앞으로 내딛는 노력이 건강하게 느껴진다.그래서 이 소설집을 다 읽고 나면, 왜 소설집 제목이 <텅 빈 마음 가진 채로>인지 이해할 수 있다. '텅 빈 마음'이 허전함이나 공허함이 아닌 자기다운 삶의 거리두기라 할 "균형"이라는 것을. 자본주의 사회의 쳇바퀴 속에서 자기다움을 일구는 일은 나름의 오디세이아를 겪는 고투다. 그런 관점에서 이 소설집은 억지스런 사회화를 마다하면서도 세상을 향한 관계의 끈을 놓지는 않으려는 내적 통제력을 다지면서 자기다움을 찾아가는 심리적 귀향을 선보인 셈이다.<낯선 발자국>에서 김지완의 그림자를 벗어난 나은우의 자유로움이 여생으로 이어진다는 보장은 없다. 참되게 격려하는 남자 친구 우영의 존재가 <훔치는 사람>의 이요와 늘 함께할 것이란 확신도 없다. 그러나 새 친구 혜수로 인해 진경이 준 상처에서 치유되는 <다른 사람>의 이영처럼, 권순겸과의 만남 이후 "소금처럼 하얀 거짓말"을 털어낼 수 있었던 <거짓말은 하얗게>의 윤우처럼, 어떤 상태에서도 관계 맺기에 열려 있는 한 균형(마음의 결말-도착)을 추스를 수는 있다.물론 그것은, 내 마음과 다른 타인들 마음의 온도 차이를 들여다볼 여지를 남긴 <온도 맞추기>의 상이처럼, "텅 빈 마음을 가진 채로" "혼자이기를 선택한 지호가 언젠가 품어졌던 사람들이 있는 곳으로" 가는 <시간과 자리>의 지호처럼, 보이지 않았으나 있었던 마음을 알아챈 <딱따구리가 우는 숲>의 여자처럼 현재에 얻은 균형(마음의 결말)이 미래까지 아우르는 종결이 아님을 아는 것을 전제한다. 인생은 죽을 때에야 비로소 모든 측면에서 종결을 맞이하니까.노화가 균형 감각 상실을 강화하듯, 누구든 일상 도처에서 균형을 잃게 하는 사건들에 노출되어 있다. 누구나 할 것 없이 사회적 균형 감각을 지속하고 싶다면, 이 소설집의 스토리텔링을 특징짓는 나와 너의 감정 읽기를 끊임없이 게을리해서는 안 된다. 소위 감정 지능 계발을 통해 순간순간 삶의 방향을 결정하며 나아가야 한다. 나만 알고 너(들)을 모르면, 자기다움의 균형은 깨지기 쉽다. 너가 없는 나는 없으니까.