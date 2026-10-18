로봇 춤추고 무술까지... 전주대 운동장 매료시킨 '20주년' 전북과학축전

큰사진보기 ▲휴머노이드 로봇이 무대 위에서 역동적인 무술 및 퍼포먼스 동작을 선보이고 있다. ⓒ 김의순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲SW미래채움 전북센터(전북테크노파크/플레이코딩유한책임회사)가 운영하는 '드론 장애물 경기' ⓒ 김의순 관련사진보기

큰사진보기 ▲전북특별자치도 과학문화거점센터' 대형 글자 조형물이 설치되어 있다. ⓒ 김의순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 본 기사는 2026년 10월 16일부터 18일까지 사흘간 전주대학교 대운동장 일원에서 개최된 '2026 대한민국 과학축제 with 전북과학축전' 현장을 직접 방문하여 현장 스케치 및 행사 관계자(전북테크노파크 채경훈 팀장), 참여 학생·교사 인터뷰를 바탕으로 작성했습니다.

18일, 전주대학교 대운동장 일원. 메인 무대 위에서 휴머노이드 로봇들이 음악에 맞춰 절도 있는 무술 동작과 유연한 춤을 선보이자 관람석을 가득 채운 초·중·고등학생들과 도민들 사이에서 함성과 박수가 터져 나왔다. 17일 로봇들의 화려한 합동 공연에 이어, 축제 마지막 날까지 무대를 뜨겁게 달군 '피지컬 AI(Physical AI)' 로봇 퍼포먼스 현장이다.지난 10월 16일부터 18일까지 사흘간 진행된 '2026 대한민국 과학축제 with 전북과학축전'이 연인원 약 4만 명의 발길을 모으며 성황리에 막을 내렸다. 이번 행사는 과학기술정보통신부와 전북특별자치도, 전북특별자치도교육청이 공동 주최하고 한국과학창의재단, 전북테크노파크(JBTP), 전북과학문화거점센터가 주관했다.특히 올해는 2006년 첫발을 뗀 전북과학축전이 성년(20주년)을 맞이하는 뜻깊은 해다. 이번 행사를 총괄 주관한 팀 중 하나인 전북테크노파크(JBTP)의 채경훈 팀장은 현장에서 이번 축제의 의미와 성과를 밝히며 남다른 소회를 전했다.채 팀장은 "올해로 20주년을 맞이한 이번 축제는 초·중·고 학생들에게 미래 핵심 기술인 '피지컬 AI'를 직접 눈으로 확인하고 체험할 수 있도록 기획했다"며 "무대에 오른 휴머노이드 로봇은 비록 기단부(하드웨어)는 중국산이지만, 이를 자유자재로 제어하고 고난도 무술과 춤을 구현해 낸 소프트웨어 알고리즘은 우리 기술진의 높은 수준을 보여주는 결과물"이라고 강조했다.실제로 축제 기간 내내 메인 무대와 야외 부스는 첨단 과학기술을 눈앞에서 경험하려는 청소년들로 북새통을 이뤘다. 교과서 속 이론에 머물던 과학이 실물 로봇과 AI 기술로 구현되는 모습을 보며 아이들의 눈빛은 호기심으로 반짝였다.대운동장 주변에 마련된 수십 개의 야외 부스 역시 청소년과 학부모들의 인기 코너였다. 학교 및 기관들이 마련한 실습형 프로그램 중 SW미래채움 전북센터의 '드론 장애물 경기'와 전주완산소방서의 '과학과 함께하는 소방안전교육', '3D펜 활용 키링 만들기' 등은 대기 줄이 길게 늘어설 정도로 호응이 높았다.수준 높은 연구기관과 대학들의 참여도 빛났다. 한국지질자원연구원(KIGAM)의 '폐배터리 자원 회수 원리 및 리튬 암석 분석 체험', 한국기초과학지원연구원의 '현미경 속 미시세계' 등은 깊이 있는 탐구 기회를 제공했다. 또한 전북대·전남대·목포대·순천대·군산대 등 지역 대학들이 준비한 스마트 농장, NFC 활용 키링, 태양광 자동차 만들기 등도 큰 인기를 끌었다.현장에서 만난 한 초등학교 교사는 "아이들이 교과서에서만 보던 과학 이론을 직접 손으로 만지고 체험하며 과학에 대한 흥미를 키울 수 있어 매우 소중한 시간이었다"며 미소를 지었다.하지만 3일간 수많은 인파를 모으며 성공적으로 치러진 대형 행사임에도 불구하고, 현장에서는 한 가지 짙은 아쉬움이 남았다. 대형 실내 전시·공간의 부재로 인해 대부분의 프로그램이 야외 운동장에서 진행되어야 했던 환경적 한계 때문이다.채경훈 팀장은 행사 운영상의 아쉬움을 묻는 질문에 "전라북도에도 제대로 된 대형 컨벤션홀이 있다면, 기상 변화나 야외 환경에 구애받지 않고 실내에서 훨씬 더 내실 있고 알찬 첨단 과학 행사를 진행할 수 있었을 텐데 하는 아쉬움이 남는다"고 솔직한 심경을 털어놓았다.지역 내 MICE(전시·컨벤션) 인프라 부족이 대형 과학·문화 행사의 발전을 제약하는 아쉬운 요소로 지적된 셈이다.그럼에도 불구하고 전북교육청과 지자체, 지역 유관기관들이 손을 잡고 만든 이번 축제는 첨단 AI·로봇 기술과 대중적인 과학 체험을 성공적으로 결합해 냈다는 평가를 받는다. 큰 영감을 남긴 '전북과학축전'이 향후 어떠한 인프라와 기술을 안고 진화해 나갈지 지역사회의 기대를 모으고 있다.