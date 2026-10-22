물컹한 가지 쫀득하게 바꾸는 한 스푼

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큰사진보기 ▲가지 프리타타 재료 준비 과정. 손주들 채소 큐브 후 남은 단호박·고구마·당근과 방울토마토, 양파를 손질하고(왼쪽 위), 소금에 절인 가지를 노릇하게 볶아 따로 담아둔 뒤(왼쪽 아래), 팬에서 가지를 볶는 모습(오른쪽 위). 계란 6개에 우유 5큰술을 섞어 부드러운 계란물을 만든다(오른쪽 아래) ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲가지 프리타타 조리 및 완성 과정. 양파, 방울토마토, 가지, 단호박, 고구마, 당근을 프라이팬에 다 함께 볶아준 뒤(왼쪽 위), 부드러운 계란물을 붓고(왼쪽 아래) 그 위에 체더 치즈를 얹어준다(오른쪽 위). 뚜껑을 덮고 약불에서 치즈가 녹고 계란이 속까지 잘 익으면 근사한 '가지 프리타타'가 완성된다(오른쪽 아래) ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲온 가족의 입맛을 사로잡은 '가지 프리타타'의 부드러운 유혹. 노릇한 계란물 속에 쫀득한 가지와 각종 채소가 어우러지고, 그 위에 체더 치즈가 사르르 녹아내렸다. 프라이팬에서 막 꺼내 자른 부드러운 프리타타 한 조각은 케이크처럼 폭신해 보인다. 두 조각씩 순식간에 비워낸 남편과 사위, 그리고 딸까지 모두가 인정한 비 오는 날의 완벽한 별미였다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

지난 18일 일요일, 창밖에 비가 억수같이 퍼부었다. 이렇게 비가 내리는 휴일이면 늘 먹던 집밥 대신 조금 특별한 음식을 먹고 싶어진다. 배달 음식은 선뜻 당기지 않고, 기름진 김치전을 노릇하게 부쳐 먹을까 하다가 문득 며칠 전 알고리즘에 떠서 유심히 봐두었던 영상 하나가 떠올랐다. 바로 이탈리아식 계란 요리인 '가지 프리타타'였다.마침 냉장고 한구석에는 손주들의 어린이집에서 보내준 가지가 잠자고 있었다. 일부는 말려서 겨울에 나물로 볶아 먹거나 가지밥을 해 먹으려 볕에 말려두었는데, 가지 철이 끝나가다 보니 몇 개를 남겨 두었는데 그게 눈에 걸렸다.사실 우리 집에서 가지는 호불호가 갈리는 재료다. 특히 사위는 가지 특유의 물컹거리는 식감을 그리 좋아하지 않는다. 그래서 평소에는 굴소스나 양념을 가해 물기를 잡은 가지덮밥을 해주곤 했는데, 오늘은 이름도 생소한 '가지 프리타타'에 도전해 보기로 했다.프리타타는 제철 가지와 다양한 부재료를 넣어 만드는 건강하고 든든한 이탈리아식 계란 오믈렛이다. 무엇보다 준비부터 완성까지 10분에서 15분 남짓이면 충분할 만큼 요리 과정이 간단하다.기본 재료는 가지, 계란, 치즈 정도면 충분하다. 하지만 나는 여기에 집 냉장고 사정에 맞춰 재료를 보탰다. 손주들 밥에 넣을 채소 큐브를 만들고 남은 단호박, 고구마, 당근이 조금씩 남아 있었기 때문이다."처음 하는 요리인데 너무 재료를 섞는 건 아닐까?" 하는 무모함도 살짝 들었지만, 수십 년 살림 경력의 감을 믿어보기로 했다. 맛과 영양을 더하면 더했지 망치지는 않으리라는 확신이었다.알고 보면 이 재료들의 조합은 냉장고 파먹기를 넘어 영양학적으로도 훌륭한 짝꿍이다. 가지의 대표적인 영양소인 '안토시아닌'은 강력한 항산화 작용을 해 피로를 풀고 세포 노화를 막아준다. 또한 가지에는 수분과 식이섬유가 풍부해 혈당이 급격히 오르는 것을 막아주고 장 건강과 다이어트에도 으뜸이다.여기에 항암 효과와 면역력 증진에 좋은 '베타카로틴'이 풍부한 단호박과 당근, 그리고 천연 단당류와 식이섬유가 풍부해 속을 편안하게 해주는 고구마까지 더해지니 그야말로 자연이 준 종합 비타민제나 다름없었다.우선 손질과 익히는 데 시간이 걸리는 재료부터 준비했다. 가지는 깍둑썰기한 후 소금을 약간 뿌려 10분 정도 절여두었다. 소금에 절인 가지는 나중에 볶았을 때 특유의 물컹거림이 사라지고 쫄깃하고 쫀득한 식감으로 변한다. 물컹한 가지를 꺼리는 사위의 입맛을 사로잡을 비밀 열쇠인 셈이다.그 사이 레시피에는 없지만 풍미를 더해줄 단호박과 고구마, 당근을 조금 얇게 썰어 전자레인지에 3분간 먼저 돌려 익혔다. 이렇게 미리 익혀두면 프라이팬에서 오랫동안 볶지 않아도 재료 속까지 부드럽게 익고, 영양소 손실도 줄일 수 있다.계란물도 넉넉히 준비했다. 계란 6개에 소금과 후추를 살짝 넣고 우유 5큰술을 섞었다. 당초 기본 레시피보다 계란과 우유의 양을 늘렸다. 혹시 채소를 선뜻 반기지 않을까 하는 염려 때문이었는데, 막상 완성해 보니 계란이 채소를 포근하게 감싸주어 탁월한 선택이었다. 우유는 없으면 생략해도 되지만, 우리 집은 두 손주가 늘 우유를 마시는 덕분에 냉장고에 늘 대기 중이다. 우유를 넣은 계란물은 단백질 보충은 물론 부드러움과 고소함을 한층 살려준다.토마토와 양파도 작게 깍둑썰기했다. 집에는 마침 방울토마토가 있어 반으로 잘라 활용했다. 토마토에 들어있는 '라이코펜' 성분은 열을 가해 기름과 함께 볶았을 때 체내 흡수율이 몇 배로 높아진다. 항산화와 피부 건강, 심혈관 질환 예방에 뛰어난 토마토를 기름에 살짝 볶아 넣는 것은 이 요리의 숨은 비법이다.달군 프라이팬에 기름을 살짝 두르고 소금에 절여 꽉 짜둔 가지를 먼저 노릇하게 볶아 꺼내두었다. 이어 양파를 볶다가 투명해지면 방울토마토를 넣고 살짝 볶은 뒤, 미리 볶아둔 가지와 전자레인지로 미리 익혀둔 단호박, 고구마, 당근을 모두 투입해 다 함께 볶았다. 취향에 따라 기름기 없는 닭가슴살이나 돼지고기를 넣어도 훌륭한 단백질 공급원이 되겠지만, 나는 평소 고기를 즐기지 않아 채소의 깔끔한 맛을 살리기로 했다.채소들이 한데 어우러지며 맛있는 향이 올라올 때 준비한 계란물을 부었다. 몽글몽글하게 익어가도록 살살 저어주다가 치즈를 올리고 뚜껑을 덮은 뒤 약불에서 치즈가 녹고 계란이 속까지 익을 때까지 기다렸다. 모차렐라 치즈가 없어 아쉬운 대로 체더 치즈를 얹었지만, 치즈가 녹아내린 비주얼과 향은 근사한 이탈리아 레스토랑 못지않았다.완성된 프리타타를 잘라 조각을 접시에 옮겨 담는데 손끝으로 부드러움이 그대로 전해졌다. 프라이팬 크기에 맞춰 계란을 넉넉히 넣었더니 갖가지 색감의 채소들이 폭신한 계란 속에 폭 싸여 커스터드케이크 같기도 했다.평소 낯선 요리 도전을 즐기는 나의 첫 손님은 항상 남편이다. 남편은 처음엔 '가지 프리타타'라는 생소한 이름에 살짝 머뭇거리는 표정을 지었다. 하지만 포크를 들고 한 입 맛 보더니 "먹을수록 입에 잘 맞는다"라며 그 자리에서 두 조각을 순식간에 비워냈다.아이들에게 그림책을 읽어주고 뒤늦게 나온 딸도 한 조각 맛을 보더니 "엄마, 이거 어떻게 만든 거야?" 하고 물었다. 우리 집에서 딸의 이 질문은 "정말 맛있다"라는 최고의 찬사다.가장 걱정했던 사람은 가지의 물컹한 식감을 좋아하지 않는 사위였다. 하지만 프리타타 속 가지는 소금에 절여 볶은 덕분에 물컹거림 없이 쫀득하고 고소했다. 사위 역시 가지가 들어갔다는 사실조차 별로 느끼지 못할 만큼 맛있게 먹더니, "탄수화물 부담도 없고 영양 가득한 고단백 요리라 다이어트에도 정말 도움 되겠다"며 감탄했다. 그러고는 남은 한 조각까지 '순삭'하며 프라이팬 한 판을 순식간에 싹 비워버렸다. 요리한 사람으로서 더없이 뿌듯한 순간이었다.비 퍼붓던 일요일, 밥 대신 먹은 가지 프리타타 한 접시는 온 가족의 속을 편안하고 든든하게 채워주었다. 식이섬유와 항산화 성분, 단백질까지 알차게 챙길 수 있는 참 건강하고 고마운 한 그릇이었다. 냉장고 속 가지가 다 떨어질 때까지, 우리 집 식탁에는 한동안 이 따뜻하고 부드러운 가지 프리타타가 자주 올라올 것 같다.