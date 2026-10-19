'으름'을 추억하는 아내를 보며 다짐한 것

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▲30년 만에 다시 찾은 사선대, 추억이 깃든 곳이 조각공원으로 변한 모습 최호림 관련영상보기

"어, 으름이네!"

"아빠가 어릴 적에 산에서 자주 따주시곤 했는데…"

▲아내의 옛 추억을 소환한 가을빛이 스며드는 사선대 산책로, 으름덩굴 터널을 걷다 최호림 관련영상보기

▲아내를 닮아 더욱 애틋하고 아름다운 사선대의 가을 풍경 최호림 관련영상보기

장모님이 세상을 떠나신 지 어느덧 1년. 지난 18일, 아내와 함께 장인어른과 장모님이 나란히 잠들어 계신 임실의 선산을 찾았다. 두 분께 조용히 인사를 올리고 돌아오는 길, 우리는 그리운 마음을 달랠 겸 잠시 사선대에 들렀다.전북 임실군 관촌면에 자리한 사선대는 섬진강 상류인 오원천을 끼고 있는 아름다운 곳이다. 맑은 물과 웅장한 산세가 어우러진 풍광에 반해 네 명의 신선과 선녀가 함께 노닐었다는 전설이 깃든 곳이기도 하다. 곳곳에 뻗어 있는 산책로와 평화로운 조각공원은 가족 단위 나들이객들에게 늘 사랑받는 명소다.내게 사선대는 조금 특별한 기억이 새겨진 장소다. 1999년 가을, 스무 살을 갓 넘긴 청년이던 나는 대학가요제 지역 예선 영상의 한 꼭지를 촬영하기 위해 전주 MBC 방송국 차량을 타고 이곳을 찾았다.거의 30년이라는 세월이 흘러 다시 마주한 사선대는 예전과 사뭇 달라져 있었다. 당시 내 청춘의 한 자락이 머물렀던 공간에는 이제 조각공원이 들어섰고, 길목마다 낯선 풍경이 펼쳐져 있었다. 계절은 그때처럼 가을이었지만, 풋풋했던 청년은 어느덧 오십을 넘긴 중년이 되어 지난날의 추억이 깃든 그 길을 마치 이방인처럼 다시 걷고 있었다.하지만 사선대 산책로를 걷는 동안 마음 한구석이 자꾸 무거워졌다. 산책하는 내내 아내의 눈가에는 눈물이 어려 있었다. 툭 치면 울음을 터뜨릴 것 같으면서도 애써 아무렇지 않은 척 감정을 추스르려는 모습이 오히려 더 안쓰럽게 다가왔다. 시간이 흐른다고 해서 부모를 향한 짙은 그리움까지 저절로 옅어지는 것은 아닌 모양이었다.20대 초반, 연인으로 만나 어느덧 지천명을 넘긴 지금까지 풍파를 함께 견뎌온 우리 부부. 뒤돌아보면 마치 눈 깜짝할 사이에 지나가 버린 세월이다. 그사이 내 아버지가 세상을 떠나셨고, 장인어른과 장모님도 차례로 우리 곁을 떠나셨다. 한때는 영원할 줄 알았던 든든한 가족의 울타리가 하나둘 사라져 가는 것을 지켜보며, 삶이란 결국 떠나보내는 일의 연속이라는 것을 실감하게 됐다.언젠가 우리 부부도 서로에게 작별을 고해야 할 날이 올 것이다. 누구도 피할 수 없는 삶의 순리 앞에서 가슴 한구석이 허탈해지기도 한다. 하지만 아직은 서로를 의지하며 이 가을 길을 함께 걸을 수 있다는 사실이 다행스럽게 다가왔다. 어쩌면 부부란 상실의 빈자리를 서로 채워주고, 때로는 말없이 서로의 그림자가 되어주며 함께 나이 들어가는 다정한 친구인지도 모르겠다.그렇게 상념에 젖어 발걸음을 옮기던 중, 식물 덩굴이 터널처럼 길게 이어진 산책로에 접어들었다. 그때 앞서 걷던 아내가 문득 걸음을 멈추더니 한껏 들뜬 목소리로 외쳤다.우리가 들어선 곳은 으름덩굴 터널이었다. 아내는 덩굴 사이사이에 매달린 열매를 가리키며 잊고 있던 어린 시절의 기억을 꺼내 놓았다.으름은 가을이 깊어 익어갈수록 껍질이 저절로 쩍 벌어지며 뽀얗고 하얀 속살을 드러낸다. 으름덩굴에서 열리는 우리나라의 토종 야생 과일로, '한국의 바나나'라고도 불린다. 말랑말랑한 과육은 달콤하지만, 그 안에는 까만 씨앗들이 촘촘히 박혀 있어 씨앗을 골라내며 먹어야 한다.요즘에는 정원이나 조경 공간에서 관상용으로 기르기도 하지만, 내게 으름은 여전히 깊은 산 속에서나 만날 수 있을 것 같은 추억의 열매다. 아내에게도 마찬가지였을 것이다. 아내는 어린 시절 아버지가 산에서 따주던 으름의 생김새와 입안에 퍼지던 그 달콤했던 맛을 묘사하며 웃음 지었다. 조금 전까지만 해도 그리움에 슬픔을 억누르던 아내의 얼굴에 어느새 맑은 생기가 돌았다. 그 순간 내 곁에 선 아내는 아버지의 크고 따뜻한 손을 잡고 산과 들을 누비는 어린 소녀 그 자체였다.그 모습을 물끄러미 바라보며, 나도 모르게 저 으름 열매를 하나 툭 따서 아내의 손에 쥐여 주고 싶어졌다. 아주 오래전, 장인어른이 당신의 귀한 딸에게 그리하셨던 것처럼 말이다. 하지만 모두가 함께 누리는 공원의 식물을 함부로 훼손할 수는 없는 노릇이었다. 나는 아쉬운 마음을 조용히 접고, 그저 마음속으로 으름을 한아름 따서 아내에게 건네주었다.조금 더 걸으니 물가를 따라 코스모스가 흐드러지게 핀 산책로가 이어졌다. 서늘한 가을 바람이 불어올 때마다 여린 꽃줄기가 한들한들 흔들렸다. 바람에 속절없이 몸을 맡긴 채 흔들리면서도 끝내 화사한 꽃망울을 터뜨린 코스모스를 바라보다가, 문득 그 모습이 내 곁을 걷는 아내와 겹쳐 보였다. 슬픔을 애써 속으로 삼키면서도 내게 괜찮은 듯 애써 미소 지어 보이려는 아내의 마음. 그것은 코스모스의 여린 흔들림을 꼭 빼닮아 있었다.계절이 속절없이 바뀌듯 우리 삶에도 언젠가는 가을이 저물고 추운 겨울이 찾아올 것이다. 눈부셨던 부모님의 청춘이 그러했듯, 우리 역시 세월의 흐름을 거스를 수는 없을 거다. 다만 우리에게 허락된 남은 시간이 얼마나 될지 알 수 없기에, 하루를 보내더라도, 아니 한 시간을 보내더라도 조금 더 행복하게 살아가려 노력하며 주어진 시간을 소중히 여기고 지금을 오래도록 감사하며 살아가고 싶다.아주 오래전 장인어른이 어린 아내에게 달콤한 으름을 따주며 따스한 사랑을 심어 주셨듯, 우리 부부 역시 훗날 아이들에게 작지만 다정한 추억으로 기억되는 부모가 되고 싶다. 그리고 먼 훗날 우리 아이들도 이 가을 길을 걷게 될 때, 서로의 손을 꼭 잡고 의지하며 걷던 우리 부부의 모습을 흐뭇하게 떠올려 주었으면 좋겠다.사선대를 빠져나오는 길, 문득 이런 생각이 들었다. 임실에서 태어나 초등학교 시절부터 함께해 오신 장인·장모님에게도 이곳 사선대는 저마다의 추억이 깃든 장소가 아닐까. 당신들이 젊은 날 함께 걸었을지도 모를 그 길을 이제는 우리 부부가 걷고 있다. 세월은 흐르고, 사람은 나이를 먹으며, 추억은 다음 세대로 이어진다. 무한궤도처럼 이어지는 삶의 연속성을 향해 우리 부부도 그렇게 걸어가고 있다.