"83년 이 마을에서 살았지요"…죽포마을에 찾아온 특별한 하루

큰사진보기 ▲윤봉자(83) 어르신이 의료봉사를 통해 진료와 돋보기 지원을 받은 뒤 소감을 전하고 있다.전동카트에는 이날 받은 파스와 돋보기 등이 담겨있다. ⓒ 고병채 관련사진보기

"이 동네에서 태어나 이 동네로 시집와서 83살까지 살았어. 오늘 침도 맞고 수액도 맞고, 새 돋보기까지 하나 얻었네."

큰사진보기 ▲단체사진18일 여수시 돌산읍 죽포리사무소에서 의료·재능 나눔봉사에 참여한 여수사랑로타리클럽과 진주남가람로타리클럽 회원, 의료진, 법률전문가 등 봉사자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 고병채 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲의료봉사 모습18일 여수시 돌산읍 죽포리사무소에서 열린 의료·재능 나눔봉사에서 의료진이 어르신들을 대상으로 내과·치과·안과·이비인후과 등 전문 진료를 진행하고 있다. ⓒ 고병채 관련사진보기

큰사진보기 ▲점심식사18일 여수시 돌산읍 죽포리사무소에서 서금일 여수사랑로타리클럽 회장이 의료봉사를 찾은 어르신들에게 식사를 대접하며 담소를 나누고 있다. ⓒ 고병채 관련사진보기

큰사진보기 ▲박성미 여수시의회 부의장박성미 여수시의회 부의장이 죽포마을 의료 및 재능 나눔봉사에 함께하고 있다. ⓒ 고병채 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수타임스에도 실립니다.

18일 여수시 돌산읍 죽포마을. 진료를 마치고 돌아가던 윤봉자(83) 어르신의 얼굴에 웃음이 번졌다. 평생을 살아온 마을에서 여러 진료를 받고 새 돋보기까지 선물받은 하루였다.허리가 아프고 오래전 일을 하다 다친 부위도 불편해 봉사장을 찾았다는 윤 어르신은 "평소 다니던 한의사 선생님도 와서 침을 맞았다"며 반가워했다.집에도 돋보기가 있지만 새것을 하나 더 받았다며 연신 고마움을 전했다. "여러 가지로 봉사해 주는 사람들이 고맙다. 잘 받고 간다"는 짧은 인사에는 의료진과 봉사자들을 향한 진심이 담겨 있었다.이날 죽포마을에는 죽포와 두문포 등 인근 마을 어르신 80여 명이 모였다. 국제로타리 3610지구 (사)여수사랑로타리클럽(회장 서금일)과 자매클럽인 진주남가람로타리클럽이 마련한 의료 및 재능 나눔봉사에 참여하기 위해서다.이번 봉사는 여수사랑로타리클럽이 지난 9월 23일 여수시와 체결한 의료취약지역 의료봉사 업무협약에 따른 첫 현장 활동으로, 의료진과 회원 등 40여 명이 참여해 전문 진료와 생활 지원에 힘을 보탰다.평소 병원 한 곳을 방문하기도 쉽지 않은 농촌지역 어르신들에게 이날 죽포마을 봉사장은 작은 종합병원이나 다름없었다.오전 10시부터 마련된 진료 공간에는 내과와 외과, 치과, 안과, 이비인후과, 한방 등 다양한 진료과목이 운영됐다.내과에서는 기본 건강검진과 건강 상담, 수액 처치가 이뤄졌고 외과에서는 초음파검사가 진행됐다. 치과에서는 충치와 잇몸 상태를 살피고 틀니를 점검하는 등 어르신들의 구강 건강을 챙겼다.이비인후과에서는 내시경을 활용한 검진과 상담이 이어졌다.특히 눈길을 끈 곳은 안과 진료실이었다. 나이가 들면서 시력이 떨어지거나 눈이 침침해져도 대수롭지 않게 여기는 어르신들을 위해 백내장과 녹내장 등 노년층에서 주의해야 할 안질환을 중심으로 눈 건강을 살폈다.백내장은 수정체가 혼탁해져 시야가 흐려지는 질환이고, 녹내장은 시신경 손상으로 시야가 좁아질 수 있어 조기 발견과 꾸준한 관리가 중요하다.안경사인 서금일 여수사랑로타리클럽 회장도 직접 자신의 전문성을 보탰다. 어르신들의 시력을 살피고 일상생활에 필요한 돋보기를 지원하며 봉사에 참여했다.작은 글씨를 읽기 어려워하던 어르신들에게 돋보기 하나는 생활의 불편을 덜어주는 반가운 선물이었다.한방 진료실에서는 허리와 무릎 등 근골격계 통증을 호소하는 주민들을 대상으로 침 치료와 건강 상담이 이뤄졌다. 법률상담도 함께 마련돼 의료와 생활 속 고민을 한자리에서 해결할 수 있도록 했다.봉사는 진료실 안에서만 이뤄지지 않았다.여수사랑로타리클럽과 진주남가람로타리클럽 회원들은 도배와 장판 교체, 전기시설 점검과 수리 등 주거환경 개선에도 힘을 보탰다.여수사랑로타리클럽과 진주남가람로타리클럽 회원 7명 등이 주거환경 개선 활동에 참여했다. 다른 회원들은 주차관리와 진료안내, 식사 준비 등 각자의 역할을 맡았다.진료실이 마련된 건물에서는 회원들이 어르신들의 이동을 도왔다. 진료과목을 안내하고 계단을 오르내리는 어르신들을 살피는 손길도 분주했다.점심시간에는 회원과 가족들이 정성껏 준비한 떡국과 파전, 서대회무침 등이 식탁에 올랐다. 진료를 받으러 온 주민들과 봉사자들이 함께 음식을 나누며 이야기꽃을 피웠다.의사와 간호사, 안경사 등 전문 인력은 자신의 기술을 나눴고, 다른 회원들은 손과 발이 돼 봉사를 뒷받침했다. 각자 할 수 있는 일을 보탠 덕분에 의료와 생활 지원이 함께 이뤄질 수 있었다.이날 봉사에는 박성미 여수시의회 부의장도 함께했다.박 부의장은 봉사 현장에서 주민들과 소통하고 의료진과 회원들의 활동에 힘을 보탰다. 지역 어르신들의 건강과 생활을 살피는 민간 봉사활동에 지방의회도 함께했다는 점에서 의미를 더했다.서금일 회장은 행사 진행을 챙기는 데 그치지 않고 안경사로서 직접 시력검사와 돋보기 지원에 참여했다.여수사랑로타리클럽은 이번 봉사를 위해 자매클럽인 진주남가람로타리클럽과 협력하고 의료진과 회원들의 참여를 이끌어냈다.로타리의 봉사정신인 '초아의 봉사(Service Above Self)'는 자신보다 이웃을 먼저 생각한다는 의미를 담고 있다. 이날 죽포마을에서는 그 정신이 진료와 재능 나눔, 식사 준비와 주민 안내 등 다양한 모습으로 나타났다.여수사랑로타리클럽은 이번 죽포마을 봉사를 계기로 여수시와의 민·관협력을 강화하고 의료취약지역을 찾아가는 의료 및 재능 나눔 활동을 이어갈 계획이다.죽포와 두문포 등 인근 마을 어르신 80여 명이 참여한 이날 봉사는 전문 의료서비스를 가까운 곳에서 이용할 수 있도록 하고, 이웃 간 따뜻한 정을 나누는 자리가 됐다.진료를 마친 윤봉자 어르신이 새 돋보기를 손에 들고 봉사자들에게 고맙다고 인사하던 순간도 그중 하나였다.83년을 한 마을에서 살아온 윤 어르신에게 이날은 멀리 병원을 찾아가지 않고도 몸을 살피고, 자신을 찾아온 이웃들의 따뜻한 마음까지 느낄 수 있었던 하루로 남았다.