캐나다에서 배운 파 없이 김치 담그는 법

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큰사진보기 ▲깍두기무를 가지고 깍두기를 담그는데 액젓과 파가 빠졌으나 비주얼에서 그럭저럭 봐 줄 만한 결과물이 나왔다. 재료도 중요하지만 무엇보다 중요한 건 음식을 만들 때 드는 정성스러운 마음이다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

"너는 음식을 너무 싱겁게 해서 탈이야. 짜게 해야 오래 먹지. 괜히 너만 고생이야."

큰사진보기 ▲깍두기하루 만에 잘 익은 깍두기를 식탁에 올리고 가족과 함께 즐거운 대화를 나누며 식사를 했다. 사위도 연신 '굿'을 연발해 주어 정성을 들인 보람을 느꼈다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

나는 캐나다에 도착한 지 단 하루 만에 한가지 다짐을 선포했다."앞으로 이곳에서는 '파' 없이 살겠노라."마트에서 처음 보았던 파 가격에 놀라 심장을 부여잡던 기억이 여전히 생생하다. 몸은 여기 있으면서도 자꾸만 한국의 파를 떠올리는 나를 못난이라 해도 할 수 없다.마트를 몇 군데 다녀 보니 가격이 약간씩 다르다는 걸 알았다. 조금 싸 보이는 것도 발견하지만 선뜻 집어 들지는 않는다. '남아일언중천금'이라는 말만 있을까. 여자 역시 입이 무거워야 하거늘. 캐나다에서는 절대 '파'를 사지 않기로 다짐했으니 여자의 명예를 걸고라도 지키고 싶다. 한 번 뱉은 말, 그대로 실천하려고 지금 용을 쓰는 중이다.설거지를 끝내 놓고 깍두기 담글 준비를 했다. 어제 사 온 무 두 개를 꺼냈다. 가늘고 기다란 생김새가 꼭 일본의 단무지용 무 같다. 맛을 보나 마나 싱거워 보인다. 무라 하면 역시 퉁퉁한 우리나라 조선무가 최고인데. 하지만 내 처지에 이국땅에서 조선무 타령을 한다는 건 바보 같은 짓 아닌가.깍두기 만들기에 재료가 턱없이 모자란다. 핵심인 멸치액젓도 빠졌고, 가장 중요한 파가 빠졌다. 그래도 나에게는 고춧가루와 새우젓은 있다. 한국에서 가져올까 말까 망설이다 조금 챙겨 온 새우젓이 이렇게 든든한 뒷배가 될 줄이야. 또 동생댁이 싸준 매실청도 있으니 두려울 게 무언가. 이순신 장군은 12척의 배가 남았다는 배짱으로 일본 수군과 맞서 승리로 이끌었는데. 비록 파는 빠졌으나 나에게는 무 두 개와 다른 재료들이 죽 늘어섰으니 든든하다.재료는 부실해도 맛을 낼 엄마손 전선에는 이상 없음을 증명해 보일 순간이다. 먼저 비닐장갑을 꼈다. 가늘고 기다란 무를 씻어서 도마 위에 올려놓았다. 서울서는 거들떠보지도 않을 오죽잖은 게 그나마 나무랄 데 없이 희고 뽀얗다.나는 깍두기를 담글 때 무를 큼지막하게 써는 편이다. 크기가 너무 잘면 왠지 구미가 당기지 않는다. 이번 깍두기는 외국인도 편하게 먹을 수 있도록 아주 자잘한 크기로 썰었다. 팔꿈치가 여전히 아파서 무 자르는 건 남편이 도와주었다.내 머릿속에는 어제 카톡으로 통화한 엄마 말씀이 맴돌았다.언제나 딸을 걱정하는 마음으로 사시는 엄마. 나는 또 내 딸아이에게 그 걱정을 고스란히 품고 있으니 이런 게 내리사랑이라는 거겠지.깍둑썰기한 무에 설탕과 소금을 뿌려두고 다 절 때까지 양념 준비를 시작했다. 지난번 물김치를 만들 때 쑤어둔 밀가루 풀을 꺼냈다. 마늘을 까서 찧고, 새우젓을 다졌다. 매실청과 고춧가루를 섞었다. 초록색이 안 보이니 역시 때깔 면에서는 아쉽다. 캐나다에서 '파'는 영원히 아웃이라고 했던 나의 섣부른 입방정에 찔끔 후회된다. 하지만 다시 주먹을 불끈 쥐며 마음을 다잡았다. 나도 남 못지않게 자존심이 센 여자라는 걸 이제야 안 것 같다.비장한 마음가짐으로 모든 재료를 한데 넣고 버무렸다. 겉모습이 그럴싸해 보여 성공 예감이 든다. 하지만 겉만 보고 무조건 판단할 건 아니다. 외모만 보고 혹해서 일을 그르친 경우가 어디 한두 번이던가. 그래도 마늘과 새우젓 냄새가 허공을 휘젓는 걸 보아 그럭저럭 맛도 괜찮을 것 같다.나는 음식을 할 때 눈대중으로 대충대충 하는 습관이 있다. 맛도 잘 보지 않는다. 언제부턴가 뚝딱하면 음식이 탄생하는 기술도 부리게 되었다. 물론 주부경력 사십 년이라는 세월이 준 내공일 것이다. 남편은 눈 깜짝할 사이에 음식을 내놓는다고 '후다닥 요리사'라는 별명을 붙여주었다. 빨리 만들면서 맛도 좋다고 붙여준 별명이지만 오해는 하지 않았으면 좋겠다. 어떤 음식도 그냥 '후다닥' 완성되는 법은 없다. 만족할 만한 결과물을 위해 재료 준비 과정부터 깊은 고민과 온갖 정성을 쏟아야 하기 때문이다.이번 깍두기 담그는 일도 마찬가지다. 재료가 부실한 만큼 공은 평소보다 열 배, 스무 배를 들였다. 완성된 깍두기 한 쪽을 남편 입에 쏙 넣어 주었다. "따봉!"이라며 엄지를 들어 올렸다. 도대체 어느 시절 유행어인지 참. 요새 그런 말 쓰면 노인 취급을 받는다고 손사래 치며 크게 웃었다.나는 지금껏 음식 맛의 8할은 재료가 결정한다고 믿어 왔다. 재료가 훌륭해야 좋은 맛을 낼 수 있는 건 당연하다. 하지만 캐나다에 와서 새로운 사실을 깨달았다. 음식 맛을 좌우하는 건 재료보다 '진심'이 더 중요하다는 것을. 아무리 부실한 재료라도 엄마가 자식을 생각하는 마음으로 녹여낸다면 얼마든지 우수한 맛을 낼 수 있다고.어찌 됐거나 이번 깍두기는 매운 걸 좋아하는 토니를 위해 고춧가루를 많이 넣어 맵게 만들었다. 비주얼에서도 맛에서도 성공작이다. 잘 익으면 예쁜 그릇에 담아 식탁에 올리려고 햇살 밝은 곳에 놔두었다.살기 좋은 제 나라를 뒤로하고 이 낯선 땅에 뿌리내리려는 사람들, 솔직히 이해되지 않는 부분이었다. 딸아이도 마찬가지다. 물론 그들은 나를 우물 안 개구리라고 낯설게 볼 수도 있다. 이제는 조금 알 것 같다. 사람은 환경의 동물이라 어디든 적응하며 살아갈 수 있다고. 맞다.파 없이도 아무 탈 없이 잘 살아가는 나처럼.