가수 공연 중 무대 올라 인사... 김민석 "죄송하다"

김민석 더불어민주당 대표가 전북 순창 지역 축제에서 가수 공연 도중 무대에 올라 인사말을 한 것과 관련해 "불편을 끼쳐 죄송하다"라고 말했다.
김 대표는 18일 X(엑스, 옛 트위터)에 "순창군 축제 공연 중 가수와 관객 여러분께 죄송한 상황이 있었다. 불편을 끼친 가수 HYNN(흰, 박혜원)님과 관객 여러분께 죄송하다는 말씀을 먼저 드린다"라고 적었다.
이어 "공연 중이라 인사를 하지 않겠다고 의사를 밝히고, 공연장 주변을 둘러보는 중 갑자기 사회자에게 호명돼 인사를 하게 됐다"라고 당시 상황을 설명했다.
이같은 일은 지난 15일 '제21회 순창장류축제 개막식 및 개막축하공연' 중에 벌어졌다. 유튜브 채널 '신호등TV'에 올라온 당시 라이브 영상을 보면, 가수 흰이 두 번째 곡을 마친 직후 갑자기 사회자가 무대로 올라왔다. 사회자는 "엄청난 팬이 한 분 계신다. 그분이 올라와 인사를 드리고 관객들에게 한 말씀하신 뒤에 박혜원씨 노래를 듣겠다"라며 김 대표를 소개했다. 흰은 잠시 머물거리다가 서둘러 무대 아래로 내려갔다.
김 대표는 "순창은 장맛이 좋고, 사람이 좋고, 우리 정부에서 열심히 일하고 있는 정동영 장관 고향이어서 좋고, 박희승 의원의 지역이어서 좋다"며 축하 인사를 건넸다. 김 대표가 무대에서 내려간 뒤 사회자가 흰을 다시 불러 공연이 재개됐다.
이후 해당 영상이 확산하면서, 공연 흐름보다 정치인 의전을 우선한 진행 방식을 두고 비판이 이어졌다.유튜브 댓글창엔 "가수 공연 끝나고 올라와야지 중간에 끊고 등장하는 게 무슨 경우인가" 등의 지적이 쏟아졌다.
국민의힘에서도 '황당한 촌극'이라는 비판이 나왔다. 최수진 원내수석대변인은 18일 논평을 통해 "'가수의 엄청난 팬'이라는 사회자의 소개로 마이크를 가로채더니, 정작 입 밖으로 꺼낸 것은 '정동영 장관 고향', '박희승 의원 지역구' 타령이었다"라며 "시민들이 즐겨야 할 축제를 자당 정치인들의 이름표나 뿌리는 유세장으로 악용했다"라고 꼬집었다.
그러면서 "특권 의식에 찌든 권력자가 대중을 얼마나 하찮은 소품쯤으로 여기는지 보여주는 적나라한 민낯"이라고 주장했다.