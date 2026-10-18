가수 공연 중 무대 올라 인사... 김민석 "죄송하다"

큰사진보기 ▲지난 15일 전북 순창장류축제 개막식 축하 공연 현장. 김민석 더불어민주당 대표가 무대에 올라 인사하고 있다. 사진은 라이브 방송화면 갈무리. ⓒ 신호등TV 관련사진보기

AD

김민석 더불어민주당 대표가 전북 순창 지역 축제에서 가수 공연 도중 무대에 올라 인사말을 한 것과 관련해 "불편을 끼쳐 죄송하다"라고 말했다.김 대표는 18일 X(엑스, 옛 트위터)에 "순창군 축제 공연 중 가수와 관객 여러분께 죄송한 상황이 있었다. 불편을 끼친 가수 HYNN(흰, 박혜원)님과 관객 여러분께 죄송하다는 말씀을 먼저 드린다"라고 적었다.이어 "공연 중이라 인사를 하지 않겠다고 의사를 밝히고, 공연장 주변을 둘러보는 중 갑자기 사회자에게 호명돼 인사를 하게 됐다"라고 당시 상황을 설명했다.이같은 일은 지난 15일 '제21회 순창장류축제 개막식 및 개막축하공연' 중에 벌어졌다. 유튜브 채널 '신호등TV'에 올라온 당시 라이브 영상을 보면, 가수 흰이 두 번째 곡을 마친 직후 갑자기 사회자가 무대로 올라왔다. 사회자는 "엄청난 팬이 한 분 계신다. 그분이 올라와 인사를 드리고 관객들에게 한 말씀하신 뒤에 박혜원씨 노래를 듣겠다"라며 김 대표를 소개했다. 흰은 잠시 머물거리다가 서둘러 무대 아래로 내려갔다.김 대표는 "순창은 장맛이 좋고, 사람이 좋고, 우리 정부에서 열심히 일하고 있는 정동영 장관 고향이어서 좋고, 박희승 의원의 지역이어서 좋다"며 축하 인사를 건넸다. 김 대표가 무대에서 내려간 뒤 사회자가 흰을 다시 불러 공연이 재개됐다.이후 해당 영상이 확산하면서, 공연 흐름보다 정치인 의전을 우선한 진행 방식을 두고 비판이 이어졌다.유튜브 댓글창엔 "가수 공연 끝나고 올라와야지 중간에 끊고 등장하는 게 무슨 경우인가" 등의 지적이 쏟아졌다.국민의힘에서도 '황당한 촌극'이라는 비판이 나왔다. 최수진 원내수석대변인은 18일 논평을 통해 "'가수의 엄청난 팬'이라는 사회자의 소개로 마이크를 가로채더니, 정작 입 밖으로 꺼낸 것은 '정동영 장관 고향', '박희승 의원 지역구' 타령이었다"라며 "시민들이 즐겨야 할 축제를 자당 정치인들의 이름표나 뿌리는 유세장으로 악용했다"라고 꼬집었다.그러면서 "특권 의식에 찌든 권력자가 대중을 얼마나 하찮은 소품쯤으로 여기는지 보여주는 적나라한 민낯"이라고 주장했다.