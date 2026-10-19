"직접고용 완료된 줄 알았다"는 장관... 하청노동자들은 계속 다치고 있다

큰사진보기 ▲한전KPS 하청노동자 직고용협의체 당사자 배제 일방 강행 “정부 가이드라인 짓밟는 위법적 행태” 규탄 기자회견 ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 한전KPS비정규직지회 정철희 태안분회장입니다.

동료 김충현 노동자가 세상을 떠난 지 1년 4개월이 지났다. 한 노동자가 일터에서 목숨을 잃었다는 것은 단순히 한 건의 산업재해가 발생했다는 의미가 아니다. 함께 일하던 동료들은 충격과 슬픔을 감당해야 했고, 남겨진 가족들은 돌이킬 수 없는 상실을 떠안았다. 같은 현장에서 일하는 노동자들은 자신에게도 같은 일이 벌어질 수 있다는 두려움을 안은 채 다시 작업장으로 돌아가야 했다.사고 이후 현장에서 사고 조사가 진행됐고, 재발 방지를 위한 안전교육과 사고 사례 공유가 이루어졌다. 그로부터 1년 4개월이 지났다. 김충현 노동자의 죽음 이후 태안화력발전소 현장은 얼마나 달라졌을까. 노동자들이 더 안전하게 일할 수 있게 되었을까. 우리는 지금 다시 물을 수밖에 없다.김충현 노동자의 죽음 이후에도 현장에서는 노동자들이 다치는 일이 이어졌다. 한 노동자는 김충현 노동자 사망 사고 이후 심리적인 고통을 겪었다. 사고를 목격한 동료의 트라우마가 얼마나 심각한 문제인지 확인할 수 있었다. 또 다른 노동자는 휴게실에서 휴식을 취한 뒤 몸을 일으키다가 넘어졌다. 골절로 8주간의 치료가 필요한 부상을 입었다. 한 하청노동자는 체인 블록 작업 중에 손가락 일부가 절단되는 중대한 사고를 겪었다. 김충현 노동자 사망 이후 한국파워오엔엠(현 kp솔루션)에서만 3건의 산업재해가 있었다.사고의 발생 경위와 원인은 각 사건 별로 살펴봐야 하겠지만, 산업재해가 잇따라 인정됐다는 사실은 여전한 현장의 위험을 드러낸다. 사고 직후뿐만 아니라 지속적으로 현장의 안전 문제와 노동자의 건강을 점검하는 일이 얼마나 중요한지 보여주는 것이다. 사고가 발생하면 원인을 조사하고 교육하는 것은 당연히 필요하다. 하지만 교육을 실시하고 사고 사례를 공유한다고 해서 현장이 안전해지는 것은 아니다. 노동자에게 중요한 것은 교육 횟수나 서류에 기록된 조치가 아니기 때문이다.사고 이후 위험 요인은 얼마나 개선되었는지, 작업자를 위한 안전조치는 마련되었는지, 인력은 충분한지, 작업량과 작업시간은 적절한지, 위험을 발견했을 때 작업을 멈추고 개선을 요구할 수 있는지까지 살펴야 한다. 이런 조건이 달라지지 않는다면 교육을 반복하더라도 노동자가 체감하는 안전은 달라지기 어렵다. 위 질문에 구체적으로 답할 수 있어야 사고 이후 재발 방지 대책이 실효성을 갖췄다고 말할 수 있을 것이다.태안화력발전소 2차 협력업체들은 입찰로 계약 업체가 바뀌어도 기존 노동자 전원이 같은 현장에서 업무를 이어간다. 현장에서 직접 경험해온 태안화력발전소의 현실이다. 계약서에 적힌 회사 이름은 달라지지만 현장에서 일하는 노동자도, 수행하는 업무도, 작업 장소도 그대로다. 바뀌는 것은 노동자가 아니라 계약 업체일 뿐이다.그런데 현장에는 협력업체 본사 인력이 상주하지 않는다. 업체 관계자는 계약 초기에 현장을 한 차례 방문한 뒤 계약이 끝날 때까지 다시 찾아오지 않기도 한다. 노동자들은 매일 현장에서 작업하며 위험을 마주한다. 그런데 현장에 상주하지 않는다면 어떤 문제가 발생하는지, 어떤 안전조치가 필요한지, 노동자의 어려움과 위험 요인은 누가 지속적으로 확인하고 개선할 수 있을까?물론 본사 인력이 현장에 상주하지 않는다는 사실만으로 안전관리 의무 위반을 단정할 수는 없다. 중요한 것은 노동자의 안전을 실제로 관리하고 필요한 조치를 취하는 체계가 작동하고 있느냐는 것이다.노동자를 고용한 하청업체는 자신의 책임을 다해야 한다. 현장의 위험 요인을 확인하고 필요한 안전조치를 해야 하며, 자신의 권한으로 해결하기 어려운 문제는 원청에 공식적으로 제기하고 개선을 요구해야 한다. 한전KPS 역시 자신이 실질적으로 관리하고 결정하는 영역에서 책임을 다해야 한다. 하청업체는 원청의 협조가 필요하다는 이유로 원청은 직접 고용한 것이 아니라는 계약관계를 핑계로 서로에게 책임을 미뤄서는 안 된다.발전소 하청노동자의 고용 구조를 개선하고 직접고용 문제를 해결하기 위한 논의는 오랜 시간 이어져 왔다. 그러나 현장에서 일하는 노동자들이 체감할 만한 변화는 더디다. 김충현 협의체를 통해 노사전 협의체를 구성해 직접고용 논의를 이어가기로 했지만, 아직까지 노사전 협의체를 구성하지 못했다. 노동자들에게 필요한 것은 막연한 약속이 아니다. 진행상황과 남은 과제를 투명하게 공개하고 실질적인 변화를 만들어갈 계획을 제시해야 한다. 고용구조 개선 논의가 길어지는 동안에도 노동자들은 변하지 않은 작업장으로 출근하고 있다.사고 원인을 확인하는 것만큼 이후 실제로 무엇이 개선됐는지 확인하는 것이 중요하다. 사고조사와 법적 절차가 마무리됐는지만 살펴서는 안 된다. 정부는 원청과 하청업체의 책임이 현장에서 실질적으로 이행되는지 확인해야 한다. 사고가 발생한 뒤에만 현장을 들여다보는 것이 아니라 같은 사고가 반복되지 않도록 지속적으로 감독해야 하는 것이다.지난 10월 13일, 고용노동부 국정감사를 보면 정부가 직접고용 논의의 진행상황을 얼마나 정확하게 파악하고 있는지 의문이 든다. 신정훈 의원이 직접고용 합의 이행 상황을 질의하자, 김영훈 고용노동부 장관은 "직접고용이 완료된 것으로 알고 있었다"고 답변했다. 한전KPS는 지난 10월 8일 직접고용 추진을 위한 협의체 구성 계획을 공고했다. 협의체가 실제로 구성돼 실질적인 논의를 진행한 것이 아니라, 이제 구성을 시작하는 단계다. 심지어 이는 현장 노동자들에게 제대로 전달되지도 않았다. 대표 선출 방식에 대해서 의견을 낼 수도, 논의할 수도 없었다. 노동자를 배제한 채 일방적으로 통보했다는 지적이 나왔다.정부가 이러한 직접고용 논의 진행상황을 정확히 파악하지 못했다면, 현장 노동자들은 불안 속에서 일할 수밖에 없다. 정부는 서류 위에서 다 끝났다고 착각하지 말고, 현장이 실제로 바뀌었는지 두 눈으로 확인하고 바로잡아야 한다.김충현 노동자를 추모하고 기억하는 일은 중요하다. 하지만 추모의 말이 아무리 진심이어도 노동자들이 매일 마주하는 위험이 그대로라면, 그 죽음 앞에서 우리가 해야 할 일을 다했다고 말하기 어렵다. 2차 하청노동자들은 지연되는 직접고용 논의와 형식적인 사후 대책 속에서 언제라도 나와 내 동료에게 사고가 일어날 수 있다는 불안을 안고 하루하루를 보낸다. 이제 더는 같은 현장에서 누군가가 다치거나 목숨을 잃는 일이 반복되지 않기를 바란다.노동자가 죽거나 다친 뒤에야 안전을 말하는 사회가 아니라. 노동자가 다치지 않고 살아서 퇴근할 수 있는 사회가 되어야 한다. 김충현 노동자의 죽음을 진정으로 기억하기 위해서, 현장의 위험을 없애고, 노동자들의 목소리를 듣고, 고용 구조를 개선하고, 책임 있는 주체들이 자신이 해야 할 일을 다하도록 만들 것이다. 동료의 죽음 1년 4개월, 이제는 말이 아니라 실질적인 변화로 답해야 한다.