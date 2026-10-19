6살 딸 두고 순직... 소방관 남편이 말했다, "나아지지 않아"

큰사진보기 ▲17일 '제3회 119메모리얼데이 추모문화제'가 열리고 있는 세종시 세종중앙공원에 경기도 부천 공장 화재로 순직한 고 김진석 소방위의 분향소가 설치돼 있다. ⓒ 소방청 제공 관련사진보기

"나아지지 않아."

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"내 일이야. 그러려고 하는 일인데."

"제복 입는 사람들은 충분히 그래. 현장에서는 동료가 무엇보다 소중하거든."

큰사진보기 ▲17일 경기 부천의 한 금속부품 도장 공장에서 전날 발생한 화재 원인을 규명하기 위한 관계기관 합동 감식이 진행되고 있다. 전날 화재로 진압에 나섰던 소방대원 1명이 숨지고 7명이 다쳤다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

또 한 분의 소방관이 순직했다. 부천소방서 김진석 소방위님. 순직 소식이 들릴 때마다 어쩔 수 없이 함께 조명되는 사람들이 있다. 남겨진 가족들이다. 여섯 살 딸이 있다고 한다. 내 또래의 소방관이었던 그는 교대 시간을 불과 20분 남겨두고 있었다고 한다. 그 20분만 무사히 지나갔더라면, 오늘도 평소처럼 가족의 품으로 돌아갈 수 있었을까.화마 속으로 들어간 소방관과 그가 돌아오기를 기다리던 사람들. 그들의 아픔과 고통이 남의 일 같지 않다. 나는 소방 가족이자 한때 소방본부에서 근무했다. 남편은 지금도 24시간 교대근무를 하며 언제 울릴지 모를 출동 벨에 대비한다. 내일도 그렇게 출근한다. 순직 소식을 듣고 잠시 침울해하던 남편이 무심히 한마디를 던졌다.희망도 절망도 아닌, 오랜 체념에 가까운 그 말이 유난히 아프게 들린다.2020년 4월 1일, 소방공무원이 국가직으로 전환됐을 때 나와 남편은 기대보다 우려가 컸다. 어디서부터 어디까지가 국가예산이고, 어디서부터 어디까지가 지방예산인지 따져야 했다. 지방자치단체의 조례가 개정되어 복지가 개선되어도 소방공무원에게 적용되는지부터 확인해야 했다.국가직 전환 이후 첫 예산심의가 이루어지던 당시, 나는 시의회에서 그 과정을 지켜봤다. 어리둥절하기는 소방도, 지방자치단체도 마찬가지였다. 신분은 국가직이 되었지만 예산과 운영의 책임은 여전히 국가와 지방 사이에 걸쳐 있었다. '무늬만 국가직 전환'이라는 말이 괜히 나온 게 아니었다. 그로부터 6년이 지났다. 과연 얼마나 달라졌을까.국회입법조사처 자료에 따르면 2025년 전국 소방예산은 8조 1478억 원이다. 이 가운데 국비 비중은 10.7%에 불과하다. 소방공무원 전체 인건비 6조 3632억 원 중 소방안전교부세를 통한 인건비 지원은 5476억 원, 고작 8.6%다. 나머지 대부분은 자연스레 지방자치단체가 부담한다. 국가직이라는 이름은 얻었지만, 그 이름에 걸맞은 국가의 재정 책임은 여전히 미완성에 불과하다.소방안전교부세의 재원 구조도 불안정하다. 담배에 부과되는 개별소비세의 45%를 재원으로 하는 소방안전교부세는 담배 세수에 따라 규모가 달라진다. 2026년 전국에 배분되는 소방안전교부세는 1조 503억 원이다. 이 가운데 인건비 지원은 5835억 원, 소방·안전 사업비는 4668억 원이다. 국민의 생명과 안전을 지키는 데 필요한 재원이 담배 소비와 세수 변화에 영향을 받는다는 사실은 선뜻 납득하기 어렵다. 소방관의 인건비와 안전장비는 세수가 줄었다고 함께 줄일 수 있는 성격의 예산이 아니기 때문이다.국회입법조사처도 올해 1월 국가의 소방공무원 인건비 지원 확대와 소방발전기금 설치 등 새로운 재원 확보방안을 제시했다. 담배 세수에 대한 의존도를 줄이고, 국가와 지방의 재정 책임을 명확히 해야 한다는 것이다. 문제는 해결할 방법이 없다는 것이 아니다. 국가직 전환 이후 6년이 지나도록 그에 걸맞은 재정 구조를 완성하지 못했다는 데 있다.물론 국가직 전환의 성과가 없었던 것은 아니다. 소방공무원은 2017년 4만 8042명에서 2024년 6만 6802명으로 늘었다. 그러나 인력이 늘었다는 사실만으로 현장의 안전이 충분히 확보됐다고 말할 수는 없다. 대형 화재와 복합재난에 대응할 전문인력, 노후 장비 교체, 현장 안전인력 확보까지 뒷받침되어야 한다.처우 문제도 마찬가지다. 화재 현장에서 고열과 유독가스, 건물 붕괴 위험을 감수하는 소방관들의 화재진화수당은 오랫동안 현실화 요구가 이어져 왔다. 위험은 갈수록 복잡해지는데, 위험을 감수하는 사람들의 처우가 그에 걸맞게 개선되고 있는지 묻지 않을 수 없다. 누군가의 희생이 뒤따를 때마다 소방의 고질적인 문제들이 다시 수면 위로 떠오른다. 인력 부족, 열악한 처우, 불안정한 예산 구조. 수십 년째 반복되는 이야기다.그런데 왜 그들이 살아 있을 때 내는 목소리는 번번이 묻히는가. 국가는 정말 이 문제를 해결할 의지가 있기는 한 것인가.오늘도 앞다투어 곡쟁이가 된다. 애도하고, 추모하고, 다시는 이런 일이 없어야 한다고 말한다. 정작 소방예산을 위해, 그들의 처우를 위해 얼마나 관심을 기울였는지 묻고 싶다. 불길 속으로 몸을 던지는 사람들이 어떤 환경에서 일하고 있는지 알고나 하는 말인지.나는 남편에게 늘 당부한다. "불나면 너무 깊이 들어가지 마. 무슨 일 생기면 바로 나와. 누구 구한다고 너무 애쓰지 마." 남편은 그럴 때마다 짧게 대답한다.한번은 아이들과 캠핑을 갔을 때였다. 근처에서 한 남성이 갑자기 피를 토하며 경련을 일으켰다. 심정지가 의심되는 긴박한 상황이었다. 고기를 굽던 남편은 망설임 없이 달려갔다. 몸에 밴 직업적 관성이었을 것이다. 구급차가 올 때까지 심폐소생술을 이어갔다. 남편의 손과 얼굴, 옷은 땀과 피, 침으로 범벅이 되었다. 그래도 멈추지 않았다.산속이라 수십 분이 지나서야 구급차가 도착했다. 환자를 인계한 남편은 아무 일도 없었다는 듯 씻고 돌아와 다시 고기를 구웠다. 나는 그 모습이 오래도록 잊히지 않는다. 남편은 불길 속에서도 다르지 않다고 했다. 누군가 위험에 처하면 몸이 먼저 움직인다고. 얼마 전 비무장지대에서 지뢰 폭발 사고가 발생했을 때도 남편에게 물었다. 대대장이 지뢰가 터진 뒤 부하들을 구하러 다시 위험한 곳으로 들어갔다는데, 어떻게 그럴 수 있느냐고. 남편은 당연하다는 듯 말했다.그 말을 듣고 한동안 아무 말도 하지 못했다.누군가에게는 무모해 보이는 행동이 그들에게는 너무도 당연한 일이었다. 위험을 몰라서가 아니다. 두렵지 않아서도 아니다. 그 순간 지켜야 할 사람이 있기 때문이다.목숨을 담보로 일하는 사람들. 그들에게도 가족이 있다. 퇴근하면 아이를 안아주고, 아내와 저녁을 먹고, 주말이면 가족과 캠핑을 떠나는 평범한 일상이 있다. 그들도 살고 싶고, 무사히 돌아오고 싶다.그런데 우리는 왜 그들의 사명감에만 기대는가. 국가가 해야 할 일을 개인의 희생과 책임감으로 메우고 있는 것은 아닌가. 그들이 위험을 감수하는 것과 국가가 그 위험을 줄여주지 못하는 것은 전혀 다른 문제다. 순직과 공상에 대한 국가의 책임은 사후 보상에만 머물러서는 안 된다.사고가 발생할 때마다 원인을 조사하고 재발 방지를 약속하지만, 그 대책이 실제 현장에 얼마나 반영됐는지 끝까지 확인해야 한다. 충분한 인력과 안전장비, 실효성 있는 현장 지휘체계와 사고 예방대책이 먼저다. 순직·공상 소방공무원과 그 가족에 대한 보상과 지원도 국가가 끝까지 책임져야 한다.여섯 살 딸에게 아빠의 희생이 얼마나 숭고했는지 설명해야 하는 세상이 아니라, 아빠가 오늘도 무사히 돌아와 함께 저녁을 먹는 세상이었으면 좋겠다. 순직 소방관의 이름을 기억하는 일은 중요하다. 그러나 그 이름을 기억하는 것만으로 우리의 책임이 끝나서는 안 된다.반복되는 애도가 아프다. 더 아픈 것은, 이 애도가 앞으로도 반복될지 모른다는 두려움이다. 애도로는 부족하다. 누군가를 탓하는 것만으로도 세상은 달라지지 않는다. 최근 논란이 된 '소방 재정 빨대' 발언은 분명 부적절했다. 국가와 지방 사이에 걸쳐 있는 재정 책임의 문제를 마치 소방조직이 예산을 과도하게 가져가는 문제처럼 비치게 했다. 소방공무원들의 명예와 자존심에 상처를 준 발언이었다. 뒤이어 나온 사과 역시 그 상처를 충분히 헤아렸는지 의문이 남는다.그러나 그 논란 이면에는 우리가 오랫동안 외면해 온 소방의 현실이 있다. 국가직 전환 이후에도 해결되지 않은 재정 문제, 위험에 비해 충분하지 못한 처우, 반복되는 순직과 공상 사고다. 소방공무원의 명예를 회복하는 일은 진정성 있는 사과에서 시작되어야 한다. 그러나 사과만으로 끝나서는 안 된다. 국가직 전환에 걸맞은 국가 재정지원 확대, 소방안전교부세의 안정적 확보, 화재진화수당 현실화, 순직·공상 예방과 보상체계 개선으로 이어져야 한다.순직 소식이 전해질 때마다 앞다투어 애도하지만, 정작 그들이 살아 있을 때 호소했던 절박한 목소리에는 얼마나 귀를 기울였는가. 그들의 처우를 개선하고, 현장의 위험을 줄이고, 불안정한 예산 구조를 바로잡기 위해 무엇을 했는가.평소 그들의 목소리를 외면했던 이들의 곡쟁이 울음만으로는 아무것도 달라지지 않는다.이제는 누가 더 크게 슬퍼하는지를 겨룰 것이 아니라, 누가 무엇을 바꿀 것인지 답해야 한다. 다시는 여섯 살 아이가 아빠를 기다리다 영영 만나지 못하는 일이 없도록. 그것이 우리가 해야 할 애도의 시작이다.