문학 42.4%, 사회과학 1.9%... 이재명 청와대 도서구매목록 봤더니

▲일본 추리소설 작가 히가시노 게이고가 대장암으로 별세한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 7월 27일 NHK 등 현지 언론에 따르면 히가시노 작가는 지난 7월 23일 대장암 투병 끝에 세상을 떠났다. 향년 68세. 사진은 지난 2006년 1월 도쿄회관에서 제134회 나오키상 수상이 정해져 기자회견하는 히가시노 케이고. 2026.7.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기