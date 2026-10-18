문학 42.4%, 사회과학 1.9%... 이재명 청와대 도서구매목록 봤더니

이재명 정부 청와대가 지난해 6월 출범 이후 구매한 도서 목록을 분석한 결과, 소설·시·희곡과 에세이를 합한 문학 분야가 전체의 42.4%를 차지했다. 사회과학으로 분류된 도서는 1.9%였다. 가장 많이 등장한 개인 저자는 일본 소설가인 고 히가시노 게이고와 나태주 시인이었다. 전한길씨 등 보수 진영 인사들의 책도 등장했다.
<오마이뉴스>가 정보공개청구를 통해 대통령비서실로부터 받은 도서구매목록은 2025년 6월부터 2026년 8월 24일까지 총 980종이다. 이번 집계는 목록에 기재된 항목을 기준으로 한 것으로, 책별 실제 구매 부수를 뜻하지는 않기 때문에 단위를 '권'이 아닌 '종'으로 표기했다.
서점 판매 분야별로 분류해보면, 소설·시·희곡이 281종으로 전체의 28.7%를 차지해 가장 많았다. 뒤이어 인문 177종(18.1%), 자기계발 144종(14.7%), 에세이 135종(13.8%) 순이었다. 소설·시·희곡과 에세이를 합한 문학 분야는 416종, 42.4%에 이르는 셈이다.
이밖에 경제·경영 126종(12.9%), 역사 42종(4.3%), 건강·취미 22종(2.2%), 사회과학 19종(1.9%), 예술·대중문화 14종(1.4%), 과학 6종(0.6%)이었다. 대학교재·전문서적, 종교·역학 등을 묶은 기타 분야는 14종(1.4%)로 집계됐다.
재테크 서적과 판타지 소설도 다수 발견됐다. 부동산 투자 전략을 다룬 <대한민국 최상급지 사다리 갈아타기>, 판타지 소설 <어스탐 경의 임사전언>, 자기계발서 <부자들의 성공 심리학>, 온라인서점에서 '19세 이상 상품'으로 표시된 <세뇌 살인> 등이다. <오늘의 제철 행복: 계절의 속도로 살아보는 365일 일력>처럼 도서라고 보기 어려운 품목도 포함됐다.
국정 운영와 관련된 정치·사회·경제 관련 서적보다는, 여가에 즐길 수 있거나 실용적인 책이 청와대 직원들에게 인기있는 것으로 보인다.
인기 작가는 히가시노 게이고·나태주... 유시민 작가 책도
저자별로 보면 히가시노 게이고와 나태주가 각각 9종으로 가장 많았다. 히가시노 게이고의 책은 <가공범>, <나이먀 잡화점의 기적>, <녹나무의 여신>, <당신이 누군가를 죽였다>, <마녀와의 7일>, <비정근>, <악의>, <장미와 나이프>, <침묵의 퍼레이드>를 구입했다. 나태주의 책은 <꽃을 보듯 너를 본다>, <끝까지 남겨두는 그 마음>, <나태주의 풀꽃 인생수업>, <너를 아끼며 살아라>, <너무 그러지 마시어요>, <너무 잘하려고 애쓰지 마라>, <마흔에게>, <오래 보고 싶었다>, <풀꽃>이다.
tvN <벌거벗은 세계사> 제작팀의 역사책 시리즈도 경제편·과학편·권력자편·사건편·사건편 2·인물편·잔혹사편·전쟁편 등 8을 구입했다. 노벨문학상을 수상한 작가 한강의 작품 역시 <소년이 온다>, <작별하지 않는다> 등 6종을 사들였다. 최근 검찰개혁 등을 놓고 이재명 대통령을 비판해온 유시민 작가의 책도 4종 구입했다. <거꾸로 읽는 세계사>, <나의 한국현대사 1959-2020>, <문과 남자의 과학 공부>, <청춘의 독서>다.
보수 진영 인사들의 책도 눈에 띄었다. '윤어게인'을 주장해온 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨의 책 <네 인생 우습지 않다>, 뉴라이트 성향으로 분류되는 이인호 서울대 명예교수의 <대한민국 건국은 혁명이었다>, 윤희숙 전 국민의힘 의원의 <콜드 케이스> 등이다.
청와대 도서관은 사무동인 여민관에 있으며 대여 시스템으로만 돌아간다. 청와대에서 근무하는 누구나 희망도서를 신청할 수 있으며, 국정기록비서관실이 검토 후 구입한다. 신청 제한이 있는 도서 분야는 별도로 정해진 바 없다. 10월 18일 현재 도서관 정비로 도서 구매는 중단된 상태다.
과거 문재인 정부 청와대의 도서구매목록에서는 정치·사회 분야가 가장 많은 것으로 파악됐다. 2018년 1월 <국민일보> 보도에 따르면, 당시 대통령비서실이 2017년 5월 10일~12월 31일 내부 도서관 비치용으로 구입한 도서는 456종, 482권이었다.
이 가운데 정치·사회 분야는 150종으로 전체 종류의 32.9%를 차지했다. 소설과 시·에세이를 합한 문학 분야는 69종으로 15.1%였다. 이재명 정부 자료와 구매 기간이 다르긴 하지만, 전반적인 추세를 놓고 볼 땐 문재인 정부 청와대 직원들은 업무 연관성이 높은 책들을 선호하는 경향이 나타났다고 해석할 수 있다.
또한 이재명 정부 청와대와 달리, 문재인 정부 때는 무협지, 판타지 소설, 재테크 서적, 수험서, 만화, DVD는 신청할 수 없었다.
윤석열 정부 청와대는 2023년 3월 <오마이뉴스> 정보공개청구에 "취임 이후 도서 구매 내역은 없다"고 답한 바 있다. 당시 대통령실은 '내부 도서실을 운영하고 있으며 같은 해 2월 24일 기준 소장 도서는 2만1000여 권'이라고 설명했다(관련 기사 : [단독] 윤석열 대통령실 10개월간 구매한 책은 '0권'
https://omn.kr/2312w).
'국방 등 국익침해' 이유로 비공개... 이의신청 후 일부 공개
한편, 이재명 정부 청와대는 8월 4일 기자가 신청한 도서구매목록 정보공개청구에 대해 '국방 등 국익 침해'를 이유로 비공개 결정을 내렸다.
청와대 측은 답변서에서 "국정 운영에 필요한 지식 인프라를 구축하고, 직원들의 정책적 판단을 실질적으로 지원하기 위해 도서를 구매하고 있다. 구매 도서 목록이 공개될 경우 국정 수행에 지장을 초래할 수 있다"라고 설명했다. 국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 정보에 해당한다는 취지였다.
이에 기자가 이의신청을 하자, 청와대 측은 애초 요청한 ▲도서 구매 목록(제목, 저자 및 출판사명, 구매일) ▲대통령 독서용, 영부인 독서용, 참모(비서)용, 내부 도서관 비치용으로 분류한 현황 가운데 도서 제목과 저자, 출판사명만 8월 24일 일부 공개했다.