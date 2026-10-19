들기름 한 병이 이렇게 어마무시합니다

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큰사진보기 ▲들기름 한 병을 얻기 위해 이렇게 많은 수고가 필요하다는 사실을 아는 사람은 얼마나 될까. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲밭에서 밥상까지, 들깨 수확과 들기름의 여정들기름 한 병이 밥상에 오르기까지 씨앗을 뿌리고, 모종을 옮겨 심어 키운 뒤 가을에 수확하여 말리고, 털고, 씻고, 또다시 말려서 방앗간에서 짜내기까지! 수많은 공정과 농부님의 피땀 어린 손길이 담겨 있습니다. ⓒ 이순희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 허리는 아프지만 올해도 무사히 들기름을 먹을 수 있다는게 감사할 뿐이다.

가을이 되면 우리 집에는 들깨 수확이라는 큰일이 기다리고 있다. 들깨를 거두어 말리고, 타작하고, 알곡을 골라 자루에 담는 일까지. 들기름 한 병을 얻기 위해 이렇게 많은 수고가 필요하다는 사실을 아는 사람은 얼마나 될까.우리 부부는 봄부터 들깨 농사를 시작한다. 봄에는 모종을 옮겨 심고, 여름에는 자란 들깨에서 깻잎을 따 반찬을 해 먹는다. 그리고 가을이 되면 본격적인 수확이 시작된다. 봄부터 가을까지 들깨와 함께 계절을 보내는 셈이다.남편은 허리가 좋지 않다. 수술도 여러 차례 받았다. 내가 이제 농사는 그만 하자고 말해도 남편은 쉽게 손을 놓지 못한다. 병원비며 치료비를 생각하면 농사를 지어 얻는 것보다 나가는 돈이 더 많을 것 같아 답답할 때도 있다. 그래도 남편은 해마다 밭으로 향한다.봄에 들깨 모종을 옮겨 심을 때는 나도 함께했다. 농사일이 쉬울 리 없다. 여름에는 깻잎을 따서 밥상에 올리는 소소한 즐거움도 있지만, 가을 수확철이 되면 이야기가 달라진다. 들깨대를 베어 말리고, 타작하고, 떨어진 알곡을 모아 자루에 담는 일은 생각보다 손이 많이 가고 고된 작업이다.올해도 수확철이 왔다. 남편 혼자 일하는 모습을 보고 있자니 마음이 편하지 않았다. 사실 나는 바로 전날 허리 시술을 받은 터였다. 허리를 굽히기도 어려웠고, 무리해서는 안 되는 몸이었다. 그래도 남편 혼자 애쓰는 모습이 안쓰러워 허리 보호대를 단단히 차고 밖으로 나갔다. 자루 하나라도 붙잡아 주고 싶었다.사진으로 보면 그저 농촌의 흔한 가을 풍경처럼 보일지 모른다. 건강한 사람에게는 농사짓는 게 즐겁고 신날 테지만, 아픈 사람에게는 한숨만 나온다는 것을 겪어 보고야 알았다. 그 안에는 허리가 아파도 일을 멈추지 못하는 남편의 고집과, 말리면 좀 쉬라고 하면서도 결국 곁으로 나가는 나의 마음이 함께 들어 있다.들기름 한 병에는 밭에서 흘린 땀만 들어 있는 것이 아니다. 수확한 들깨를 잘 말리고 알곡을 모아야 비로소 기름을 짤 수 있다. 그렇게 얻은 들기름은 우리 집 식탁에 오르고, 가족들에게도 나누어 준다. 돈을 받고 파는 것도 아니니 좋은 마음으로 건네는 것이다.그러면서도 가끔은 이런 생각이 든다. 이 기름 한 병을 만들기까지 우리가 얼마나 많은 일을 했는지 가족들도 알고 있을까. 당연히 받는 것처럼 여기는 건 아닐까. 물론 고맙다는 마음을 표현하는 방식은 사람마다 다를 것이다. 나 역시 꼭 말로 확인받아야 하는 것은 아니라고 생각한다.그런데 몸이 힘들고 허리가 아픈 날에는 마음속으로 계산기를 두드리게 된다. 차라리 기름을 사 먹으면 편하지 않을까. 수입산 들기름이라도 만 원에서 이만 원 정도면 살 수 있는데, 이 고생을 계속해야 하나 싶기도 하다. 그러다가도 직접 거둔 들깨로 짠 기름을 가족들과 나누는 순간이면 또 마음이 달라진다.우리 농산물의 가격에는 눈에 보이는 물건값만 들어 있는 것이 아니다. 씨앗을 심고, 풀을 뽑고, 수확하고, 말리고, 타작하는 시간과 노동이 들어 있다. 농사짓는 사람의 허리와 무릎, 계절을 놓치지 않으려는 마음도 들어 있다. 시장에서 기름 한 병을 살 때는 잘 보이지 않는 과정이다.물론 모든 사람이 농사를 직접 지어야 한다는 뜻은 아니다. 다만 우리가 먹는 농산물이 어디에서 왔는지, 그 뒤에 어떤 수고가 있었는지 한 번쯤 생각해 보면 좋겠다. 농산물을 제값 주고 사는 일도, 누군가 정성껏 만든 것을 고맙게 받아들이는 일도 그 수고를 존중하는 방법일 것이다.올해도 우리는 그렇게 들깨를 거두었다. 남편은 허리가 아파도 일을 했고, 나도 시술받은 몸으로 잠깐이나마 곁을 지켰다. 그렇게 만들어질 들기름을 생각하면 뿌듯하면서도, 내년에도 이 일을 계속할 수 있을지는 솔직히 모르겠다.그런데 농사라는 게 참 그렇다. 하나를 끝내면 또 다른 일이 기다린다. 들깨 수확이 끝나면 이제 김장철이다. 배추와 무를 다듬고, 양념을 준비하고, 김치를 담글 생각을 하면 벌써 한숨부터 나온다.들기름 한 병을 얻기 위해 봄부터 가을까지 땀을 흘렸는데, 가을이 끝나기도 전에 다음 일이 기다리고 있다.농사란 게 참, 끝이 없는 일이다. 그래서 요즘은 11월이 슬슬 무서워진다.