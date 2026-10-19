아침밥 줄서기도 치열... 고물가시대 달라진 대학 풍경

큰사진보기 ▲고물가 시대, 대학에서 제공하는 천원의 아침밥은 일찍부터 줄을 길게 서야 할 정도로 치열해졌다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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국밥 한 그릇에 1만 원, 햄버거 세트 하나에 8천 원을 훌쩍 넘기는 고물가 시대가 장기화되면서 대학가 풍경이 근본적으로 달라지고 있다. 물가 상승에 당황하며 한탄하던 시기를 지나, 이제 대학생들은 얇아진 지갑으로 살아남기 위해 '각자도생(各自圖生)'의 길을 걷고 있다.강의가 끝난 뒤 여럿이 모여 식당을 찾거나 선배가 후배에게 밥을 사주던 이른바 '밥약(밥 약속)' 문화는 자취를 감춘 지 오래다. 그 빈자리는 지출을 최소화하기 위한 학생들의 눈물겨운 홀로 서기가 채우고 있다.가장 크게 변한 것은 식문화다. 강원도 춘천시 한림대학교 인근에 거주하는 대학생 이아무개씨(21)의 아침은 수강신청을 방불케 할 정도로 치열하다. 저렴하게 끼니를 해결할 수 있는 교내 '천원의 아침밥'을 먹기 위해 매일 아침 일찍부터 줄을 서야 하기 때문이다.이씨는 "만 원 이하 식당을 찾는 게 오히려 힘든 상황이라 학교 '천원의 아침밥'을 최대한 애용하려고 한다"며 "예전에는 동기들이랑 다 같이 밥을 먹으러 다녔는데, 요새는 편의점 구독 서비스로 할인받은 도시락을 사서 간단하게 혼밥하는 경우가 훨씬 많아졌다"고 말했다.실제로 일정 월정액을 내면 도시락이나 삼각김밥, 커피 등을 할인해 주는 편의점 정기 구독 서비스는 이제 주머니 사정이 여의찮은 대학생들의 필수 애플리케이션으로 자리 잡았다.식비뿐만이 아니다. 교통비와 기타 생활비 등 고정 지출에 대한 부담을 줄이기 위해 학생들은 신체적인 불편함과 수고로움을 기꺼이 감수하고 있다. 특히 수도권에 비해 대중교통 인프라가 상대적으로 부족한 춘천 지역의 특성상, 학생들의 교통비 체감 부담은 더욱 크다.춘천에서 자취를 하고 있는 대학생 홍아무개씨(22)는 치솟은 생활비를 감당하기 위해 최근 주말 아르바이트를 하나 더 늘리고 스마트폰에서 배달 앱을 아예 삭제했다. 배달비까지 합치면 한 끼에 2만 원에 육박하는 비용을 도저히 감당할 수 없었기 때문이다.홍 씨는 "시내버스 배차 간격이 워낙 길어서 예전에는 택시를 타기도 했는데, 기본요금이 너무 오르다 보니 이제는 택시는 아예 포기했다"며 "대신 무조건 30~40분 일찍 집에서 나와서 걸어가거나 아무리 오래 걸려도 버스를 기다려서 탑승한다"고 밝혔다. 돈을 아끼기 위해 자신의 시간과 체력을 담보로 내놓고 있는 셈이다.이처럼 고물가는 현재 청년들의 삶의 방식을 통째로 바꿔놓았다. 아르바이트 급여 인상률이 체감 물가 상승률을 따라가지 못하면서, 청년들은 취업 준비나 학업에 쏟아야 할 시간과 에너지를 당장의 '생존'을 위한 지출 방어에 쏟아붓고 있다. '가성비'를 따지는 것을 넘어 '무지출'을 목표로 하루하루를 버텨내는 것이다.청년들의 생활고는 이제 개인의 절약만으로 극복하기 어려운 사회적 문제가 되었다. 고물가 상황에 내몰린 대학생들이 학업에 전념할 수 있도록, 지자체와 대학 본부 차원에서의 실질적이고 구체적인 지원 방안이 시급하다. '천원의 아침밥' 사업의 수혜 인원 확대나 대학가 주요 노선의 버스 배차 간격 축소, 청년 대중교통 지원금 확대 등 피부에 와닿는 정책적 배려가 없다면, 청년들의 고단한 각자도생 생존기는 앞으로도 계속될 수밖에 없을 것이다.