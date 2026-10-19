"문학관의 문턱은 낮추고, 문학의 깊이는 더하겠습니다"

대전작가회의 르포작가단은 지역의 현실과 중요한 현안을 알기 쉽게 취재하고, 또 새로운 지역 스토리 발굴 등을 통해 지역 현실과 이슈를 전달하고자 합니다.

큰사진보기 ▲제11대 대전문학관장 함순례 취임식, 전임 대전문학관 관장과 함께(2026.10.16. 대전예술가의집) ⓒ 조훈성 관련사진보기

"문학관이라는 공간이 지닌 역사와 의미, 그리고 이곳에 기대를 보내는 문인과 시민들의 마음을 생각하면 관장이라는 자리가 결코 가볍지 않기 때문입니다."

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"문학은 시대를 살아가는 사람들의 마음을 기록하는 일입니다. 누구도 대신 말해줄 수 없는 삶의 고유한 목소리를 발견하고, 서로 다른 사람들의 경험과 감정을 한 편의 시와 소설, 한 권의 책으로 연결하는 일입니다."

"그 자산을 더 널리 발굴하고 충실히 보존하며 다음 세대에 온전히 전하는 일에 힘을 기울이겠습니다."

큰사진보기 ▲제11대 대전문학관장 함순례 취임식, 대전문화재단 지은주 대표이사가 신임 함순례 관장에서 임명장을 전달하고 있다. (2026.10.16. 대전예술가의집) ⓒ 조훈성 관련사진보기

"문학이 특정한 사람들의 전유물이 아니라 우리 모두의 일상에 스며들도록 하겠습니다."

"대전의 문학이 지역 안에 머물지 않고 다른 지역의 문학, 나아가 세계의 문학과 만나 서로의 경험과 상상력을 나눌 수 있는 길도 모색하겠습니다."

"저는 앞서서 이끌기보다 먼저 듣고, 혼자 결정하기보다 함께 의논하며, 성과를 서두르기보다 문학의 토대가 단단해지도록 살피겠습니다."

"문학은 세상을 단숨에 바꾸지는 못할지 모릅니다. 그러나 한 사람의 마음을 움직이고 외면했던 삶을 돌아보게 하며, 서로를 이해할 작은 틈을 만들어냅니다."

"문학의 집은 완성된 건물이 아니라 사람들이 찾아와 이야기를 나누고 새로운 이야기를 보태며 함께 지어가는 집이라고 생각합니다."

큰사진보기 ▲제11대 대전문학관장 함순례 취임식, 대전문화재단 직원들과 함께(2026.10.16. 대전예술가의집) ⓒ 조훈성 관련사진보기

지난 10월 16일 대전예술가의 집에서 열린 제11대 대전문학관장 취임식. 함순례 신임 관장은 취임사를 통해 지역문학의 역사적 자산을 보존하고, 문인과 시민이 함께 문학의 가치를 나누는 열린 문학관을 만들어가겠다는 포부를 밝혔다.이날 함 신임 관장은 참석한 문인과 시민, 대전문화재단 직원들을 마주하며 설레는 마음을 감추지 못했다. 미리 준비해 온 취임사를 펼치면서 대전문학관장으로서의 새로운 여정에 대한 기대와 함께 자신에게 주어진 책임의 무게를 먼저 이야기했다.취임의 기쁨보다 책임감을 앞세운 함 관장의 말에는 지역문학의 역사와 문학관의 공공적 역할에 대한 인식이 담겨 있었다.함 관장은 취임사에서 무엇보다 문학의 본질과 가치를 강조했다.문학이 개인의 내밀한 고백을 공동체의 이야기로 확장하고, 지나간 시간을 오늘의 언어로 되살리며, 아직 오지 않은 세상을 상상하게 한다고 말했다. 문학을 단순한 창작의 결과물이 아니라 한 시대의 삶과 기억을 담아내는 문화적 실천으로 바라보는 것이다. 그러한 인식은 앞으로 대전문학관이 수행해야 할 역할과도 맞닿아 있다. 대전에는 오랜 시간 문학의 씨앗을 뿌리고 가꾸어 온 문인들이 있다. 그들이 남긴 작품과 창작의 시간, 문학을 향한 시민들의 애정은 대전문학이 축적해 온 소중한 자산이기 때문이다. 함 관장은 이러한 지역문학의 자산을 발굴하고 보존해 다음 세대에 전하는 일을 중요한 과제로 제시했다.그러면서 지역문학의 역사를 돌아보는 데 그치지 않고, 지금 이곳에서 쓰이고 있는 문학의 새로운 가능성에도 귀를 기울이겠다고도 밝혔다. 과거의 문학적 성취를 보존하는 일과 현재의 창작활동을 살피는 일이 서로 분리된 과제가 아니라는 의미다. 문학관이 지역문학사의 기억을 축적하는 공간인 동시에 동시대 작가들의 문학적 실천과 호흡하는 공간이어야 한다는 것이다.함 관장이 밝힌 문학관의 미래상에서 또 하나 주목되는 지점은 문인과 시민을 함께 바라보는 시선이다. 그는 대전문학관이 문인들에게는 창작의 의욕을 북돋우는 든든한 터전이 되고, 시민들에게는 문학을 발견하고 향유하는 열린 공간이 되도록 하겠다고 약속했다. 이를 위해 문학 강좌와 낭독회, 작가와의 만남을 비롯해 세대와 장르를 넘나드는 다양한 문화 프로그램을 운영하겠다는 구상도 제시했다.문학관의 활동을 문학계 내부에만 한정하지 않고 시민의 일상으로 확장하겠다는 뜻이다. 특히 함 관장은 미래 세대와 문학의 만남을 강조했다. 어린이와 청소년을 비롯한 미래 세대가 문학을 통해 자신의 마음을 표현하고 타인의 삶을 이해하며, 저마다의 언어로 세상과 만날 수 있도록 노력하겠다는 것이다. 이는 문학 교육이 단순히 문학적 지식을 전달하는 데 머물지 않고, 자신의 삶을 성찰하고 타인을 이해하는 경험으로 확장되어야 한다는 지향을 밝힌 것이라 할 수 있다. 문학관의 문턱을 낮추겠다는 약속 역시 이와 연결된다. 문학을 전문적으로 공부하거나 창작하는 사람뿐 아니라 누구나 일상에서 문학의 기쁨을 발견할 수 있도록 하겠다는 것이다.함 관장은 대전문학의 활동과 교류 범위를 넓혀가겠다는 구상도 밝혔다.지역문학의 정체성을 지키는 것과 외부 세계와의 교류는 서로 대립하지 않는다. 오히려 지역 고유의 문학적 경험이 다른 지역의 이야기와 만나고 교류할 때 새로운 창작의 가능성도 확장될 수 있다. 그런 점에서 함 관장이 밝힌 문학적 교류의 확대는 대전문학의 가치를 지역 안에서 확인하는 데 그치지 않고, 보다 넓은 문학적 관계 속에서 발전시켜 나가겠다는 방향으로 이해된다. 앞으로 이러한 구상이 실제 문학관의 사업과 교류 활동으로 어떻게 구체화될 것인지도 관심을 모으는 대목이다.무엇보다 인상적인 것은 문학관 운영에 임하는 함 관장의 태도다. 그는 취임사에서 자신이 구상하는 문학관의 변화가 관장 한 사람의 의지만으로 이루어질 수 없다는 점을 분명히 했다. 문인들의 지혜와 참여, 관계기관의 협력, 시민들의 관심과 애정이 함께할 때 비로소 가능하다는 것이다. 이어 자신의 운영 원칙을 다음과 같이 밝혔다.함 관장의 앞으로의 문학관 운영 방식을 가늠하게 한다. 단기간에 가시적인 성과를 내는 것보다 지역문학의 기반을 충실히 다지고, 다양한 문학 주체들과 소통하면서 함께 방향을 모색하겠다는 의미다. 함 관장은 문학관이 지닌 공공성과 전문성을 지키면서도 변화하는 시대의 요구에 유연하게 응답하겠다는 입장도 밝혔다. 문학관이 특정한 개인이나 집단의 공간이 아니라 지역문학을 공유하는 공적 문화공간이라는 점에서 이러한 운영 철학은 주목할 만하다.취임사의 마지막 부분에서 함 관장은 문학이 지닌 변화의 힘을 이야기했다.이러한 작지만 깊은 변화의 힘을 믿는다고 말했다. 그리고 그 힘이 대전문학관에서 시작되어 대전의 거리와 학교, 도서관과 시민들의 일상 곳곳으로 스며들기를 소망했다. 이는 본인이 문인으로서 시인의 정신을 취임사에 덧붙인 부분이라고 여겨졌다. 특히 문학관을 하나의 건축물이 아닌 사람들이 함께 만들어가는 공간으로 바라보는 대목이 눈길을 끌었다.이는 그가 구상하는 문학관의 모습을 상징적으로 드러내는 말이다. 지역문학의 오래된 기억을 품으면서 지금 쓰이는 문학의 목소리에 귀 기울이고, 아직 쓰이지 않은 미래의 문장들을 기다리는 공간. 함 관장이 바라는 새로운 대전문학관의 모습이다. 앞으로 대전문학관이 문인과 시민이 함께 문학의 기쁨을 나누고, 대전의 문학적 자긍심을 키우며, 우리 사회의 문화적 상상력을 넓혀가는 공간으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다고 다짐했다.대전문학관의 새로운 출발은 이제 시작됐다. 지역문학의 기억을 충실히 보존하면서 오늘의 문학과 호흡하고, 시민의 일상으로 문학의 가치를 확장하겠다는 함순례 관장의 포부가 앞으로 어떤 실천으로 이어질지 주목된다. 취임사에서 들은 '문학의 집'은 누군가 홀로 완성하는 공간이 아니다. 문인과 시민이 서로의 이야기를 나누고 새로운 문장을 보태며 함께 지어가는 집이다. 그 집에서 대전문학의 또 다른 시간이 시작될 수 있다고 말하고 싶다. (*)#대전작가회의 #르포작가단 #대전문학관 #대전문학관_관장 #함순례*대전작가회의 르포작가 조훈성