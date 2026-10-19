65세가 넘으면 함께 하는 모든 것이 소중

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'어린이집에서 자기네 소풍 간다며 연차 쓰라 권했어요.'

'저도...'

"00이가 '아빠' 단어를 어린이집 오는 동안 50번이나 했대요."

"그래요? 걔가 말이 빠른 것 같아요."

"장난감 바구니마다 모두 쏟아버리는 00이는 정말 못 말려요."

"그래도, 웃는 모습이 너무 귀엽죠! 걸음도 잘 걷고..."

"00이는 어쩜 그렇게 꼬물꼬물 장난감 하나를 유심히 살피며 노는지 몰라요."

"맞아요. 처음 와서는 낯설어 그리 울고 하더니, 어느새 의젓해졌어요."

큰사진보기 ▲율곡수목원 산책도착하자마 단체 사진 먼저 찍고, 삼삼오오 자연스레 산책을 하고 일부는 풍경을 사진에 담기도 했다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲점심상차림시니어가 좋아할만 메뉴로 구성되어 모두 맛나게 먹는 듯 했다. ⓒ 임지화 관련사진보기

"어린이집에서 아이들이 체험할 때, 좋아하더니 우리도 마찬가지네."

"재밌잖아요!"

큰사진보기 ▲머루잼 만들기생머루를 씨포함 곱게 간 원액에 설탕과 꿀을 섞어 천천히 끓여 졸렸다. 약간 묽은 듯 했다. 씨가 들어가서 그런지 포도잼과는 맛이 달랐다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲와인에 대해와인 제조 과정 설명, 와인 숙성용 항아리,오크통, 와인병을 눕혀 보관하는 이유 등도 설명했다. ⓒ 임지화 관련사진보기

"오늘 일정 어땠어요?"

"누가 우리 같은 늙은이를 이렇게 데리고 다니겠어요? 고맙지 뭐."

친목도 도모하고 콧바람도 쐬고 좋았어요."

"간장게장, 굴비도 맛나고 잼 만들기도 재밌었어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 본인 브런치에도 실립니다.어찌보면 단순한 일정으로 별 것 아닌 듯 했다. 그런데 필자와 다른 처지의 동료들의 문화활동에 대해 생각해보게 됐다. 1년에 1회 뿐 귀한 활동임을 알게 되고, 필자 또한 언제 바뀌질 모르는 처지를 감안해 보게 됐다. 그래서 '시니어 일자리'의 필요성을 다각도로 탐색보는 시간이었다.

지난 14일, 기다리던 문화 활동하러 가는 날이다. 어제보다 아침 기온이 뚝 떨어져 가을 잠바를 찾아 입었다. 미리 챙겨 둔 가방을 메고 서둘러 버스 정류장으로 갔다. 만나기로 한 동료가 오지 않아서 의자에 앉아 일정을 상상하며 기다렸다.약속 시간 오전 8시가 넘어 동료가 왔다. 마침 버스가 와서 덥석 올라탔다. 구청 앞에는 서대문구 시니어클럽에서 마련한 관광버스 3대가 우리를 기다리고 있었다. 그런데 같은 아파트 동료와 배정 된 버스가 달라서 같이 타지 못했다. 하지만 같은 어린이집에서 오전에 일하는 동료와 앉게 됐다.사실은 어린이집에서 일을 해도 오전, 오후로 나눠져 서로 볼 기회가 거의 없다. 2월부터 일을 했지만 집단교육할 때 잠깐 두 번 만났다. 유대감을 키우기에는 시간이 부족했다. 그래서 며칠 전부터 마음 나누기 좋은 시간이 되리라 기대하고 있었다.버스 의자에 앉자마자, 어린이집에서 겪은 최근 일을 하나둘 꺼냈다.서로에게 필요한 근무 일정 정보 공유로 시작했다. 잠시 뒤부터는 돌보는 0세('26년1월1일 기준 12개월 이하) 아기들의 성장 과정에서 관찰한 단어나 행동 등을 공유했다.버스 속에서 우리의 시간은 금방 지나갔다. 한 시간 반이 너무 짧았다.어느새 도착한 곳은 파주시 파평면 율곡리 율곡수목원에 닿았다. 율곡수목원은 파주시청에서 관리하는데, 율곡 이이의 뜻을 기리는 정원으로 조성되었다. 인근에 화석정, 자운서원 등 율곡 이이와 관련된 유적이 위치해 연계 관광이 가능하다. 전망대에서는 임진강 일대 풍경도 조망할 수 있다고 한다.율곡수목원에 닿자마자 단체 사진을 찍고, 자유롭게 이야기꽃을 피우며 천천히 산책했다. 활짝 핀 억새, 구절초 등 가을 분위기를 물씬 풍겼다. 소재지 '율곡리'에 걸맞게 밤나무가 많이 자생하고 있었다. 중간중간에 놓인 벤치에 앉아서 쉴 때는 여기저기서, 누구 가방에서 나왔는지 모르는 대추며 사탕 등을 나누기도 했다.한 시간가량 숲속 산책을 마치고, 버스로 20분가량 이동해서 파주 심학산 부근 한식집으로 갔다. 12시 조금 지난 시간인데 이미 4인 1조 밥상이 차려져 있었다. 주메뉴는 보리 굴비구이와 간장게장이었다. 먹기 편하게 굴비는 뼈 발라 놓기도 해서 배려받는 느낌이 들었다. 시니어가 좋아할 만한 메뉴로 다들 맛있게 먹는 즐거운 시간이었다.오후 일정은 적성면 객현1리 산머루농원으로 갔다. 농원에서 생산되는 산머루로 잼 만들기 체험하는 시간에는 마치 학생이 된 듯이 좋아하고 집중했다. 한정된 도구 등 조건 때문에 한 조 4인 중에 한 사람이 책임지고 잼을 끓이는 동안 주걱으로 저었다.서로 맞장구를 쳤다. 다 만들어진 잼을 작은 병에 나눠 담고, 솥에 묻은 잼을 과자에 찍어 시식까지 했다. 밥 먹은 지 얼마 되지 않았는데도 다들 맛있게 먹었다. 각자 잼을 담은 병을 챙겨서, 농장에서 생산된 와인, 쥬스를 시식하는 곳으로 이동했다. 그곳에서는 원하는 잼이나 원액, 와인 등을 살 수 있었다.다음으로 이동한 곳은 와인 숙성 굴로 갔다. 머루 채취에서 자료 처리 하는 과정, 숙성하는 과정에서 최종적으로 보관하는 굴속까지 이동하면서 설명을 들었다.숙성 용기인 오크통에 대한 정보도 들었다. 개인이 수입하면 국세청에 도면을 그려 신고해야 하고, 3년까지 사용하면 폐기해야 한다고 했다. 여기서는 특별히 토종 산머루를 와인으로 만드는 곳이라서 우리나라 항아리 형태 용기에 담아 보관 숙성하고 있다고도 안내했다.와인을 눕혀서 보관하는 이유는 코르크 마개가 마르는 것을 방지, 산화와 변질 방지, 그 이외도 숙성 적정 온도까지도 알게 되었다. 필자는 와인을 즐기지 않아서 잘 모르고 있던 정보를 많이 배우는 시간이었다. 배움은 언제나처럼 즐거웠다.시니어클럽에서 마련한 하루 일정 문화 활동은 꽉 차 오후 6시가 다 되어 귀가 했다. 돌아오는 버스 속에서 '만족도 조사' 할 때였다. 머릿속에 남은, 것은 한 동료가 체념 어린 표정으로 중얼거리 듯 뱉은 말이었다.솔직히 개인적으로 귀한 문화 활동은 아니였던 것 같다. 마음만 먹으면 얼마든지 하루 나들이로 가능한 평범한 일정이었다. 하지만 같은 일을 하는 동료끼리 모여 함께 한 시간 자체에 의미를 둔다면 많이 다르다는 생각이다. 딱 1년에 한 번 뿐인 귀한 활동이라고 할 수 있겠다.사람이 나이 65세가 넘으면 함께 하는 모든 것을 새삼 소중히 여긴다고 들었다. 이유를 곰곰이 생각해 봤다. 뭔가를 같이 할 사회적 관계망이 점점 줄어들고, 따라서 주변 사람도 줄어서 그러지 않을까 싶다. 가족조차도 범위가 줄어드는 게 이유가 될 것 같다. 이를테면 1인 세대 노인 인구 증가 추세를 감안 해보면 말이다.이런 측면에서 보면 '시니어 일자리'는 남는 시간을 활용하고 자신의 달란트를 사회에 환원하는 활동을 넘어선다고 볼 수 있다. 이유인 즉 크고 작은 조직에서 밀려나는 기성 세대 노인들에게 정서적 유대감은 그 효과가 매우 크다는 판단이다. 자신을 돌보는 긍정적인 힘의 원천으로 연결될 것으로 예측 하기 때문이다. 필자 또한 미처 알지 못했던 '정서적 유대감'이 미치는 영향에 대해 생각 해보는 소중한 시간이었다.