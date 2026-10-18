제4회 팔아산 바람개비 동산 작은음악회 개최

큰사진보기 ▲충남 당진시 송악읍 주민이 아이와 함께 바람개비 동산으로 향하며 길가에 버려진 쓰레기를 줍는 플로깅 활동에 참여 했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲퓨전국악팀 '별빛'의 2인조 공연에서는 우리 민요 '아리랑'을 선보이며 전통음악의 정취를 더했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 17일, 당진시 송악읍 팔아산일원에서 열린'제4회 팔아산작은음악회'참여한 내빈과 주민들이 공연을 함께 관람하며 박수를 보내고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

가을바람이 부는 산책로에서 쓰레기를 줍고, 형형색색의 바람개비가 돌아가는 잔디광장에서 음악을 감상하는 시간. 충남 당진시 송악읍 팔아산에서 주민들이 자연을 가꾸고 음악을 나누며 이웃과 함께하는 가을날을 보냈다.송악읍주민자치회(회장 배병찬)는 지난 17일 송악읍 팔아산 바람개비 동산 일원에서 주민 100여 명이 참여한 가운데 제4회 팔아산 작은 음악회를 개최했다. '걸으며 지키고, 음악으로 물들이다'를 주제로 열린 이번 행사는 환경정화 활동과 걷기, 문화공연을 연계해 주민들이 지역의 자연을 가꾸고 문화예술을 함께 누리며 소통할 수 있도록 마련됐다.이어 행사는 오후 1시 당진시 송악문화스포츠센터(주민자치센터)에서 출발한 줍깅 활동으로 시작됐다. 참가자들은 팔아산 황토 맨발길과 주변 산책로를 걸으며 길가에 버려진 쓰레기를 수거했다. 약 200m 구간의 맨발길을 따라 걸으며 평소 산책하던 공간을 직접 정리하고, 일상에서 실천할 수 있는 환경보호의 의미를 되새겼다.환경정화 활동을 마친 주민들은 팔아산 바람개비 동산 잔디광장으로 자리를 옮겼다. 바람개비가 알록달록한 색으로 가을 풍경을 수놓은 가운데 식전 공연이 펼쳐졌고, 그룹 옴니자르(OMNIZAR)가 무대에 올라 음악회의 시작을 알렸다. 이어 개회식과 내빈 소개, 국민의례, 주민자치회장 개회사와 축사가 진행됐다.본 공연에서는 풍페라 공연팀 '띠아모'의 무대를 비롯해 오카리나 연주와 퓨전국악팀 '별빛'의 공연이 이어졌다. 팬플루트의 서정적인 음색과 오카리나의 맑은 선율이 팔아산의 가을 풍경과 어우러졌고, 전통음악에 현대적인 감각을 더한 퓨전국악이 색다른 즐거움을 선사했다. 주민들은 탁 트인 야외 공간에서 음악을 감상하며 일상의 여유를 만끽했으며, 공연 후 진행된 행운권 추첨에도 참여하며 즐거운 시간을 보냈다.이번 음악회는 환경정화 활동과 걷기, 문화공연을 한데 연결해 환경보호와 건강, 문화예술 향유의 가치를 함께 나눴다는 점에서 의미가 있다. 주말에도 시간을 내어 행사에 참여한 주민들은 마을을 직접 가꾸는 실천부터 음악을 통한 교감까지 함께했다. 특히 어르신부터 아이들까지 다양한 세대가 한자리에 모여 자연 속에서 공연을 즐기며 서로 소통하고 화합하는 시간을 나눴다.배병찬 송악읍주민자치회장은 "팔아산 작은 음악회가 어느덧 네 번째를 맞았다"며 "주민들이 함께 걸으며 우리 지역의 환경을 지키고, 아름다운 음악을 들으며 서로 소통하는 뜻깊은 시간이 됐기를 바란다"고 말했다. 이어 "주민자치는 거창한 구호가 아니라 이웃과 함께 마을을 가꾸고 작은 행복을 나누는 일에서 시작된다고 생각한다"며 "앞으로도 팔아산을 비롯한 송악읍의 자연자원과 문화공간을 활용해 주민들이 일상에서 문화예술을 누리고 소통할 기회를 넓혀가겠다"고 밝혔다.한편, 주민들이 자발적으로 참여해 마을의 환경을 가꾸고 음악을 나누면서 팔아산은 이웃 간 소통과 화합의 공간이 됐다. 마을을 아끼는 마음으로 시작한 작은 실천에 세대 간 교감과 문화예술의 즐거움이 더해지면서, 주민이 주인공이 되어 마을을 가꾸고 함께 즐기는 주민자치의 가치를 보여줬다.