이 대통령 "반대의견 존중"... '공개회의 우려'에 또 반박

이재명 대통령이 18일 국무회의 생중계가 국무위원들의 '쓴소리'를 막는다는 일각의 우려에 재차 반박했다.
이 대통령은 이날 X(엑스, 옛 트위터)에 한 누리꾼이 공유한 '생중계 국무회의 중에 반대 못한다? 응 아니야'라는 제목의 쇼트폼 영상을 재게시했다.
해당 영상은 경향TV 유튜브 '구교형의 정치비상구'에서 지난 16일 방송한 내용을 재가공한 것이다. 올해 국무회의에서 임기근 기획예산처 차관이 지방세 체납관리단과 관련해 중앙부처 인력 충원을 반대하자 이 대통령이 이를 수용했다는 사례가 담겼다.
또한 진행자는 과학기술정보통신부에서 설립하는 AI추진단에 즉시 활용 가능한 민간 전문가가 필요하다는 배경훈 부총리 겸 장관의 주장을 이 대통령이 받아들였다고 소개했다. 이에 한 패널은 "공개회의 많아짐으로 인해 좋은 작용은 음모론이 많이 줄어들 수 있다"라며 "그 안에서 팩트체크가 가능하다. 그게 없어지면 음모론자들은 더 활개칠 것"이라고 말했다.
이를 두고 이 대통령은 "공개 국무회의를 보신 분들은 다 아는 사실"이라고 말했다. 이어 "국무위원은 물론 국무위원 아닌 청장, 위원장, 심지어 지자체장까지 할 말 다 하신다"라며 "국정에 대한 교감을 확대하고 다양한 의견을 듣기 위해 참석자도 일부러 대폭 늘렸다"라고 설명했다.
이 대통령은 "모든 국무회의에서는 비공개 회의도 예외 없이 이어진다"라면서 "국민들께서는 다 환영하는 국무회의 일부 공개를 '공개회의라 국무위원들이 말을 못한다'는 거짓말까지 해가며 공개하지 마라고 압박하는 이유를 이해하기 어렵다"라고 했다.
그러면서 "저는 언제나 토론을 좋아하고 특히 반대 의견을 내는 사람을 존중하며, 조직 내에서는 레드팀 역할이 잘 작동해야 문제와 사고를 예방할 수 있음을 강조하고 있다"라고 덧붙였다.
최근 총리 주재 만찬에서 '국무회의 생중계 때문에 국무위원들이 대통령 의견에 반대하지 못한다'는 얘기가 나왔다는 언론 보도 이후, 이 대통령이 공개 국무회의와 관련해 반박하는 글을 X에 올린 건 이번이 세 번째다. 지난 16일엔 해당 기사를 거론하며 "사실이 아닌 것으로 보인다"라며 반론을 펼쳤고, 같은 날 국무회의 생중계를 비판한 누리꾼의 글을 재게시하며 "자신들의 사적 이익을 위해 허위에 기초한 억지주장으로 혹세무민하는 것은 바람직하지 않다"라고 말했다.
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