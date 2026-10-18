박수현 충남지사 "일제 강제 동원 역사, 반드시 정리해야"

큰사진보기 ▲17일 박수현 충남도지사가 추도사를 하고 있다. ⓒ 충남도 관련사진보기

▲박수현 충남지사 “일제 강제 동원 역사, 인간 존엄성 차원에서 반드시 정리해야” 방관식 관련영상보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

박수현 충남도지사는 17일 천안 독립기념관 보은의 동산에서 열린 '일제강점기 강제 동원 노동자 추념식 및 2026년 노사화합 한마음 다짐대회'에 참석해 일제강점기 강제 동원 역사 규명과 노동 존중 및 노사 상생에 대한 강력한 의지를 피력했다.박 지사는 추도사를 통해 "고향과 가족을 뒤로한 채 낯선 땅의 탄광과 광산, 공장에서 가혹한 노동을 견뎌야 하셨던 분들의 고통을 무거운 마음으로 되새긴다"며 유족들에게 깊은 위로를 전했다.이어 "강제 동원 노동자상에 새겨진 약속처럼 선조들의 빼앗긴 삶을 잊지 않고 후세에 인간의 존엄성이 존중받는 사회를 만드는 것이 우리의 책임"이라고 강조했다.또한 "과거의 비극을 직시해야 부끄러운 역사를 되풀이하지 않는다"며 "충남연구원, 충남역사문화연구원과 협의해 강제동원을 비롯한 아직 치유되지 못한 충남의 역사를 집대성하고 피해 실상을 온전히 밝혀낼 것"이라고 밝혔다.앞서 박 지사는 지난 12일 열린 취임 100일 기자회견에서도 일제 강제 동원 노동자 문제 해결에 대한 강한 의지를 밝혔다.박 지사는 당시 기자회견에서 "충남의 특정 지역과 시기를 중심으로 강제징용 피해자 수가 폭발적으로 증가하는 현상에 대해 연구한 논문이 있다"며 "어떠한 계기로 이런 현상이 생겼는지 그 원인을 규명하고 정리할 필요가 있다"고 언급했다.특히 박 지사는 "선친께서도 강제징용 피해자이셨다"고 개인적 인연을 밝히며, "매년 8월 15일 광복절 무렵이 되면 돌아가신 선친 앞으로 강제징용 피해자 협회 등에서 편지가 오곤 한다. 그때마다 선친을 생각하게 된다"고 회고했다.그러면서 "이는 단순히 개인적인 기억을 넘어 인간의 존엄성과 역사적 정의 측면에서 반드시 바로잡고 정리해야 할 문제"라고 강조했다.현재 충남도 내에서 확인된 일제강점기 강제동원 피해자는 9823명에 달한다. 노동계와 시민사회는 이들의 명예 회복을 위해 지난 2023년 독립기념관 보은의 동산에 강제동원 노동자상을 건립했다.