전교조 충남지부, 충남교육청 현장체험학습 활성화 방안 환영

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전국교직원노동조합 충남지부(아래 충남지부)가 충청남도교육청의 현장체험학습(수학여행) 활성화 방안 발표와 관련해 환영의 뜻을 밝히며, 교사의 법적·행정적 부담을 경감하기 위한 추가 대책을 촉구했다.18일 전교조 충남지부는 성명서를 내고 "충남교육청의 현장체험학습 활성화 방안은 교사의 업무를 경감하고 현장체험학습 본연의 '수학' 취지를 강조한다는 점에서 의미가 크다"고 평가했다.앞서 충남교육청은 지난 9월 28일 ▲폐교 리모델링을 통한 체험 공간 재창조 ▲우수 체험 프로그램 마련 ▲예약·차량·숙박 일괄 지원 시스템 구축 ▲안전요원 인력풀 확보 ▲교원 법률 지원 강화 ▲현장체험학습교육원 설립 추진 등을 골자로 하는 활성화 방안을 발표했다.충남지부는 그동안 과도한 법적 책임과 불필요한 행정 업무, 민원 등으로 위축되었던 현장체험학습이 교육청의 지원 강화와 검증된 시설 활용을 통해 보다 안전하고 내실 있게 추진될 것으로 기대했다.아울러 전교조 충남지부는 최근 진행 중인 노사협의회에서 현장체험학습 실시 여부를 교육과정 평가 등을 토대로 교직원 의견을 반영해 결정하기로 잠정 합의했다고 밝혔다. 그동안 교육과정 반영 과정에서 교직원 의견 수렴이 부족했다는 지적을 수용한 결과다.이어 전교조 충남지부는 현장체험학습의 완전한 활성화를 위한 추가 요구사항도 제시했다. 주요 요구 내용으로는 ▲중과실이 아닌 경우 인솔 교사의 법적 책임을 면제하는 '학교안전법' 개정에 충남교육청의 적극적 역할 ▲유아 및 특수교육대상자로 지원 확대 ▲작은 학교 중심의 신속한 업무 지원 ▲수익자 부담 축소를 위한 교육청 예산 전액 지원 ▲선호도 조사 지양을 통한 학교의 자율적 결정권 보장 등이다.충남지부 관계자는 "이번 활성화 방안을 통해 학교 교육력이 제고되고 교사의 업무가 경감되길 기대한다"며 "관련 법령 개정을 통해 교사가 행정적·재정적 책임에서 벗어나 본연의 교육 활동에 집중할 수 있는 환경이 조성되어야 한다"고 강조했다.