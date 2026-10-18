오세훈 "나 공격할 시간에 집값 짓눌린 국민 삶 들여다 보라"

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 15일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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오세훈 서울시장이 18일 이재명 정부와 더불어민주당을 향해 "저를 공격하는 데 몰두할 시간에 집값에 짓눌린 국민의 삶부터 들여다보길 바란다"라고 직격했다. 최근 여당이 오 시장의 역점사업인 한강버스를 둘러싼 의혹을 연일 제기하는 가운데, 현 정부가 비판 받는 지점인 부동산 시장 불안 문제를 고리로 역공에 나선 모양새다.오 시장은 이날 오전 페이스북에 글을 올려 "지난 목요일(15일)은 이재명 정부가 10.15 부동산 대책을 발표한 지 꼭 1년이 되는 날"이라며 "그 성적표는 차마 펼쳐보기가 괴로울 만큼 참담하다"고 운을 뗐다.그는 "그럼에도 정부는 과거를 반성할 용기도 현실을 직시할 의지도 없어 보인다"라며 "오히려 대통령과 민주당은 지금의 주택 공급 절벽을 현직 시장의 탓으로 돌리며 책임을 회피하기에 급급하다"라고 지적했다.또한 최근 서울시가 발표한 '서울시 주택 공급정책 20년의 평가와 성찰' 백서를 언급하며 "서울시 공무원들 스스로 과거를 돌아보고, 잘못된 정책이 남긴 상처를 있는 그대로 드러낸 반성 어린 고백"이라고 설명했다.오 시장은 "백서에는 서울의 주택 공급 시계를 거꾸로 돌려놓은 과거 정책의 실상이 고스란히 담겨 있다"라며 "박원순 시장 시절 389곳의 정비구역이 해제되면서 43만 호의 주택공급 기회가 사라졌다"라고 비판했다. 당시 금융위기 여파에서 벗어나 건설경기가 회복되고 있었지만, 고 박원순 전 서울시장 재임 때 공급으로 이어질 기회를 놓쳤다는 뜻이다.그는 "이미 추진위원회가 구성되고 조합설립인가를 받은 곳은 물론이고, 사업시행인가를 마친 곳까지 모조리 취소를 시켰다"라며 "사업이 상당 부분 진척됐는데도 무자비하게 해제 당한 지역이 전체 해제 건수의 41%, 159곳이나 된다"라고 주장했다.이어 "정비구역의 무차별적인 해제는 인허가와 착공에 이르기까지 주택 공급의 전 과정을 연쇄적으로 무너뜨렸다"며 "15년 전 잘못된 결정이 지금쯤 공급됐어야 할 수많은 '주택의 삭제'로 돌아온 것"이라고 했다.다만 오 시장은 "당시 공무원들에게 책임을 돌리고 싶지 않다"며 "공무원들은 선출된 시장이 정한 시정 방향을 따를 수밖에 없고, 그 결정이 훗날 얼마나 큰 후유증을 남길지 미처 예상하지 못했을 것"이라고 덧붙였다.그는 오는 19일 서울시 국정감사에 참고할 수 있도록 지난주 국회 국토교통위원회 소속 의원실에 백서를 배포했다고 밝혔다. 특히 "민주당 의원들께 일독을 권한다"라며 "반성 없는 정책은 실패를 반복하고, 그 대가는 언제나 국민의 몫으로 돌아간다"라고 강조했다.