금천구도서관북페스티벌, 이건 조금 아쉽네요

큰사진보기 ▲구민들은 도서관북페스티벌이 어린이위주 프로그램에서 벗어나 구민 다수가 참여하는 축제가 되기를 바라고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲17일 열린 금천구 도서관북페스티벌 안내판 ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전래동화 NFC 키링 만들기 체험코너의 전래동화들 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲안단테, 마음을 잇다 코너에서 만든 전구 속 구슬 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲모차르트의 도서관 체험에서 한 어린이가 그랜드 피아노 오르골 키트를 조립하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲도서관북페스티벌의 책장터. ⓒ 이혁진 관련사진보기

17일 서울 금천구 금나래중앙공원에서 제16회 금천구도서관북페스티벌이 개최됐다. 페스티벌에는 관내 구립도서관 4곳, 공립 작은도서관 11곳, 사립 작은도서관 6곳이 참여했다. 올 3월 개관한 서울 시립 서서울미술관 옆 금나래중앙공원에 마련된 행사장에서 유치원생과 초등생들이 체험 프로그램을 즐기고 있었다.이날 '창작 백일장' 코너에서는 세 가지 '글제' 중 하나를 고르게 하고 글은 인터넷으로 검색하거나 서로 논의하면서 작성할 수 있었다. 초등학교 4학년인 한 어린이는 '활기찬 금천'이라는 주제로 글을 썼는데 지난해도 응모해 입상했다고 한다.'전래동화 NFC 키링' 만들기 체험코너에는 어린이들이 '혹부리영감' 키링 키트를 열심히 조립하고 있었다. 키트에는 NFC(Near Field Communication 근거리 무선통신) 칩이 있어 휴대전화로 혹부리영감 시청이 가능하다. 결제할 때 쓰는 NFC 기능을 동화책 영상에 활용한 것이다.'안단테, 마음을 잇다'는 코너는 '천천히'라는 의미의 안단테 느낌을 조그만 전구에 플라스틱 구슬을 담아 연출하는데 흔들 때마다 전구 안의 형형색색의 구슬이 움직이는 소리가 들리고 그 모양은 무지개를 연상시켰다.'모차르트의 도서관'은 모차르트 관련 서적을 읽고 느낀 한마디와 제목을 음표에 작성하는 체험을 진행했다. 이를 오선지 악보에 갖다 붙이면 오르골 그랜드 피아노 키트를 선물로 받는다. 키트를 조립한 후 태엽을 돌리면 모차르트 음악을 감상할 수 있다.페스티벌 한편에는 '책장터'도 있었다. 자신이 소지한 책을 장터가 준비한 책과 교환하는 곳으로 일반 서적은 일대일 교환이 가능하고, 과월호 잡지는 5권까지 무료로 가져갈 수 있도록 했다.이처럼 다양한 체험프로그램에도 도서관북페스티벌이 어린이 위주로 진행되고 있어 아쉽다는 지적이 많았다. 초등학교 1년생 아들을 데리고 현장을 찾은 한 엄마는 잠시 쉬거나 기다릴 수 있는 '쉼터공간'이 필요하다고 말했다.도서관 '독서모임'을 통해 소식을 듣고 방문한 김아무개 주민은 막상 성인들이 참여할 프로그램이 없어 실망했다고 말했다. 이어 그는 자치구마다 대부분 비슷한 프로그램을 진행하는데 금천구만의 특화된 공간과 콘텐츠가 필요하다고 주장했다. 일례로 정조대왕이 머문 시흥행궁 기록을 북페스티벌을 통해 알리고 전시할 것을 제안했다.북페스티벌 취지가 도서관 밖 구민들의 '독서 체험'과 일상 속 문화 향유 확대에 있다면 어린이 위주 행사에서 벗어나 구민 다수가 참여하는 축제가 됐으면 하는 바람이다.