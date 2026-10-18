트럼프, 대러 제재 또 후퇴... "푸틴에 굴복" 비판 쏟아져

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도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아산 에너지 구매국에 고율 관세를 부과하는 대러 제재를 철회했다.트럼프 대통령은 16일(현지시각) 자신이 서명했던 '린지 O. 그레이엄 러시아·이란 제재법'에 규정된 제재와 제한 조치, 관세에 대한 면제 권한을 행사한다고 발표했다.그는 "현시점에서 면제 조치를 내리는 것이 미국의 국익에 부합한다"라며 "제재가 적절하다고 판단될 때까지 면제 조치를 유지할 것"이라고 밝혔다.그레이엄 법은 러시아의 우크라이나 침공에 대응해 고(故) 린지 그레이엄 연방상원 의원이 주도한 이 제제는 러시아산 에너지를 가장 많이 수입하는 상위 5개 수입국에서 미국으로 들어오는 모든 상품에 최고 100%의 관세를 부과하는 것이 핵심이다.러시아산 에너지 구매국에 무역상 불이익을 줌으로써 러시아의 에너지 수출을 막겠다는 의도로 마련됐다. 또한 러시아 지도부와 정부 당국자, 금융기관에 제재를 부과하는 내용도 담고 있다.트럼프 대통령은 지난달 18일 이 법안에 서명했으며, 그로부터 30일이 지나고 곧 시행될 예정이었다.트럼프 대통령이 이를 전격 보류한 것은 내달 중간선거를 앞두고 고유가로 인한 불만을 달래기 위해 러시아산 경유 공급을 늘려 미국 내 유류 가격을 낮추려는 의도로 풀이된다.그는 지난 9일에도 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 러시아산 경유를 미국과 글로벌 시장에 공급하기로 합의했다.전쟁 당사국인 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 "미국이 유감스럽게도 그레이엄 법안을 완전히 무시하기로 결정했다"라며 "이는 러시아에 실질적인 압력을 가해 이 전쟁을 종식시키도록 하기 위한 것이었다"라고 항의했다.<워싱턴포스트>는 이날 사설에서 "트럼프 대통령이 비열한 방식으로 평화를 추구하고 있다"라며 "러시아 크렘린궁의 환희가 여기까지 느껴질 정도"라고 평가했다.미 의회는 즉각 반발했다. 여당인 공화당에서도 비판이 쏟아졌다. 공화당 톰 틸리스 상원의원은 "무책임을 넘어선 처사"라며 "대통령과 참모들은 상원에서 찬성 86 대 반대 11로 통과된 법을 시행하는 것이 왜 중요한지를 이해하지 못하는 것인가"라고 반문했다.이어 "우크라이나를 불법 침공하고 매일 무고한 민간인을 학살하는 러시아 독재자에게 미국 정부가 굴복하고 있다는 것을 용납할 수 없다"라며 "트럼프 대통령이 정말 경유 가격을 내리고 싶다면 이란 전쟁을 해결하면 된다"라고 지적했다.역시 공화당의 존 코닌 상원의원은 소셜미디어에 지난 7월 세상을 떠난 린지 의원이 "경악할 것"이라고 적었고, 돈 베이컨 하원의원은 "대통령은 전쟁을 끝내는 게 아니라 연장하고 있다"라고 강조했다.민주당도 당연히 규탄했다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 성명을 통해 "트럼프 대통령이 러시아 경제에 생명 유지 장치를 제공함으로써 악마와의 거래는 갈수록 추악해지고 있다"라고 비판했다.엘리자베스 워런 민주당 상원의원은 "트럼프 대통령이 의회를 무시하고 푸틴의 침략 전쟁을 계속하도록 방조하고 있다"라며 의회가 이를 바로잡아야 한다고 촉구했다.반면에 러시아는 반색하고 나섰다. 푸틴 대통령의 경제 특사인 키릴 드미트리예프 러시아 국부펀드 대표는 "진정으로 중요하고 역사적인 순간"이라며 "러시아와 미국의 경제 협력은 양국 모두의 이익에 부합하고 세계 경제의 안정에 기여할 것"이라고 밝혔다.