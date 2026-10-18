제17회 당진시 평생학습 한마당... 배움에 놀이를 더하다

큰사진보기 ▲당진시청 잔디광장에서 열린 제17회 당진시 평생학습 한마당에서 유치원생과 초등학생들이 놀이서당 회원들이 바닥에 그려 놓은 그림 위에 자유롭게 그림을 그리며 즐거운 시간을 보내고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲맥간공예 체험 부스에서 어린이부터 어르신까지 다양한 세대의 참가자들이 보릿대를 활용해 목걸이와 팔찌를 만들고 있다. 직접 만든 작품을 완성하는 즐거움에 체험 부스는 시민들의 발길이 이어지며 인기를 끌었다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲놀이서당 부스에서 참가자들이 색깔 컵을 뒤집어 같은 그림을 찾는 놀이와 윷놀이 등 다양한 전통놀이를 체험하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲수다벅스 4호점 홍보팀 오지희 씨는 합덕 지역 청소년들이 즐길 수 있는 볼거리와 놀거리를 만들고자 홍보하고 체험 부스 운영에 나섰다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 17일, 충남 당진시청 잔디광장 일원에서 열린 '제17회 당진시 평생학습 한마당'은 시민들이 일상에서 배우고 익힌 지식과 재능을 나누며 평생학습의 가치를 공유하는 자리로 펼쳐졌다. 당진시(시장 김기재)가 주최하고 당진시 평생학습새마을과가 주관한 이번 행사는 '더 큰 당진, 배움으로 거침없이'를 주제로 열렸다.무엇보다 지역 내 평생학습 관련 기관과 단체 50여 팀이 참여해 체험·전시·홍보 부스를 운영했으며, 어린이부터 어르신까지 다양한 연령층의 시민들이 행사장을 찾아 배움의 즐거움을 나눴다.이어 행사장에서는 전통공예와 놀이 체험을 비롯해 디지털·인공지능(AI) 마술 콘서트, 퀴즈 프로그램 등 다채로운 활동이 진행됐다. '당진이와 함께하는 놀이마당'과 '퀴즈로 알아보는 평생학습'은 시민들이 직접 참여하며 지식을 익힐 수 있도록 구성됐다.아울러 평생학습 프로그램에 참여한 15개 팀은 지난 1년 동안 갈고닦은 실력을 바탕으로 라인댄스와 장구, 난타 등 다양한 공연을 선보였다. 배움을 통해 쌓은 실력과 자신감을 무대에서 펼치고 시민들과 나누는 시간이었다. 이어 텀블러를 가져온 시민들을 위한 무료 음료차와 자전거 무료 정비 부스 등 일상에 필요한 서비스를 제공하는 프로그램도 마련됐다.전통공예 맥간공예 체험 부스에서는 보릿대를 활용해 목걸이와 팔찌 등 다양한 소품을 만드는 활동이 진행됐다. 참가자들은 특유의 빛깔과 질감을 살려 직접 작품을 완성하며 전통공예의 섬세함과 아름다움을 경험했다. 무엇보다 어린이부터 어르신까지 다양한 세대가 참여해 전통공예를 친숙하게 접하고, 손끝으로 자신만의 작품을 만들어가는 즐거움을 나눴다.특히 놀이서당 체험 부스에서는 전통놀이를 현대적인 학습활동과 접목한 프로그램이 눈길을 끌었다. 바닥에 놀이판을 그리고 색색의 컵을 활용해 놀이를 진행하면서 참가자들이 직접 생각하고 움직이며 규칙과 원리를 익히도록 했다. 놀이서당 손은영 대표는 전통놀이가 지닌 교육적 가치와 세대 간 소통의 중요성을 강조했다.놀이서당 손은영 대표는 "전통놀이에는 함께 어울리며 규칙을 익히고 서로의 생각을 나누는 우리 조상들의 지혜가 담겨 있다"며 "아이들이 놀이를 통해 친구들과 마음껏 어울리고, 그 안에서 배려와 협동의 가치를 자연스럽게 익혔으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "아이들이 일상에서 전통놀이를 친숙하게 접하고 즐길 수 있도록 다양한 놀이와 교육활동을 통해 전통놀이의 가치를 알리고 싶다"고 전했다.이번 행사에는 평생학습을 통해 자신의 배움을 나누는 기관·단체뿐 아니라 지역 청소년들의 활동과 문화를 알리기 위한 참여도 이어졌다. 수다벅스 4호점 홍보팀 오지희씨는 합덕 지역 청소년들이 즐길 수 있는 볼거리와 놀거리를 만들고자 체험 부스 운영에 나섰다.오씨는 "합덕에 있는 청소년들이 즐길 수 있는 볼거리와 놀거리를 만들기 위해 부스 운영에 참여했다"며 "청소년들이 다양한 활동을 경험하고 즐거운 추억을 쌓을 수 있도록 지역에서 할 수 있는 일들을 알리고 싶었다"고 참여 소감을 전했다. 이어 "청소년들이 지역 안에서도 즐겁게 참여할 수 있는 문화와 놀이의 기회가 많아졌으면 좋겠다"며 지역 청소년들이 일상에서 다양한 경험을 할 수 있도록 관심을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.이번 평생학습 한마당은 시민들이 그동안 쌓아온 학습 성과를 공유하고, 지역의 다양한 교육 자원을 함께 나누는 자리였다. 무대에서 공연을 선보인 시민부터 전통놀이를 소개한 놀이서당 강사, 체험 부스를 운영한 참여자까지 각자의 재능과 경험을 나누며 행사에 활기를 더했다.한편, 시민들은 체험과 공연, 전통놀이 등 다양한 프로그램에 적극적으로 참여하며 배움의 즐거움을 함께했다. 이처럼 일상에서 익힌 지식과 재능을 이웃과 나누는 활동은 평생학습의 범위를 개인의 성장을 넘어 지역사회로 넓히는 계기가 됐다.