2300명이 3만 왜군 물리친 그곳, 지금은

큰사진보기 ▲고양시 한강의 별칭 '행호'에 마련된 쉼터 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲과거 군사지역에서 시민들의 안식처가 된 행주산성 역사공원 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕양산과 행주마을이 나오는 겸재 정선의 그림 '행호관어도' ⓒ 고양시(행주산성 역사공원 안내판 촬영) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲행주산성 역사공원내 옛 군 초소를 살린 전망대 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲행주산성 수변누리길 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲큰 날개를 멋지게 휘저으며 물고기를 잡는 왜가리 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕양산 중턱에 있었던 군 초소를 활용한 전망대 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲임진왜란때 승리한 행주대첩의 현장, 행주산성 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲행주산성을 품은 한강 최고의 전망공간, 덕양산 ⓒ 고양시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그에도 실립니다.

경기도 고양시에 있는 덕양산은 한강 변에 솟아있는 전망 좋은 산이다. 해발 124m로 높지 않은 산이지만, 조선시대 행주산성에서 현대에 들어서는 군사용 철책과 초소가 들어설 정도로 요충지였다.선조들은 덕양산 앞에 흐르는 한강에 '행호(杏湖, 살구나무 호수)'라는 이름을 붙였다. 옛날엔 강변에 살구나무가 많았나 보다. 조선시대 겸재 정선의 그림 '행호관어도(杏湖觀漁圖)'에도 나오는 강이다.서울 한강에도 지역에 따라 동호, 서강이라는 별칭이 있는데 동호대교, 서강대교, 서강대학교 등에 그 이름이 남아 있다. 방위를 지칭하는 단순한 강 이름에 비해 행호는 강 풍경을 상상하게 해준다.현재 행주산성 역사공원, 행주산성 수변 누리길, 행주산성으로 이어지며 한강의 별칭 행호를 감상할 수 있다.행주산성 누리집에 대중교통편과 산성에서 열리는 여러 축제 정보, 행주산성 수변누리길, 덕양산 둘레길 등이 상세하게 나와 있다.덕양산 일대의 동네 고양시 행주동은 고려 시대 생겨난 오래된 지명이다. 고려 초 행행(行幸·왕이 여행함)한 곳이라는 뜻으로 행주(幸州)라는 고을 이름을 붙였다. 겸재 정선이 1741년 봄에 그린 그림 '행호관어도(杏湖觀漁圖)'에 나오는 행주마을이 있던 곳에 행주산성 역사공원이 자리하고 있다.'행호관어도'는 어부들이 한강(행호)에서 작은 배를 타고 물고기 잡는 모습을 그린 그림이다. 덕양산과 어촌이었던 행주마을이 잘 나온다. 겸재 정선은 이외에도 양화진, 광나루, 압구정 등 한강 풍경을 많이 그려 친근하게 느껴지는 관료 화가다.행주산성 역사공원은 1970년대 무장공비 침투를 막기 위해 세웠던 강변 철책을 철거한 후 조성한 공원이다. 고양시 한강 변 철책선 12.9km 중 가장 먼저 철거된 곳이라고 한다. 캠크닉(캠핑+피크닉)을 즐길 수 있는 푹신한 잔디밭, 강변 산책로, 카페, 장어 맛집 등이 있어 많은 시민들이 찾아오는 공원이다.특히 군 초소였던 시설을 살린 전망대에서는 큰 망원경을 통해 한강에 사는 다양한 조류들 모습을 볼 수 있다. 강가에서 보이는 한강이 정말 너른 호수 같고 작은 어선들이 부지런히 오간다.바로 옆 동네인 서울 한강에선 볼 수 없는 풍경에 발길이 절로 머문다. 덕양산 앞을 지나면서 강폭이 넓어지고 물살이 약해져서 마치 호수 같다 하여 행호라는 별칭이 붙을 만하다.공원 산책로에 '전국 유일의 선상 독립운동'의 역사가 깃든 장소임을 알리는 표지판이 세워져 있다. 1919년 3·1운동 당시 고양 주민과 행주동 어민 수백 명이 한강에 배를 띄우고 대한 독립을 외쳤다.행주산성에서 첫 만세 운동을 벌였다가 일본 헌병들에게 쫓겨 한강까지 밀려났는데, 배를 타고 선상에서까지 대한 독립을 염원한 것이다. 선인들의 용기와 독립 의지에 저절로 고개가 숙어졌다.행주산성 역사공원에서 이어지는 나무 덱 길을 따라 덕양산과 어우러진 한강 풍경이 펼쳐지는 곳이 행주산성 수변 누리길(750m)이다. 행주산성이 있는 덕양산 앞을 흐르는 한강은 하구 지역이다.서해의 밀물과 썰물에 영향받아 강물이 덱 길 밑까지 들어 차기도 하고 썰물 땐 강물이 빠져 갯벌이 보이기도 한다. 목소리가 칼칼한 괭이갈매기들이 여기까지 날아와 텃새가 된 오리들과 어울려 지낸다.수변 누리길 한편에 우뚝 솟아있는 덕양산은 높은 산은 아니지만 강가에 위치해 전망이 좋은 데다 한쪽 면이 깎아지른 절벽으로 이뤄진 천혜의 요새다. 해발이 높지 않아도 위치에 따라 크고 높은 산 못지않은 곳이 될 수 있구나 알게 된 산이다.다른 나무와 달리 물가에 뿌리를 내리고도 잘 사는 버드나무 군락, 빨간색의 우아한 아치를 뽐내는 방화대교, 크고 작은 다양한 물새 등이 어울린 한강 하구 풍경에 눈길이 내내 머문다. 강 건너 서울 개화산, 인천 계양산, 김포까지 보인다. 모니터와 휴대폰에 갇혀 있던 눈이 탁 트이는 기분이 든다.왜가리들이 큰 날개를 펼치고 수면 위를 낮게 날며 물고기를 낚아채는 모습이 멋지다. 벌받는 것처럼 양 날개를 펼쳐 들고 앉아 있는 까만 새는 가마우지다. 잠수해서 물고기를 잡는 습성이 있어 수면위로 올라와서는 젖은 날개를 햇볕에 말리는 것이다.수변 누리길 끄트머리엔 흡사 등대처럼 생긴 낡은 석탑이 눈길을 끈다. 한강의 수위 관측을 하기 위해 1916년 설치한 '행주 수위관측소'다. 근대 흔적을 보여주는 한강 변의 특별한 등록문화재다.수변 누리길 끝에는 덕양산, 행주산성으로 올라갈 수 있는 덱 길이 이어져 있다. 과거 덕양산 중턱에 지은 군 초소들 가운데 새롭게 보수하여 만든 특별한 전망대는 쉬어가기 좋은 산속 쉼터다. 사시사철 한강이 품은 아름다운 풍경과 새들을 관찰할 수 있게 망원경이 마련되어 있다.덕양산 정상에 있는 행주산성은 임진왜란 때 행주대첩이라 하여 수만 명의 왜군을 물리친 자랑스러운 역사 유적이면서, 한강에서 손꼽히는 멋진 전망이 펼쳐지는 곳이다.산성에서 사방을 둘러보면 이 작은 산의 지리적 가치에 감탄이 나온다. 고양, 서울, 김포 3개 도시를 하나로 연결하듯 흐르는 한강 너머로 북한산과 서울 남산타워까지 보인다.행주산성을 산책하다가 안내판을 통해 몰랐던 역사적 사실을 알게 됐다. 1593년 조선군 2300명으로 왜군 3만 명을 물리친 행주대첩에 대한 것이다. 행주대첩은 권율 장군이 행주치마에 돌을 나르며 싸운 백성들과 함께 왜군을 물리친 전투라 알려져 있다.하지만 조총으로 무장한 일본군을 투석전으로 무찌르는 건 불가능한 일이라고 한다. 행주대첩의 일등공신은 바로 '변이중 화차(火車)'다. 조선의 문신 변이중 선생은 조선 관군이 보유하고 있었던 기존 화차의 취약점을 보완해 새로운 화차를 제작한 인물이다.문중의 도움을 받아 화차 300량을 제작했는데, 이 중 40량을 권율 장군에게 보냈다. 수레가 달려있어 이동이 가능한 화차당 40개의 총통을 설치해 수십~수백 발의 화살을 왜군에게 발사했다. 이런 다연발 신무기 덕분에 3만여 명 왜군의 파상공격을 이겨낼 수 있었다.