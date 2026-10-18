나는 내가 가난하다고 생각하지 않았다

큰사진보기 ▲빈곤철폐의 날 행진행진을 할 때 가장 앞에선 장애인 활동가 ⓒ 김군욱 관련사진보기

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큰사진보기 ▲빈곤철폐의 날 행진손 피켓을 들고 행진하는 시민 ⓒ 김군욱 관련사진보기

큰사진보기 ▲빈곤철폐의 날 행진목회자들의 행진 ⓒ 김군욱 관련사진보기

큰사진보기 ▲빈곤철폐의 날 행진손피켓을 들고 행진하는 연대자 ⓒ 김군욱 관련사진보기

큰사진보기 ▲빈곤철폐의 날 행진불평등한 세상에 맞서, 빈곤을 철폐하라 구호를 외치면 행진 ⓒ 김군욱 관련사진보기

10월 17일 오후 1시, 빈곤철폐의 날을 맞아 서울 도심에서 집회와 행진이 열렸다. 88개 시민·사회단체가 함께한 아시아빈민대회 조직위원회가 마련한 자리였다.행진이 시작되자 장애인 활동가들이 가장 앞에 섰다. 그 뒤로 빈곤과 차별의 현장에서 활동해온 사람들이 천천히 거리를 걸었다. 나는 카메라를 들고 그 행렬을 따라갔다.거리를 걷다 문득 생각했다.오늘 우리가 몇 시간을 걷고 목소리를 낸다고 해서 빈곤이 사라지는 것은 아니다.집회가 끝나고 사람들이 집으로 돌아간 뒤에도 누군가는 쪽방에서 잠을 청하고, 누군가는 반지하와 고시원, 옥탑방 같은 열악한 주거 공간에서 살아간다. 하루 종일 일을 해도 월세와 생활비를 내고 나면 남는 것이 거의 없는 사람도 있다.빈곤은 하루의 집회로 사라지지 않는다.나는 오랫동안 내가 가난한 사람이라고 생각하지 않았다.어렸을 때부터 넉넉하게 살아본 적은 없었지만 그것을 특별하게 여기지도 않았다. 어쩌면 가난이 너무 오래 내 삶의 일부였기 때문에 그것을 가난이라고 부르지 않았는지도 모른다.나는 열두 살 때부터 투석을 받기 시작했다. 오랜 시간 병원을 오가며 살아왔고, 2001년 신장장애인이 되었으며 지금은 기초생활수급자로 살아가고 있다.사회가 정해 놓은 기준으로 보면 나는 분명 빈곤의 당사자에 가깝다. 하지만 정작 나는 오랫동안 그렇게 생각하지 않았다.가난에 익숙해지면 자신의 가난조차 잘 보이지 않는 것일까.빈곤철폐의 날 거리에서 나는 그 질문을 다시 생각하게 됐다.우리는 흔히 가난을 개인의 문제로 돌린다. 조금 더 노력했으면, 조금 더 열심히 일했으면 가난에서 벗어날 수 있었을 것이라고 말한다.하지만 삶은 그렇게 단순하지 않다.아프면 일을 지속하기 어렵고, 장애가 있으면 일과 이동의 선택지가 줄어든다. 안정적인 집이 없으면 일상을 유지하는 것조차 힘들어진다. 부모가 가진 소득과 자산, 교육 환경의 차이는 다시 자녀 세대의 삶에 영향을 미친다.그래서 빈곤을 개인의 노력 부족만으로 설명하기는 어렵다.그렇다면 가난은 어떻게 해결할 수 있을까.나는 그 답을 개인에게서만 찾아서는 안 된다고 생각한다.아플 때 치료받을 수 있는지, 돈이 없어도 안전한 집에서 살 수 있는지, 장애가 있어도 자유롭게 이동하고 일할 수 있는지, 일자리를 잃었을 때 다시 일어설 수 있도록 사회가 버팀목이 되어주는지.이런 조건은 개인의 의지만으로 만들 수 없다.빈곤을 개인의 책임으로만 바라보면 결국 "더 열심히 살아라"는 말밖에는 남지 않는다. 그러나 빈곤을 사회의 문제로 바라보면 질문은 달라진다.왜 누군가는 아무리 노력해도 가난에서 쉽게 벗어나지 못하는가.그리고 사회는 그 사람의 삶을 어디까지 책임져야 하는가.빈곤한 사람에게 필요한 것도 동정이나 시혜만은 아니다.안전한 주거, 치료받을 권리, 이동하고 일할 권리, 인간다운 삶을 유지할 수 있는 소득은 누군가가 베풀어주는 호의가 아니라 기본적인 권리여야 한다.카메라를 들고 빈곤철폐의 날 집회에 참여하면서 느낀 것은, 현장을 가득 채운 사람의 숫자보다 그 자리를 꾸준히 지켜온 활동가들의 존재가 더 중요하다는 것이었다. 많은 시민이 모이지 않더라도 누군가는 피켓을 들고, 누군가는 마이크를 잡고, 누군가는 행진의 앞에 서서 빈곤과 차별의 문제를 계속 이야기하고 있었다.세상은 언제나 거대한 움직임으로만 바뀌는 것은 아닐 것이다. 몇 사람의 목소리에 또 다른 사람이 응답하고, 그 작은 연대가 쌓이면서 변화가 만들어진다. 나 역시 카메라로 그 현장을 기록하는 일이 연대의 한 방식일 수 있다고 생각했다.몇 시간의 행진으로 빈곤이 사라지지는 않는다.하지만 누군가 계속 말하고, 누군가 그 곁에 서고, 또 누군가는 그 장면을 기록한다면 적어도 빈곤을 개인이 혼자 감당해야 할 운명으로 내버려 두지는 않을 수 있다.그래서 나는 질문을 조금 다르게 던지고 싶다.가난한 사람을 어떻게 도울 것인가가 아니라,누구도 가난 때문에 인간다운 삶을 포기하지 않아도 되는 사회를 어떻게 만들 것인가.빈곤철폐의 날 거리에서 내가 다시 생각하게 된 것은 바로 그 질문이었다.