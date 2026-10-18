주민들이 함께 웃은 양지읍 첫 한마음 축제

가을볕이 차분히 내리쬔 10월 17일, 양지근린공원 잔디광장이 주민들의 뜨거운 함성으로 들썩였다. 공원 입구부터 발 디딜 틈 없이 인산인해를 이뤘다. '2026년 제1회 양지읍 한마음 축제' 현장이다.
축제는 식전 공연과 각 리(里)의 특색을 살린 입장식으로 포문을 열었다. 이어 열린 개회식과 주민들이 직접 몸으로 부딪히며 웃음꽃을 피운 '명랑운동회', 흥을 더하는 축하 공연까지 알찬 프로그램이 이어지며 장내 열기는 식을 줄 몰랐다.
현장의 열기가 최고조에 달한 순간은 단연 축제의 꽃, 경품 추첨 시간이었다.
"자, 다음 번호 발표합니다.! 이천..."
"...이번!"
진행자의 입 끝에서 번호가 떨어지는 순간, 3000쌍의 눈동자가 손목에 찬 번호 띠로 일제히 쏠렸다. 찰나의 정적 속에서 당첨을 바라는 기대와 긴장감이 교차했다.
"와아" 당첨 번호가 터져 나올 때마다 장내에는 커다란 환호성이 솟구쳤고, 한쪽에서는 "아이고, 또 한 끗 차이네!" 하는 기분 좋은 아쉬움과 탄성이 터져 나왔다. 주름진 두 손을 꼭 모은 채 다음 번호를 기다리는 어르신의 얼굴에는 풋풋한 아이 같은 설렘이 가득했다.
추첨함에서 번호표가 하나씩 뽑혀 나올 때마다 번호 하나에 온 마을이 함께 울고 웃었다. 그것은 오직 마을 축제에서만 맛볼 수 있는 진정한 묘미였다. 옆 사람의 당첨에 아낌없는 박수를 보내고, 아쉬움마저 웃음으로 나누는 그 풍경 속에서 '이웃'이라는 단어가 다정하게 싹트고 있었다.
'면(面)' 시절의 기억을 뒤로하고 '읍민(邑民)'으로 처음 모인 자리. 이날 공원을 가득 채운 것은 경품이라는 행운보다 서로의 얼굴을 바라보며 나눈 정겨운 안부와 온기였다.
'양지(陽智)'라는 이름에는 '볕이 잘 드는 지혜로운 마을'이라는 뜻이 담겨 있다. 이름처럼 읍 전체 구석구석 햇살이 닿는 따뜻한 공동체가 되기를 소망한다. 읍 승격 후 첫발을 내딛은 이번 '제1회 양지읍 한마음 축제'는 주민 모두가 어우러져 양지읍의 밝은 내일을 확인한 소중한 시간이었다.
오늘 장내를 울린 환호성이 양지읍 발전의 힘찬 동력이 되기를 기대해 본다. 나아가 내년에는 더 많은 읍민이 참여하여, 명실상부한 지역의 중심지로 도약하는 양지읍의 한층 크고 역동적인 모습을 볼 수 있기를 진심으로 응원한다.