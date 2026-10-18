주민들이 함께 웃은 양지읍 첫 한마음 축제

큰사진보기 ▲제1회 양지읍 한마음 축제 개회식모습 ⓒ 읍민의날추진위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲제1회 양지읍 한마음 축제 ⓒ 양지읍민의날추진위원회 관련사진보기

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"자, 다음 번호 발표합니다.! 이천..."

"...이번!"

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

가을볕이 차분히 내리쬔 10월 17일, 양지근린공원 잔디광장이 주민들의 뜨거운 함성으로 들썩였다. 공원 입구부터 발 디딜 틈 없이 인산인해를 이뤘다. '2026년 제1회 양지읍 한마음 축제' 현장이다.축제는 식전 공연과 각 리(里)의 특색을 살린 입장식으로 포문을 열었다. 이어 열린 개회식과 주민들이 직접 몸으로 부딪히며 웃음꽃을 피운 '명랑운동회', 흥을 더하는 축하 공연까지 알찬 프로그램이 이어지며 장내 열기는 식을 줄 몰랐다.현장의 열기가 최고조에 달한 순간은 단연 축제의 꽃, 경품 추첨 시간이었다.진행자의 입 끝에서 번호가 떨어지는 순간, 3000쌍의 눈동자가 손목에 찬 번호 띠로 일제히 쏠렸다. 찰나의 정적 속에서 당첨을 바라는 기대와 긴장감이 교차했다."와아" 당첨 번호가 터져 나올 때마다 장내에는 커다란 환호성이 솟구쳤고, 한쪽에서는 "아이고, 또 한 끗 차이네!" 하는 기분 좋은 아쉬움과 탄성이 터져 나왔다. 주름진 두 손을 꼭 모은 채 다음 번호를 기다리는 어르신의 얼굴에는 풋풋한 아이 같은 설렘이 가득했다.추첨함에서 번호표가 하나씩 뽑혀 나올 때마다 번호 하나에 온 마을이 함께 울고 웃었다. 그것은 오직 마을 축제에서만 맛볼 수 있는 진정한 묘미였다. 옆 사람의 당첨에 아낌없는 박수를 보내고, 아쉬움마저 웃음으로 나누는 그 풍경 속에서 '이웃'이라는 단어가 다정하게 싹트고 있었다.'면(面)' 시절의 기억을 뒤로하고 '읍민(邑民)'으로 처음 모인 자리. 이날 공원을 가득 채운 것은 경품이라는 행운보다 서로의 얼굴을 바라보며 나눈 정겨운 안부와 온기였다.'양지(陽智)'라는 이름에는 '볕이 잘 드는 지혜로운 마을'이라는 뜻이 담겨 있다. 이름처럼 읍 전체 구석구석 햇살이 닿는 따뜻한 공동체가 되기를 소망한다. 읍 승격 후 첫발을 내딛은 이번 '제1회 양지읍 한마음 축제'는 주민 모두가 어우러져 양지읍의 밝은 내일을 확인한 소중한 시간이었다.오늘 장내를 울린 환호성이 양지읍 발전의 힘찬 동력이 되기를 기대해 본다. 나아가 내년에는 더 많은 읍민이 참여하여, 명실상부한 지역의 중심지로 도약하는 양지읍의 한층 크고 역동적인 모습을 볼 수 있기를 진심으로 응원한다.