올 가을 조용히 떠나고 싶다면 문경새재로 오라

큰사진보기 ▲영남의 첫 관문, 가을을 품은 주흘관의 웅장한 됫모습1709년(숙종 35년)에 축조되어 영남대로의 첫 번째 방패 역할을 했던 문경새재 제1관문(주흘관)의 뒷편 전경입니다. 굳건하게 쌓아 올린 성벽과 날렵한 문루 지붕 위로 가을 단풍이 붉게 내려앉아, 국난 극복의 묵직한 역사와 천혜의 자연이 어우러진 벅찬 감동을 선사합니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲임진왜란의 교훈을 품은 첫 방패, 제2관문(조곡관) 홍예문 아래를 걷다제1관문에서 시작된 부드러운 황톳길을 따라 새재의 깊은 품으로 걷다 보면 마주하게 되는 제2관문(조곡관)의 웅장한 홍예문(虹霓門)을 관광객들이 지나고 있습니다. 조곡관은 임진왜란의 뼈아픈 패착을 거울삼아 1594년(선조 27년) 문경새재의 세 관문 중 가장 먼저 축조된 천험의 요새입니다. 400여 년 전 나라를 지켜내려 했던 선조들의 치열한 징비(懲毖) 정신이 서린 아치형 성문 너머로, 평화로운 가을 숲의 정취가 그림처럼 펼쳐집니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲영남대로 행정의 중심, 관찰사의 도장이 오가던 '교귀정' 현판문경새재 제1관문과 제2관문 사이에 굳건히 자리한 교귀정(交龜亭)의 현판입니다. 이곳은 조선 시대 새로 부임하는 경상도 관찰사와 이임하는 관찰사가 관인(도장)을 인수인계하며 임무를 교대하던 묵직한 역사의 현장입니다. 단순한 고갯길을 넘어 국가 행정의 핵심 통로였던 영남대로의 위상을 보여주는 공간으로, 오늘날 문경시에서는 매년 이곳에서 관찰사 도임 행차와 임무 교대식을 생생하게 재현하며 그 역사적 가치를 이어가고 있습니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲천년의 숨결이 깃든 흙길, 여유로운 가을 산책울창한 고목들이 그늘을 내어주는 문경새재의 황톳길을 여유롭게 걷고 있는 관광객들의 모습입니다. 과거 보부상과 선비들이 넘나들던 고단한 영남대로는 이제 아스팔트 대신 자연 그대로의 흙을 간직한 채, 바쁜 현대인들에게 평온한 치유와 쉼을 선사하는 웰니스 명소로 사랑받고 있습니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을이 내려앉는 문경새재초록빛 잎사귀들 사이로 수줍게 얼굴을 내민 붉은 단풍잎이 문경새재에 가을이 찾아왔음을 알리네요. 울창한 숲속으로 스며드는 따스한 햇살이 단풍잎을 더욱 붉게 물들이며 아름다운 풍경을 자아냅니다. 깊어가는 가을, 문경새재 흙길을 걸으며 자연의 변화를 만끽해 보시길 바랍니다. ⓒ 문경새재 관련사진보기

덧붙이는 글 | 수없이 문경새재의 흙길을 오르내리며 렌즈에 담아낸 가을의 순간들입니다. 수백 년 역사의 묵직함과 찬란한 단풍이 교차하는 이 옛길의 풍경들이, 팍팍한 일상을 살아가는 독자 여러분께 작은 위로와 따뜻한 쉼표로 닿기를 소망합니다.

산자락마다 붉고 노란 물감이 번져가는 완연한 가을이다. 달콤한 사과 향기가 온 마을을 감싸는 이맘때면, 쫓기듯 살아가는 일상 속에서 문득 조용한 곳으로 훌쩍 떠나 나를 돌아보고 싶어진다. 그런 당신에게 이 가을, 주저 없이 '문경새재'의 황토 흙길을 맨발로 걸어보라 권하고 싶다."문경새재? 거기 다 아는 걷기 좋은 산책로 아니야?"라고 반문할지도 모르겠다. 하지만 우리가 아는 문경새재는 겉모습에 불과하다. 수많은 사람이 오가지만, 이 길이 품은 묵직한 진면목(眞面目)을 아는 이는 드물다. 문경새재는 단순한 옛길이 아니라, 우리 민족의 피와 땀, 눈물과 희망이 켜켜이 쌓인 '천년의 길 종합 박물관'이다.첫 번째는 전 세계적으로도 유례를 찾아보기 힘든 '세 개의 관문(關門)'이다. 한반도 전체 역사를 통틀어 관문이 성벽과 함께 온전히 남은 곳은 울산과 경주 사이의 관문성 정도뿐이다. 그런데 문경새재에는 제1관문 주흘관, 제2관문 조곡관, 제3관문 조령관까지 무려 세 개의 관문이 험준한 협곡을 따라 겹겹이 서 있다.왜 이 깊은 산골짜기에 그토록 육중한 세 개의 문이 필요했을까. 그 해답은 임진왜란이라는 뼈아픈 역사의 상흔 속에 있다. 1592년, 신립 장군이 문경새재의 험준함을 버리고 충주 탄금대에서 배수진을 치는 뼈아픈 패착을 범했다. 훗날 평양성을 탈환하고 남하하던 명나라 제독 이여송마저 이 천혜의 요새를 보고 "이 험난한 곳을 버려두고 적에게 내주다니, 병법을 모르는 자"라며 탄식했다.전란의 참상을 겪은 영의정 서애 류성룡은 이 천험의 요새를 막아야 나라를 지킬 수 있다고 징비(懲毖)했다. 그 처절한 반성 끝에 1594년 신충원에 의해 응암(2관문 부근)에 방어벽이 세워졌고, 훗날 숙종 35년(1709) 1관문과 3관문, 좌우 능선을 잇는 산성이 완성되며 3중의 완벽한 국방 방패가 완성되었다.1관문을 지나 가장 좁고 가파른 계곡에 자리한 2관문의 웅장함을 마주하고, 충청과 경상도를 가르는 해발 650m 고갯마루의 3관문에 당도해 보라. 적의 공격에 대비해 판문을 달아 여닫게 만든 3관문의 치밀함과 군수물자를 나르던 비밀 통로인 암문(暗門)의 흔적을 더듬다 보면 절로 숙연해진다. 이 세 개의 관문은 단순한 돌덩이가 아니다. 나라의 근본인 영남을 지키고 종묘사직을 보위하고자 했던 호국 의지가 응집된 역사의 결정체다.세 개의 관문이 뿜어내는 호국의 위상을 마음에 담고 다시 흙길을 걷다 보면, 험로를 묵묵히 걸어내야 했던 백성들의 삶이 눈앞에 펼쳐진다. 제1관문에서 2관문으로 향하는 길목에는 출장 관리들의 숙박을 구휼하던 '조령원(鳥嶺院)' 터가 있다. 조선의 수많은 역원(驛院) 중 유일하게 육중한 돌담장을 두른 이곳은, 깊은 산중의 호환과 도적 떼로부터 사람들을 지키기 위한 것으로 당시 새재를 넘는 일이 얼마나 목숨 건 여정이었는지를 증언한다.고단한 길 위에서 피어난 것은 선현들의 묵향과 민초들의 구슬픈 노래였다. 새재 옛길에는 점필재 김종직, 다산 정약용 등 당대 최고 지성들의 철학과 회한이 담긴 시비(詩碑)들이 즐비하다. 다산은 척박한 산골 백성의 애환을 읊었고, 매월당 김시습은 벼슬길의 험난함을 구절양장에 빗대어 한탄했다. 문경새재는 선비들이 자연과 교감하고 시대의 아픔을 노래했던 거대한 '야외 인문학관'이다.그리고 그 길의 가장 낮은 곳에는 장돌뱅이와 청상과부들의 눈물이 스민 '문경새재아리랑'이 흐른다. 1896년 미국인 선교사 헐버트가 서양 악보로 최초 채보한 아리랑의 가사가 바로 "문경새재 박달나무 홍두깨 방망이로 다 나간다"였다. 팍팍한 삶의 시름을 다듬이질의 엇박자 리듬에 실어 쏟아내던 여인들의 눈물은, 오늘날 맑고도 구슬픈 예술로 승화되어 새재의 바람을 타고 흐른다.놀랍게도 우리가 맨발로 걷는 부드러운 황토 흙길은 기적처럼 살아남은 유산이다. 1970년대 말 근대화의 광풍 속에서 아스팔트로 덮일 뻔했으나, "어디서 이런 황톳길을 다시 걷겠느냐"며 포장을 불허한 결단 덕분에 6.5km의 흙길이 원형 그대로 남았다. 콘크리트 대신 자연의 흙을 선택한 혜안이, 매년 수백만 명이 찾아와 맨발로 치유를 얻는 '대한민국 최고의 웰니스 명소'를 만들어냈다.길은 지나가는 곳이 아니라, 역사가 고이고 문화가 숨 쉬는 생명의 공간이다. 올가을, 어딘가로 조용히 떠나고 싶다면 문경새재로 오라. 겹겹이 쌓인 관문의 장엄함을 경외하고, 담장 두른 역원 터를 매만지며 조상들의 삶을 마주해 보라. 붉게 타오르는 단풍 아래 사각거리는 흙길을 걷노라면, 팍팍한 일상에 지친 당신의 영혼을 묵묵히 안아주는 위대한 길의 숨결을 느끼게 될 것이다. 문경새재는 그 깊이를 아는 이에게만 진짜 얼굴을 내어준다.