대학생들, 민주당사 앞 "조희대를 탄핵하라"

큰사진보기 ▲대학생들이 민주당사 앞에서 '조희대 탄핵' 피켓을 들고 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 박근하 관련사진보기

"내란세력 최후보루 조희대를 탄핵하라!"

"파렴치한 불량잡범 조희대를 구속하고 수사하라!"

"민주당은 지금 당장 조희대 탄핵 소추안을 발의하라!"

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큰사진보기 ▲기자회견 사회를 맡은 박근호 회원. ⓒ 박근하 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 하명진 회원. ⓒ 박근하 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 황중현 회원. ⓒ 박근하 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 문한결 경인대진연 회원. ⓒ 박근하 관련사진보기

큰사진보기 ▲상징의식을 진행하고 있는 대학생들. ⓒ 박근하 관련사진보기

큰사진보기 ▲상징의식을 진행하고 있는 대학생들. ⓒ 박근하 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학생들이 조희대 탄핵을 외치고 있다. ⓒ 박근하 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 자주시보, 민플러스에도 실립니다.

17일 오후 3시, 한국대학생진보연합(대진연) 회원들이 더불어민주당 중앙당사 앞에서 '내란공범, 불량잡범 조희대 탄핵 촉구 대학생 기자회견'을 진행했다.참가자들의 힘찬 구호로 기자회견이 시작됐다.기자회견 사회를 맡은 박근호 대진연 회원은 "최대 의석수를 갖고 있는 민주당에게 조희대 탄핵이라는 국민의 요구를 분명히 보여주기 위해 민주당사 앞에서 기자회견을 진행하고 있다"라며, 기자회견의 취지를 알렸다.대학생들의 발언이 이어졌다.하명진 회원은 "12.3 내란의 밤, 국민들이 살을 에는 추위를 뚫고 국회에 달려갔던 그날, 조희대는 대법원 간부들을 불러 회의를 소집했다"며, "가진 것 없는 국민에겐 어느 때보다 엄격했던 사법부가, 국민 대학살 계획을 구상하고 집행한 내란세력에게는 대체 왜 이리 자비로운가"라며 조희대를 즉각 탄핵하는 것이 내란 단죄라고 발언했다.황중현 대진연 회원은 "우리 청년들은 최선을 다해 노력하면 조금이라도 나은 삶을 살 수 있을까 하는 마음으로 자격증 시험을 준비하고, 이력서를 수십 장씩 쓴다. 그래서 청년들은 공정에 누구보다 민감하다. 같은 규칙, 같은 기준, 노력한 만큼의 대가. 그것 하나 믿고 버틴다. 그런데 공정의 마지막 보루가 되어야 할 대법원이 (격려금 명목으로) 현금 봉투를 돌리고, 청년들이 엄두도 못 내는 오마카세를 세금으로 즐기기까지 했다"라고 주장하며 조희대의 업무추진비 탕진 의혹에 대해 비판했다.문한결 경기인천대학생진보연합 대표는 "국민은 줄기차게 1년 동안 촛불을 들고 조희대 탄핵을 외쳐 왔다. 그런데 여당인 민주당은 지금껏 무얼 했는가?"라고 질문하며, "작년 5월, 민주당 초선 의원 70여 명이 조희대를 탄핵하겠다고 언급했다. 올해 3월에는 국회의원 112명이 탄핵소추안 발의에 대해 동의 서명까지 했다"고 설명했다.그러면서 "이제 다른 그 누구의 눈치가 아니라 국민의 눈치를 보고, 국민을 믿고 조희대 탄핵 소추안을 즉각 발의하면 된다. 추진시키면 된다. 또다시 말로만 외치는 탄핵이 아니라, 행동으로 보여주면 된다"라고 민주당에게 즉각 탄핵소추안을 발의할 것을 요구했다.기자회견 마지막 순서로 상징 의식을 진행했다. 대학생들은 조희대의 얼굴과 '불량잡범', '내란공범', '사법내란수괴' 글자가 적힌 인쇄물을 들고, 조희대의 입속으로 초밥과 와인 등을 넣는 퍼포먼스를 진행했다. 초밥과 와인 인쇄물에는 '업무추진비 2억 6천만 원', 이유 없는 200만 원 지급' 등 조희대가 행했던 불법적 혈세 탕진 내용들이 담겨있었다.대학생들은 민주당을 향해 구호를 힘차게 외치며 기자회견을 마무리했다. 기자회견 사회자는 "조희대를 수장으로 한 사법부의 사법 내란 때문에 우리는 아직도 내란이 끊이질 않는 사회에 살고 있다. 심지어 윤석열, 김건희가 곧 풀려날 수도 있다. 국가와 국민에게 죄를 지은 자들을 제대로 처벌해야 역사가 바르게 흐른다. 그 올바른 역사적 길을 열어낼 몫이 여기 우리 대학생들에게 있음을 느끼며, 끝까지 투쟁하겠다"라고 말했다.