AI 안경 막는 대책, 교육과 평가 바꿀 계획은 어디에

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2025년 연세대 비대면 시험의 챗GPT 부정행위 논란에 이어, 올해 10월에는 연세대와 서울시립대의 논술시험에서 스마트안경을 착용한 수험생이 적발됐다. 부정행위가 드러난 곳은 학생의 능력을 평가하는 시험장이었다. 우리는 AI를 시험장에서 막는 것만큼, AI 시대에 맞는 교육과 평가를 준비하고 있는가.지난해 IT동아는 연세대 사건과 함께 시선 추적과 화면 분석 등 부정행위 탐지 기술을 소개했다. 올해 10월 13일 MBC는 수능에서 매 교시 안경 착용자를 확인한다는 교육부 방침과 감독관에게 의존하는 단속의 한계를 보도했다. 기술을 식별하고 통제하는 일이 주요 쟁점이었다.부정행위에 대한 책임을 묻고 공정한 시험 환경을 마련하는 것도 중요하다. 하지만 동시에 AI를 활용하며 살아갈 학생에게 무엇을 가르치고 어떤 능력을 평가할지 논의해야 한다. 교육과정은 변화를 요구하는데 입시는 그 배움을 뒷받침하는지, 개편을 미루는 동안 학교와 사회의 간격은 얼마나 벌어지는지 물어야 한다.우리나라는 사회 변화에 맞춰 국가교육과정을 개정해 왔다. 2009 개정 교육과정은 창의성과 인성을 강조했다. 2015 개정 교육과정은 핵심역량을 제시하고 토론·협력·프로젝트 학습을 지향했다. 2022 개정 교육과정은 삶과 연계한 깊이 있는 학습과 학습 과정을 중시하는 평가를 강조했다.이 흐름은 지식을 실제 상황에 적용하고 다른 사람과 함께 문제를 해결하는 능력을 기르려는 시도였다. 교육부도 2015 개정 교육과정을 설명하면서 수능 과목 중심으로 지식을 편식하는 현상을 개선하겠다고 밝혔다. 입시가 학교의 배움을 좁히는 문제는 오래전부터 제기돼 왔다.그러나 교육과정이 권하는 배움과 입시에서 유리한 공부는 어긋나 왔다. 교육과정을 개정해도 입시가 수업과 학사 운영을 좌우하면, 학교는 교육과정의 목표보다 입시 준비를 앞세우게 된다.대학입시의 영향 아래 초·중·고의 배움이 진학 준비로 좁아지는 구조를 바꿔야 한다. 교육과정은 탐구와 협력을 강조하는데 학생은 점수와 등급에 유리한 공부를 우선해야 한다면, 교육과정은 온전히 실현되기 어렵다. 이런 파행을 교사 개인의 노력만으로 해결할 수는 없다.AI 시대에는 이 불일치를 더욱 시급하게 풀어야 한다. 교육과정의 목표를 수업에서 구현하고, 평가가 그 배움을 확인하며, 대학이 이를 입학의 근거로 인정하도록 연결해야 한다. 교육과정·수업·평가·대입을 함께 재설계할 때다.이번 연세대 사건이 발생한 곳은 수학 논술시험이었다. AI 시대의 평가를 설계하려면 객관식과 논술형이라는 문항 형식을 넘어, 학생의 어떤 능력을 어떤 조건에서 확인할 것인지부터 정해야 한다.엑셀로 자료를 분석할 사람을 뽑으면서 복잡한 계산을 얼마나 빨리 암산하는지만 평가한다고 생각해보자. 실제 업무에는 자료를 고르고 수식을 적용하며 결과의 오류를 발견하는 능력도 필요하다. 암산만으로는 그 일을 잘할 사람을 충분히 가려내기 어렵다.대학입시에서도 평가할 능력과 앞으로의 배움이 맞닿아 있어야 한다. AI를 활용해 자료를 분석하고 문제를 해결할 학생이라면, 도구 없이 답을 구하는 능력과 함께 도구를 활용해 타당한 결론에 이르는 능력도 확인해야 한다. 입시가 전자에만 무게를 두면 학교의 학습 역시 그 준비에 치우치기 쉽다.도구를 활용하는 능력의 바탕에는 지식과 이해가 있다. 엑셀의 계산 결과를 검토하려면 수식의 원리를 알아야 하듯, AI의 답을 판단하려면 관련 개념과 근거를 이해해야 한다. 교육은 기초를 다지는 데서 출발해, 그 지식으로 문제를 발견하고 해결 방안을 선택하며 자신의 판단을 설명하는 데까지 나아가야 한다.AI 없이 기초 역량을 확인하는 평가, AI를 활용해 문제를 해결하는 과제, 자신의 판단을 설명하는 발표와 질의응답을 목적에 맞게 조합할 수 있다. 대학입시에서도 이러한 배움의 과정과 성취를 어떻게 인정할지 논의해야 한다.수업과 평가, 입시를 함께 바꾸려면 준비 시간이 필요하다. 학생과 학부모가 새 방향을 이해해야 하고 교사의 평가 역량과 학교 여건도 갖춰야 한다. 그러나 혼란을 걱정하며 개편을 미루는 사이 교육과 사회의 간격이 더 벌어지면, 학생들은 자신이 살아갈 세상에 맞는 배움의 기회를 잃는다.머니투데이의 올해 9월 7일 보도에 따르면, 엔비디아의 젠슨 황은 오픈AI의 GPT-6 아스트라 공개를 두고 범용인공지능인 AGI가 도래했다고 평가했다. AGI 도달 여부에는 이견이 있지만, AI가 수행하는 업무의 범위는 교육이 주목해야 할 변화다.오픈AI는 아스트라가 자료 조사, 문서 초안 작성, 일정 관리, 데이터 분석, 소프트웨어 설치와 테스트 등을 수행할 수 있다고 설명한다. 목표를 받아 여러 단계의 작업을 처리하는 AI 에이전트가 사람이 하던 업무 일부를 맡는 것이다. 이런 기능이 확산되면 직업에서 요구하는 능력과 배울 지식도 달라질 수 있다. 학생에게는 기초 지식과 함께 AI에 맡길 일을 판단하고 결과를 검토하는 능력이 필요하다.이 변화의 속도와 학생의 준비 기간을 함께 고려해야 하는 제도가 대입 사전예고제다. 현행 고등교육법 제34조의5는 수능의 기본방향·과목·평가방법·출제형식 등을 정하거나 변경할 때 원칙적으로 해당 입학연도의 4년 전 학년도 시작 전까지 공표하도록 한다. 학생의 준비 기간을 보장하려는 제도다.예측 가능성을 지키면서 급격한 사회 변화에 대응하려면 무엇을 미리 확정하고, 어떤 부분을 유연하게 조정할 수 있어야 할까. 사전예고의 기간과 적용 범위, 교육과정 개정과 대입 전환의 일정을 함께 검토할 사회적 논의가 필요하다.교육당국과 대학은 교육과정·수업·평가·입시를 어떤 순서와 일정으로 바꿀지 공동의 계획을 제시해야 한다. 시험장 감독 대책을 마련하는 속도만큼, 학생이 학교에서 기른 능력을 대학이 인정하고 사회에서 활용할 수 있도록 교육과 평가의 전환을 서둘러야 한다. AI가 시험지의 답을 알려주는 시대, 이제 우리는 기존의 틀을 벗고 새로운 시작을 해야 한다. 지금이 그 변화의 기회다.