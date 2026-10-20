"나도 구독할까?" 2만여 명이 찾은 이광수 버블

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큰사진보기 ▲영화 <나혼자 프린스> 한 장면. ⓒ CJ CGV, (주)제리굿컴퍼니 관련사진보기

큰사진보기 ▲점이냐 안경이냐이광수가 버블에서 연 프로필 사진 투표. 입가에 점을 찍은 얼굴과 안경 쓴 얼굴 중 안경이 69%로 이겼다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이광수의 버블 메시지끝없이 이어지는 이광수의 버블 메시지. 친구가 보여준 화면이다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

초등학교 6학년 당시 난 빅뱅의 열렬한 팬이었다. 때문에 'UFO타운'이라는 플랫폼을 매일같이 들락거렸다. 연예인에게 문자를 보내면 랜덤으로 스타 본인에게 답장을 받는 서비스였다. 문자 한 통에 300원. 매일 머리를 쥐어짜 참신한 문자를 보냈다. 수만 통의 메시지 가운데 내 것이 뽑히길 바랐다. 하지만 몇 주가 지나도 답장을 받지 못했다.엄청난 경쟁률을 뚫는 것이 그리 쉬울까. 결국 난 "저거 실제로는 직원이 답장하는 걸 거야"라며 신포도 취급을 하곤 관뒀다. 김춘수의 시 '꽃'처럼, 나 역시 그들에게 한 번이라도 내 이름이 불리길 바랐다. 아쉽게도 깨달은 것은 다음 구절 뿐. 그들이 내 이름을 불러주기 전까진 내 문자는 하나의 몸짓에 지나지 않는다는 것.십여 년이 흘렀다. 잠깐 반짝하고 사라질 줄 알았던 소통 서비스는 의외로 굳건하다. '버블', '위버스', '프롬' 등 과거 문자 한 통으로 족했던 스타 소통 서비스는 이제 카카오톡과 같은 채팅 앱의 형태를 갖췄다. 월 몇천 원짜리 구독 서비스다. 메시지가 오면 카카오톡처럼 알람도 뜬다. 마치 내 연락처에 연예인의 번호가 저장되어 있는 듯한 기분이 든다.지금도 많은 학생들은 스타에게 답장을 받아보고자 그들에게 채팅을 보낸다. 과거의 나처럼 말이다. 그런데 10월 7일, 주로 아이돌 팬끼리만 알음알음 쓰던 이 앱이 돌연 앱스토어 무료 앱 1위에 올랐다. 과연 누구 때문일까. 그 돌풍의 중심에는 다름 아닌 배우 '이광수'가 있었다.아이돌처럼 화력 넘치는 열성 팬덤의 당사자도 아니고 그저 호감(?) 연예인 배우 이광수가 스타 소통 앱에 파란을 일으키다니. 때는 10월 1일. 이광수가 버블을 개설한 날이다. 메시지 알람이 끊임없이 울린다. "얘들아, 일어나라. 버블할 시간이야.", "너 많이 잤어. 버블해야지.", "빨리 체육대회 끝나고 버블 들어와."어떤 사진으로 프로필을 설정할지 팬들에게 투표를 받기도 한다. 한 팬이 프로필 사진의 굳은 표정이 무섭다고 농담을 건네자 곧바로 웃는 얼굴로 바꾼다. 연예인이 한 달에 두세 번만 찾아와도 자주 온다며 반기는 평균적인 메시지 빈도에 비하면, 이광수의 활동량은 그야말로 '메시지 폭격'이었다.이 소문은 연예계 동료들 사이에서도 퍼졌다. 가수 이영지는 "오픈 초기가 맛집이야. 얼른 선배님네 버블로 가"라며 부추겼고, 배우 김우빈은 장난스레 "지금 우리 촬영장이 광수 형 버블 때문에 난리다. 제발 형한테 멈춰달라고 좀 해줘"라며 토로하기도 했다. 나도 혹시 답장을 받을 수 있을까. 도대체 무슨 말을 그렇게 많이 하나. 궁금증에 몰려든 구독자가 무려 2만여 명이었다.이 유쾌한 폭격은 온라인에서만 화제인 것이 아니었다. 친구들과 고깃집에서 밥을 먹고 있었다. 한 친구가 입을 연다. "너네 이광수 버블 알아?" 말 끝나기 무섭게 다른 친구가 "나 구독하잖아"라며 휴대폰을 보여준다. 버블이 무엇인지, 이광수가 무슨 일을 했는지 말할 필요도 없다. 30대 직장인인 우리에게도 이미 익숙한 이슈였다.친구의 핸드폰 속 채팅창을 들여다본다. 스크롤을 아무리 내려도 이광수의 말이 끝나질 않는다. 진지하거나 거창하지도 않다. "나 얼마 전에 처음으로 다래끼 나서 병원 갔는데 나도 모르게 선생님 팔 꺾었어. 정말 실제로"라며 엉뚱한 일화를 털어놓는다.방송이었다면 분량이 안 나와 통편집됐을지도 모를 흔한 일상, 공식 기자석에서 말하긴 민망한 뜬금없는 에피소드. 어쩌면 팬들이 이런 소통 플랫폼에서 진정으로 듣고 싶었던 것은 바로 이런 친근한 이야기들이었을지도 모른다. 이광수는 적재적소에 이야기를 터뜨릴 줄 아는 훌륭한 만담꾼이었다.그렇다고 가벼운 농담만 주고받는 것은 아니다. "저 고3인데 너무 불안해요"라는 팬의 메시지에 그는 "알겠어. 오늘 기도해 줄게"라며 6시간 뒤 직접 손글씨로 쓴 기도문 사진을 찍어 버블에 올렸다. 학창 시절의 내가 간절히 원했던, 누군가 내 이름을 다정히 불러주길 바랐던 소망을 이 학생은 이뤄낸 셈이다. 이광수는 얼마나 많은 팬의 이름을 직접 불러 꽃으로 만들어주었나.이광수의 열정적인 소통이 졸지에 다른 연예인들을 평가하는 성적표가 되기도 했다. 누군가는 "이광수 좀 본 받아라"며 질책하는 메시지를 자신이 좋아하는 연예인에게 보내기도 했다. 어떤 연예인은 과거 팬과 버블 접속 횟수로 다퉜던 일화가 인터넷상에서 다시금 끌어올려지기도 했다. 이미 사과했고 전보다 훨씬 자주 소통하는 데도 말이다.예전 같았다면 팬레터 속에서나 숙소 대문 앞에서 가벼운 실랑이로 끝났을 대화다. 그것이 이제는 사라지지 않는 온라인 속 데이터가 된다. 연예인 입장에서는 언제 자신의 발목을 잡을지 모를 요소가 매일 쌓여가는 셈이다. 이는 분명 새롭게 떠오른 스트레스 요소다.이런 의미에서 김우빈이나 이영지 같은 동료 연예인들도, 또 아이돌을 오래 좋아해본 팬들도 이광수의 행동에 '대단함'을 느끼는 것은 당연하다. 물론 이광수도 무례한 말을 듣는다. "너 나 아냐. 왜 이렇게 자주 메시지를 보내냐"며 직접적으로 공격하는 유저들도 있다.허나 그는 "안 좋은 말 들었다고 상처 받지 않아. 잘 무뎌진 것 같아"라며 공개적으로 팬들을 안심시킨다. 때론 가시밭길이 되는 다수와의 소통 플랫폼 속에서 유연하게 대응하는 이광수의 모습은 그가 왜 오랜 시간 대중에게 사랑받았는지를 보여준다.이광수 효과로 버블이 앱스토어에 1위에 오르고 약 일주일 뒤, 또 다른 팬 소통 플랫폼 '블루밍톡'이 새 소식을 내놓았다. 이수만 총괄 프로듀서가 설립한 A2O 엔터테인먼트의 신인 그룹 두 팀 24명이 이 플랫폼에 들어왔다. 이전과 다른 점이 있다면 스타 본인이 아닌 'AI 아바타'가 소통의 주체다. 팬은 멤버의 말투를 학습한 AI 아바타와 1대 1로 채팅을 나누고, 영상통화도 한다.겉보기에는 무척 참신하고 편리해 보인다. 스타가 소통을 안 해준다고 서운할 일도 없고, 내 메시지에 답장을 받을 수 있을까 전전긍긍할 필요도 없다. 그러나 여전히 고개가 갸우뚱해지는 이유는 우리가 궁극적으로 갈망하는 것은 '완벽하게 프로그래밍된 기계'가 아니라 결핍과 체온을 가진 '스타 본인'이기 때문이리라. AI가 아무리 다정한 목소리로 내 이름을 불러준다 한들 기계에게로 가서 '꽃'이 되고 싶은 사람이 얼마나 될까.이광수 덕에 까맣게 잊고 지냈던 나의 빅뱅 팬 시절을 돌이켜본다. 난 'UFO타운'을 통해 문자 보내는 것을 관둔 뒤로 무엇을 했더라. 잊고 있던 에피소드가 번뜩 생각난다. 한 친구와 빅뱅 노래 전곡을 손글씨로 꾹꾹 눌러 쓴 다음 그 공책을 YG엔터테인먼트로 보냈다. 그들이 보든 안 보든 이렇게 당신들의 노래를 좋아하는 팬들이 있다는 것을 알려주고 싶어서.생각해보면 그때의 우리는 그런 일방향의 소통조차 즐거웠던 듯하다. 정말 사귀고 싶어서라기 보다는 자기 마음을 전하고 싶어서 연애 편지를 쓰는 학생처럼 말이다. "나 여기 있다"며 수없이 메시지를 보낸 이광수의 외침에 사람들이 반응한 이유. 그것은 아마 몇 백 번이고 일방향의 소통을 해왔던 팬들의 마음을 그가 여실히 알아주었기 때문인지도 모른다.