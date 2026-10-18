'여순사건 답사 1번지' 순천역에 사적지 표지판이 사라진 이유

큰사진보기 ▲'여순사건 답사 1번지'인 순천역에는 역사를 소개하는 안내판 등 기념물이 여럿 세워져 있었지만, 여순사건에 관한 건 없었다. 기존의 표지판은 2009년 순천역에 의해 자진 철거되었다고 한다. ⓒ 서부원 관련사진보기

"역사(驛舍) 앞에 세워져 있었는데, 누군가 와서 자꾸만 훼손하니까 철도청(코레일)이 치운 걸로 알아요."

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큰사진보기 ▲올 초에 유족회 사무실에서 옮겨온 여순 10.19 항쟁 역사관 입구. 구도심 재개발 사업의 일환으로, 창고를 리모델링한 건물이다. 주차 공간이 없어 접근성이 떨어지는 게 흠이다. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲여순 10.19 항쟁 역사관 내부의 전시물 중 일부. 순천 지역 청소년들이 여순 사건의 역사를 공부한 뒤 신문 형식으로 제작한 것이다. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲여순사건 당시 순천 지역 최초의 접전지에 세워진 여순 평화공원의 모습. 사진 오른쪽에 보이는 기념물이 여순사건을 상징하는 '뒤틀린 총구'다. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲'손가락총'의 현장인 북초등학교 울타리 너머에 세워진 표지판. 1948년 대한민국 정부 수립을 경축하기 위해 순천 지역 주민들이 십시일반 돈을 모아 세운 '건국비'가 옆에 자리하고 있는데, 이 비를 세운 지 두 달여만에 같은 곳에서 집단 학살이 자행됐다고 하니 참으로 얄궂다. 뒤로 북초등학교 공사 현장이 보인다. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲순천 지역의 대표적인 집단 학살터인 구랑실재의 모습. 사진 가운데로 움푹 팬 곳으로 지금 순천과 부산을 잇는 남해고속도로가 관통하고 있다. 마을 입구에 세워져 있던 표지판은 주민들의 반대로 다른 곳으로 옮겨졌고 대신 '전원생활 1번지'라는 안내판이 세워져 있다. ⓒ 서부원 관련사진보기

"여순 사건 특별법이 제정된 후, 현재 순천 지역에만 32곳에 사적지 표지판이 세워졌어요."

순천역에 세워진 여순 사건 사적지 안내판을 찾는다고 했더니, 관광안내소 직원은 고개를 갸웃거리며 이렇게 대답했다. 돌이나 동판으로 된 이런저런 안내판은 여럿 세워져 있었지만, 여순 사건에 관한 건 보이지 않았다. 순천역은 순천 지역 '여순 사건 답사 1번지'인데 말이다. 순천대학교 10.19 연구소에 따르면, 2006년에 세워졌다가 보수 단체의 항의에 2009년 순천역 측에서 자진 철거했다고 한다.순천역은 제주 4.3 토벌을 위한 출동 명령을 거부하고 10월 19일 밤 봉기를 일으킨 여수 14연대 군인들이 다음날인 20일 아침 정기 열차를 타고 도착한 곳이다. 이곳에서 순천에 파견 중이던 홍순석이 지휘하는 1개 중대가 합류하면서 봉기군의 규모가 커졌다. 진압 명령을 하달받은 인근 지역의 경찰들이 순천 시내에 집결했지만, 봉기군의 기세에 밀려 패퇴했다.시청 담당자로부터 순천역 광장에 사적지 표지판이 세워져 있다는 답변을 듣고 찾아왔는데, 그도 오래전에 치워졌다는 사실을 몰랐던 거다. 관광안내소 내에는 순천을 홍보하는 주제별 팸플릿이 가득한데도, 여순 사건에 관한 건 하나도 없었다. 구할 수 없는지 물어도, 고개를 가로젓기만 했다. 여태껏 여순 사건에 대해 문의한 경우가 없었다는 거다. 대신 최근 개관한 기념관에 가 보라고 귀띔했다.관광안내소에서 나오니 도로엔 시티투어 버스가 늘어서 있고, 관광객들로 왁자지껄한 분위기였다. 광장은 형형색색 현수막으로 포위되어 있었다. 그중 '여자 사위, 남자 며느리', '동학농민운동 유공자들에겐 보상금을 상평통보(엽전)로 지급하라'는 등의 낯 뜨거운 글귀가 적힌 한 정당의 현수막이 단연 눈길을 사로잡았다.그런가 하면, 광장 한쪽에선 스피커를 통해 "예수 믿고 천국 가라"는 나이 지긋한 어르신의 설교가 오가는 자동차의 소음마저 압도할 정도로 쩌렁쩌렁했다. 역사를 오가는 이들에게 광고 전단을 나눠주는 이들과 쓰레기를 치우는 미화원들의 분주한 손놀림까지, 광장은 장삼이사들의 일상을 품고 있었다. 순간 여순 사건 표지판만 치워졌다는 게 의아해졌다.여순 사건 당시나 지금이나 순천역은 전남 동부 지역의 중심 도시였던 순천의 관문이다. 토벌대와의 장기전에 대비하기 위해 지리산을 향해 가던 봉기군이 이곳에 멈춰 선 게 결국 화근이 됐다. 사통팔달로 트인 순천은 지형상 토벌대를 막기엔 불가항력의 여건이었다.시내 곳곳이 봉기군과 토벌대와의 격전지였고, 불과 사흘을 넘기지 못하고 진압된 후에는 부역자를 색출해 무자비하게 죽인 학살터였다. 적어도 봉기군이 순천을 경유하지 않고 지나쳤다면, 그토록 많은 민간인이 부역자라는 이유로 토벌대의 손에 죽임을 당하진 않았을 것이다. 순천 지역에만 민간인 집단 학살터가 19곳에 이른다.'여순 10.19 항쟁 역사관'은 지난 4월에 재개관했다고 한다. 지난 2020년 유족회 사무실에 마련한 역사관을 구도심 정비 사업의 일환으로 버려진 창고 건물을 리모델링해 옮겨온 것이다. 대략 학교 교실 넓이의 소박한 단층 건물로, 사방의 벽면엔 당시의 사진과 함께 여순 사건의 배경과 전개 과정을 소개하는 안내문으로 빼곡하다.내비게이션에는 등록되어 있지만, 버스는커녕 승용차의 접근도 쉽지 않다. 별도의 주차장이 마련되어 있지 않아 300m쯤 떨어져 있는 동천 변 고가도로 아래에 잠시 세워두고 걸어와야 한다. 비록 규모는 작아도 순천 지역 여순 사건 답사의 베이스캠프로 삼을 만하다.가장 인상적인 전시물은 희생자의 후손이 당시의 참혹했던 순간을 전해 듣고 그린 기록화들이다. 공간이 부족해 액자에 담아 바닥에 빙 둘러 세워두었는데, 아무런 설명 없이 그냥 보기만 해도 가슴이 먹먹해진다. 순천 지역 청소년들이 신문 형식으로 그린 답사기도 볼만하다.역사관에 전시된 사진과 그림의 현장을 직접 찾아가 보기로 했다. 순천 지역 최초의 접전지인 여순 평화공원에서 시작해 북초등학교와 순천대학교를 지나 구랑실재(압곡 육교)를 답사하고, 광주로 돌아오는 길에 '추석이 사라진' 신전 마을을 경유하는 동선이 자연스럽게 그려졌다.시간이 여의치 않아 순천의 사적지를 한 곳만 찾는다면, 여순 평화공원이 맞춤이다. 순천역에서 걸어올 수도 있는 가까운 거리인 데다 또 다른 사적지인 역 관사 마을까지 한데 묶어 답사할 수 있다. 공원 내에는 당시의 사건 기록, 사진 등과 함께 '뒤틀린 총구'라는 조형물이 세워져 있어 비극적 현대사를 성찰하도록 이끈다.여순 평화공원에서 동천 너머로 건네 보이는 둑방도 사적지다. 당시 봉기군의 시내 진입을 막기 위해 경찰들이 진을 쳤던 곳이다. 이곳을 지나 구도심에 이르면, 여순 사건의 자취를 곳곳에서 만날 수 있다. 순천 시내 권역만 해도 사적지로 공식 지정된 곳이 16곳에 이른다.북초등학교는 봉기군이 지리산 등지로 퇴각한 후 부역자를 색출하기 위해 주민들을 집결시켜 심사한 곳이다. 토벌대가 경찰과 우익 청년, 목사 등 지역 유지를 앞세워 부역자를 가리키도록 했고, 그 순간 즉결 처분 대상자로 분류됐다. 당시 주민들은 이를 '손가락 총'으로 불렀다.부역자로 지목된 주민들은 재판 절차도 없이 인근 골짜기로 끌려가 집단 학살당했다. 남녀노소 구분도 없었으며, 죽임을 당한 이들은 이후 모두 '빨갱이'라는 죄목을 뒤집어써야 했다. 사적인 앙심까지 더해져 보복을 부추기는 '손가락 총'은 순식간에 마을 공동체를 붕괴시켰다.당시 끌려온 주민들이 겁에 질려 떨었을 북초등학교 운동장은 지금 리모델링 공사가 한창이었다. 새뜻한 건물로 채워질 그곳에서 더는 여순 사건의 참혹함을 떠올리기는 어려울 성싶다. 사적지 표지판도 학교 울타리 밖 매곡동 행정복지센터 앞에 세워져 있어 찾기가 쉽지 않다.북초등학교에서 부역자로 지목된 주민들을 끌고 가 학살했던 곳이 구랑실재다. 구랑실은 움푹 팬 골짜기 이름이고, 재는 그곳에서 넘어가는 고갯길을 일컫는다. 과거 순천 서면에서 광양을 오가는 길목이었다. 지금도 옛 구랑실로 순천과 부산을 잇는 남해고속도로가 지나간다.시내에서 순천 공업단지를 지나 구랑실에 접어들면, 여기서부턴 꼬불꼬불하고 비좁은 2차선 도로다. 차량이 오가는 지금도 외진 느낌인데 당시엔 인적조차 드물었을 테다. 골짜기가 워낙 깊어 콩 볶는 총소리가 양쪽의 산등성이를 넘지 못하고 짙은 어둠에 묻혔을 듯한 오지다.구랑실재는 6.25 전쟁 중에도 민간인 학살이 자행됐던 곳이다. 당시 이승만 정권은 순천과 광양 지역 국민보도연맹원들을 이 골짜기로 끌고 와서 집단 처형했다. 국민보도연맹은 1949년 이승만이 사회주의 활동을 한 사람들을 계몽, 지도하기 위해 만든 관변 단체였다. 전쟁이 발발하자 이적 행위를 할 우려가 있다는 이유로 '예방 학살'한 것이다.이곳은 오랫동안 '송장골'로 불렸고, 지금도 지도에서 볼 수 있는 이름이다. 해방과 전쟁의 소용돌이 속에서 국가 권력에 의해 숱한 민간인들이 학살당한 곳이라는 사실이 지명으로 남아 전승된 셈이다. 통계에서조차 잡히지 않은 수많은 유해가 묻혀 있을 걸로 추정되지만, 새 고속도로가 놓이면서 발굴 조사는 큰 성과를 거두지 못했다.역사관에서 만난 유족 해설사의 이 말엔 진상규명을 위한 그동안의 눈물겨운 노력에 대한 자긍심이 묻어났다. 오랜 세월이 지나 지형이 바뀐 데다 사적지 대부분이 아스팔트 도로와 아파트 단지가 들어서 유해 발굴은 사실상 불가능하다고 아쉬움을 토로했지만, 여순 사건 추념식이 국가 주관 행사로 열리고 역사적 재평가가 이뤄지고 있다는 걸 뿌듯해했다.그러나 아직 갈 길이 멀어 보인다. 곳곳에 사적지 표지판이 훼손된 흔적이 뚜렷하다. 덩그러니 표지판만 뽑아낸 곳도 있고, 순천역의 경우처럼 과거의 흔적 자체가 사라진 곳도 있다. 아직도 순천 지역에선 여순 사건을 두고 좌우의 이념 대립이 계속되고 있는 셈이다. 여순 사건에 대한 순천시의 관심과 노력이 아쉽다.그들에겐 과거사에 대한 진상규명보다 늘 관광 유발 효과 등 지역 경제에 보탬이 되는지가 정책 추진의 중요한 잣대다. 역사적 책무나 당위를 떠나 지역 내 갈등이 유발될 소지가 있는 것이라면 괜히 긁어 부스럼 만들 필요가 없다는 관행적 인식이 뿌리 깊다. 이로 인해 애꿎은 사적지 표지판이 봉변을 당하고 있다면 억측일까.