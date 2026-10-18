구례의 가을밤을 채운 소리... 명창의 판소리에서 정태춘·박은옥까지

큰사진보기 ▲2026 구례 동편제소리축제 둘째 날 공연 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲박정선 명창의 ‘적벽가’ ⓒ 임세웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정태춘과 박은옥의 ‘시인의 마을’ ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲정태춘과 박은옥의 ‘북한강에서’ ⓒ 임세웅 관련사진보기

17일 저녁, 전남 구례의 가을밤이 우리 소리와 노래로 채워졌습니다. 2026 구례 동편제소리축제 둘째 날 무대에는 구례 명창들의 판소리 공연이 이어졌고, 가수 정태춘·박은옥 부부의 무대가 더해지며 축제의 분위기가 한층 깊어졌습니다.화려한 조명과 대형 화면이 설치된 무대였지만 공연의 중심은 역시 사람의 목소리였습니다. 소리꾼이 한 대목을 뽑아낼 때마다 객석에서는 "얼씨구", "좋다" 하는 추임새와 박수가 이어졌습니다.이날 구례 명창들의 무대 가운데 특히 눈길을 끈 것은 박정선 명창의 '적벽가'였습니다.박 명창은 적벽대전에서 패한 조조가 다급하게 도망하는 대목을 익살스러운 표정과 몸짓, 힘 있는 소리로 풀어냈습니다. 조조의 다급함이 생생하게 표현될 때마다 객석에서는 웃음과 추임새가 터져 나왔습니다.하지만 이날 공연의 분위기가 또 한 번 크게 달라진 순간은 정태춘·박은옥 부부가 무대에 올랐을 때였습니다.정태춘·박은옥은 오랜 세월 삶과 시대의 이야기를 노래해 온 가수들입니다.이날 두 사람이 무대에 모습을 드러내자 객석의 시선이 한곳으로 모였습니다. 그리고 대표곡 가운데 하나인 '시인의 마을'이 시작되는 순간, 관객석에서 큰 박수가 터져 나왔습니다.노래의 첫 소절을 기다렸다는 듯 박수가 이어졌습니다.판소리의 추임새로 무대를 함께 만들었던 관객들은 이번에는 익숙한 노래를 따라 마음속으로 호흡했습니다.세월이 흘러도 오래된 노래 한 곡이 사람들의 기억을 한순간에 불러내는 장면이었습니다.판소리와 포크음악은 서로 다른 장르지만 이날 무대에서는 묘하게 잘 어울렸습니다. 판소리가 오랜 세월 사람들의 희로애락을 소리에 담아 전해왔다면 정태춘·박은옥의 노래 역시 평범한 사람들의 삶과 시대를 이야기해왔습니다.표현하는 방식은 달라도 결국 사람의 이야기를 노래한다는 점에서는 닮아 있었습니다.구례는 지리산과 섬진강을 중심으로 동편제 판소리 문화가 이어져 온 곳입니다. 그런 구례에서 지역 명창들의 소리를 듣고, 이어 정태춘·박은옥의 노래까지 한자리에서 만난다는 것은 이번 축제만의 특별한 장면이었습니다.첨단 조명과 대형 LED 화면 아래에서 오래된 판소리가 울렸고, 이어 한 시대를 살아온 노래가 흘러나왔습니다.전통은 오래된 것만을 지키는 데 머무르지 않습니다. 오늘의 사람들과 만나고, 또 다른 음악과 어울릴 때 새로운 생명력을 얻습니다.17일 밤 구례 동편제소리축제는 그것을 보여주고 있었습니다.명창의 소리에는 추임새가 터졌고, '시인의 마을'이 시작되자 큰 박수가 쏟아졌습니다.구례의 가을밤은 그렇게 판소리와 노래가 함께 만드는 하나의 커다란 공연장이 됐습니다.