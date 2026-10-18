초등 교과서에 한자보다 먼저 담아야 할 것

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큰사진보기 ▲아이들과 함께 책읽기“아이들이 글을 읽고 이해하는 힘을 기르려면 한자를 더 외우게 하기보다, 곁에서 함께 읽고 생각을 나눌 어른과 시간이 필요하다.” 사진은 기고문 내용을 바탕으로 만든 인공지능 생성 이미지입니다. 실제 지역아동센터 활동 사진은 아닙니다. ⓒ 김옥성 관련사진보기

"참고하라고 적어 놓는 것이지, 외우거나 시험을 보게 하려는 것은 아닙니다."

'학교에서 배우는 것이라면 미리 알아야 하지 않을까.'

'우리 아이만 몰라서 수업을 따라가지 못하면 어쩌나.'

"어디가 어려웠니? 우리 함께 읽어 보자."

거리의 간판을 바라보다가 걸음을 멈출 때가 있다. 무엇을 파는 가게인지, 어떤 일을 하는 곳인지 이름만으로는 알기 어렵다. 우리말로 얼마든지 나타낼 수 있는데도 낯선 외국말을 앞세운다. 누구나 알아볼 수 있어야 할 이름이 누군가에게는 넘기 어려운 문턱이 된다.학교와 교육기관은 달라야 한다. 아이들이 자기 삶에서 쓰는 말로 세상을 이해하도록 돕는 곳이기 때문이다. 그런데 교육청이 벌이는 사업과 행사 이름에서도 외국말을 앞세우는 모습을 자주 만난다. '한마당'이나 '잔치'라고 하면 정답게 전해질 자리에 굳이 '페스타'를 붙이는 까닭은 무엇인가. 우리말을 아끼고 가꾸어야 할 교육기관마저 우리말을 뒷자리로 밀어내고 있는 것은 아닌지 돌아봐야 한다.그런데 이제는 초등학교 교과서에 한자를 함께 적는 방안까지 다시 거론되고 있다.지난 10월 15일 <오마이뉴스>는 국가교육위원회가 공개하지 않은 본회의와 내부 모임에서 초등 교과서에 한자를 각주 형태로 넣는 방안을 논의했다고 보도했다. 앞으로 여러 해에 걸쳐 교육을 어떻게 발전시킬지 정하는 계획안에 이 내용이 담길 수 있다는 것이다. 아직 확정된 정책은 아니지만, 이러한 논의만으로도 우리 교육이 어디로 가려는지 묻지 않을 수 없다.이튿날 한글문화연대를 비롯한 스무 개 국어단체 대표들은 광화문 세종대왕 동상 앞에서 기자회견을 열고 반대 뜻을 밝혔다. 나는 관련 보도와 이들이 낸 성명서를 읽고, 오랫동안 아이들과 글을 읽고 써 온 사람으로서 내 경험과 생각을 보태려 한다.외국말로 우리말의 자리를 좁히더니, 이번에는 글을 읽고 이해하는 힘을 기르겠다며 아이들의 교과서에 한자를 더하겠다는 것인가. 나라의 교육이 나아갈 길을 정한다는 기구가 지금 가장 먼저 해야 할 일이 과연 이것인지 묻고 싶다.나는 <글쓰기가 좋아요> 두 권과 <처음부터 잘 쓸 수는 없잖아요> 세 권, 모두 다섯 권의 글쓰기 책을 최창의 선생님과 함께 써서 펴냈고, 지금도 지역아동센터에서 아이들과 함께 생활한다. 아이들이 어떤 이야기에 마음을 열고, 언제 책을 덮으며, 무엇 때문에 글쓰기를 어려워하는지 가까이에서 보고 듣는다.그런 내게 아이들이 글을 읽고 이해하는 데 겪는 어려움을 한자 교육으로 풀겠다는 생각은 도무지 이해하기 어렵다.내가 만나는 아이들 가운데는 책을 펼치는 일부터 버거워하는 아이가 있다. 몇 줄 읽다가 몸을 뒤척이고, 조금 긴 글이 나오면 읽기도 전에 힘들어한다. 모르는 낱말 하나를 설명해 준다고 금세 풀릴 어려움이 아니다. 문장을 따라가며 머릿속에 장면을 그리고, 앞에서 읽은 내용을 기억하고, 다음 문장과 이어서 이해하는 일 자체를 힘겨워하는 것이다.물론 책을 좋아하고 긴 이야기에 푹 빠지는 아이도 있다. 아이마다 어려워하는 까닭도 다르고 배우는 속도도 다르다. 그래서 더욱 '문해력이 부족하다'는 말 하나로 아이들을 묶어 똑같은 공부를 시켜서는 안 된다.낱말의 뜻을 모르는 아이, 글자는 읽지만 문장과 문장이 어떻게 이어지는지 이해하기 어려운 아이, 글을 읽을 수 있어도 책에 마음을 붙이지 못하는 아이에게 필요한 도움은 저마다 다르다.그 아이들이 어디에서 멈추는지 살피기도 전에 교과서에 한자를 더 적어 주면 어떤 일이 생길까. 이미 읽기 어려운 글 옆에 낯선 글자가 하나 더 놓이는 것은 아닐까.요즘 아이들은 유튜브 영상과 카카오톡, 짧은 문자에 익숙하다. 빠르게 바뀌는 화면을 보고, 짧은 말을 주고받으며 친구들과 어울린다. 그런 하루하루의 생활에서 책 한 권을 붙들고 천천히 읽는 시간으로 옮겨 가는 일은 쉽지 않다.그렇다고 아이들에게 참을성이 없거나 책 읽을 마음이 부족하다고 탓할 수는 없다. 어른인 우리도 휴대전화를 손에서 놓기 어렵다. 긴 글을 읽다가 알림 소리에 눈길을 빼앗기고, 잠깐만 보겠다던 화면을 한참 들여다본다. 아이들에게 책을 읽으라고 말하면서 정작 우리는 얼마나 책 읽는 모습을 보여 주고 있는가.아이들이 글을 읽고 이해하는 힘을 걱정한다면 이렇게 달라진 생활부터 찬찬히 살펴야 한다. 아이가 짧은 글에서 조금 긴 글로, 익숙한 이야기에서 새로운 이야기로 건너갈 수 있도록 도와야 한다.그러려면 곁에서 함께 읽는 어른이 필요하다. 모르는 말을 물어도 핀잔을 듣지 않는 분위기가 필요하다. 한 번에 다 읽지 못해도 다시 펼칠 수 있는 여유가 필요하다. 읽고 난 뒤 자기 생각을 말하고, 친구의 다른 생각을 들을 시간도 있어야 한다.그런 여건을 충분히 마련하지 않은 채 한자를 더한다고 아이가 책과 가까워질 것인가. 나는 오히려 책과 글쓰기에서 더 멀어질까 걱정스럽다. 읽는 일도 벅찬 아이에게 외워야 할 것이 또 늘었다는 느낌을 줄 수 있기 때문이다.교육은 아이가 책을 덮는 순간을 꾸짖기 전에, 왜 덮었는지부터 물어야 한다.한자어가 어떻게 이루어졌는지 설명하는 일이 어떤 낱말을 이해하는 데 도움이 될 수는 있다. 한문과 옛글을 배우는 일에도 뜻이 있다. 그러나 그렇다고 해서 모든 초등학생의 교과서에 한자를 더 많이 적어야 하는 것은 아니다.가령 '협동'을 배운다고 하자. 아이들은 친구들과 할 일을 나누고, 혼자서는 어려웠던 일을 함께 해내면서 그 뜻을 몸으로 익힐 수 있다. 그때의 경험을 이야기하고 글로 써 보면서 낱말과 자기 삶을 이어 간다.'민주주의'도 마찬가지다. 내 생각을 말하고, 다른 사람의 말을 듣고, 서로 다른 생각을 맞추어 가며 함께 지킬 약속을 만드는 경험이 필요하다. 낱말이 어디에서 왔는지 아는 것도 좋지만, 그 말이 가리키는 삶을 이해하는 일이 더욱 중요하다.한자를 더 많이 적어야 한다고 주장하려면 먼저 밝혀야 할 것이 있다. 쉬운 우리말로 풀어 주고, 여러 보기를 들어 설명하고, 함께 읽고 이야기 나누는 것보다 한자 표기가 어떤 점에서 더 도움이 되는지 보여 주어야 한다. 특히 읽기를 어려워하는 아이들에게 얼마나 도움이 되고, 어떤 짐이 될 수 있는지 꼼꼼히 살펴야 한다.교육은 어른들에게 익숙했던 옛 공부 방법을 되살리는 데서 출발해서는 안 된다. 지금 아이들에게 어떤 배움이 필요한지 살피는 데서 시작해야 한다.교과서에 한자를 더 적으면 사교육이 늘어날 수 있다는 걱정도 그냥 넘겨서는 안 된다.정책을 만드는 사람은 이렇게 말할 수 있다.그러나 교과서를 받아 든 부모의 마음은 다를 수 있다.이런 걱정이 한자 학습지와 한자 급수시험, 어린 나이부터 시작하는 한자 공부로 이어질 가능성을 가볍게 보아서는 안 된다. 교과서 여백의 작은 글씨가 집에서는 새로운 교육비와 공부 부담으로 돌아올 수 있다.이러한 걱정은 이번에 처음 나온 것도 아니다. 교육부는 2018년 1월 내놓은 설명자료에서, 앞서 마련한 초등 교과서 한자 표기 기준에 따라 한자가 늘어나면 사교육이 늘어날 수 있다는 현장의 걱정이 끊이지 않았다고 밝혔다. 당시 교육부는 여러 사람의 의견을 듣고 학교에서 알맞게 쓸 수 있는지 살핀 뒤, 한자를 제한적으로 함께 적도록 한 기존 기준을 유지하기로 했다고 설명했다.국가교육위원회는 답해야 한다. 그때 걱정했던 문제는 지금 어떻게 풀렸는가. 아이들의 공부 부담과 사교육에 어떤 영향을 줄지 무엇을 근거로 판단했는가. 지난날의 논란을 다시 꺼내려면 그때 풀지 못한 문제에 대한 답부터 내놓아야 한다.우리가 함께 펴낸 책의 제목은 <처음부터 잘 쓸 수는 없잖아요>다. 이 말은 아이들의 글을 대하는 어른들에게도 건네고 싶은 말이다.아이는 처음부터 어른이 기대하는 문장으로 자기 마음을 쓰지 못한다. 말이 뒤섞이고, 같은 낱말을 되풀이하고, 맞춤법도 틀린다. 그렇다고 그 글에 담긴 경험과 마음까지 틀린 것은 아니다.어른이 먼저 읽어야 할 것은 그 마음이다. 무엇이 재미있었는지, 왜 속상했는지, 누구에게 하고 싶은 말이 있는지 귀 기울여야 한다. 자기 이야기를 누군가 소중하게 읽어 준다는 경험이 쌓여야 다시 써 볼 마음도 낼 수 있다.읽기도 그렇게 도울 수 있다. 아이의 생활과 이어지는 이야기를 함께 읽고, 마음에 남은 대목을 말하고, 자기 경험을 짧게 적어 보는 것이다. 처음부터 긴 독후감을 쓰라고 할 필요는 없다. 짧은 문장이라도 자기 생각을 담아 쓰고, 그것을 다시 읽어 보는 경험을 이어 가면 된다.그런 배움을 위해 학교와 아이들을 돌보는 곳에 함께할 사람과 시간이 충분한가. 아이 한 명 한 명이 어디에서 막혔는지 살피고 함께 읽어 줄 수 있는가. 국가교육위원회가 먼저 물어야 할 것은 이것이다.인공지능 시대라고 해서 옛 지식을 배울 필요가 없어지는 것은 아니다. 그러나 인공지능이 눈 깜짝할 사이에 글을 만들어 주는 시대일수록 아이가 직접 읽고 생각하며 자기 말로 나타내는 일은 더욱 소중하다.눈앞의 글이 사실인지, 믿을 만한 까닭이 있는지, 누구의 눈으로 바라본 이야기인지 물을 수 있어야 한다. 그럴듯한 문장을 그대로 받아들이지 않고 "나는 다르게 생각한다"고 말할 수 있어야 한다.그 힘을 기르려면 아이가 읽기와 쓰기를 포기하지 않도록 도와야 한다. 서툰 문장이라도 써 볼 수 있어야 하고, 어려운 글 앞에서 도움을 청할 수 있어야 한다. 자기 생각을 말했을 때 존중받는 경험도 필요하다.국가교육위원회는 초등 교과서에 한자를 더 많이 적으려는 시도를 당장 멈춰야 한다. 무엇을 논의했고 어떤 근거로 판단했는지 공개하고, 그 교과서를 읽을 아이들의 눈높이에서 다시 살펴야 한다.아이들이 글을 읽고 이해하는 힘을 걱정한다면 교과서의 어려운 설명부터 고쳐야 한다.교육기관의 안내문과 사업 이름부터 누구나 알아들을 수 있는 말로 써야 한다. 읽기를 어려워하는 아이 곁에서 꾸준히 함께 읽어 줄 사람과 시간을 마련해야 한다. 집안 형편에 따라 책을 만날 기회가 달라지지 않도록 학교와 도서관, 지역아동센터에서도 아이들이 책과 가까워지도록 더욱 든든히 도와야 한다.아이들의 교과서는 어른들이 아는 것을 뽐내거나 옛날 공부에 대한 그리움을 채우는 자리가 아니다. 아이가 세상을 만나고, 궁금한 것을 묻고, 자기 목소리를 찾아가는 책이어야 한다.처음부터 잘 읽을 수는 없다. 처음부터 잘 쓸 수도 없다. 그래서 교육이 필요하고, 기다려 주는 어른이 필요하다.책을 힘겨워하는 아이에게 나는 먼저 이렇게 말하고 싶다.국가교육위원회가 그려 갈 우리 교육의 앞날도 바로 그 물음에서 시작해야 한다.