"다 함께 잘 먹고 잘 살자"... 수원 참살이협동조합이 공정무역을 실천하는 법

큰사진보기 ▲참살이협동조합 김영복 이사장 ⓒ 김채린 관련사진보기

큰사진보기 ▲참살이협동조합 직원들의 모습 ⓒ 김채린 관련사진보기

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큰사진보기 ▲직원을 대상으로 한 공정무역 교육 ⓒ 참살이협동조합 관련사진보기

"지역사회와 협동하면서 우리가 하는 활동에도 더 많은 의미가 생겨요. 같이 네트워크를 만들고, 캠페인도 함께 나갈 수 있으니까요."

큰사진보기 ▲인터뷰 중인 김영복 이사장 ⓒ 김채린 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.이 기사는 라이프인에도 실립니다.

수원에는 도시락을 만들고 배달하는 일상적인 사업 속에서 '함께 잘 사는 방법'을 고민하는 공동체인 참살이협동조합이 있다. 2020년 수원 시 최초의 공정무역실천기업으로 인증된 참살이협동조합은 공정무역 제품 사용과 홍보, 구성원 교육, 지역사회 캠페인 등을 통해 공정무역의 가치를 꾸준히 확산해 왔다.지난 7일, 수원에서 참살이협동조합의 김영복 이사장을 만났다. 김영복 이사장은 '참살이'라는 이름의 의미를 '다 함께 잘 먹고 잘 살자는 뜻'이라고 설명했다. 여기서의 '함께'는 조합원과 함께 일하는 동료 뿐 아니라 지역의 이웃까지 모두 포함된다.김 이사장은 잘 먹고 잘 산다는 것이 단순히 더 많은 돈과 물질을 가지는 것을 의미하지 않는다고 했다. 서로 연대하고 나누며, 함께 행복할 수 있는 관계를 만들어가는 것이 참살이가 지향하는 삶에 가깝다는 것이다. 실제로 참살이협동조합은 구성원들의 행복을 중요한 운영 원칙으로 하는 조직문화를 만들기 위해 노력하고 있다.참살이협동조합의 시작에도 '함께 살아가는' 방법에 대한 고민이 있었다. 김 이사장은 과거 수원 인계동에서 음식점을 운영했지만, 건물의 소유주가 바뀌면서 기존 방식으로 영업을 계속하기 어려워졌다. 문제는 오랫동안 함께 일했던 직원들이었다. 오랜 기간 함께해 온 동료들과 헤어지는 대신, 모두가 계속해서 생계를 이어갈 수 있는 방법을 찾기 시작했다. 그렇게 시작된 것이 지금의 참살이협동조합이다.처음에는 구성원들이 각자의 영역에서 음식을 만들고, 재료 구매나 홍보, 배달과 세척 등은 공동으로 맡는 방식의 사업을 운영했다. 처음부터 순탄했던 것은 아니다. 수년 동안 구성원들이 생활비조차 제대로 가져가지 못할 만큼 어려운 시간을 보내기도 했다. 하지만 함께 버티며 사업모델을 발전시켰고, 현재는 병원과 사업장 등의 직장인을 대상으로 점심 식단을 구성해 정기적으로 공급하고 있다.참살이가 중요하게 생각한 것은 단순한 수익 창출이 아니다. 민주적이고 자율적인 운영, 구성원과 소상공인 간의 상생, 거래 상대와 공정한 관계를 만들어가는 것이 협동조합이 추구하는 중요한 가치였다. 이러한 방향은 생산자와 소비자가 보다 공정한 관계를 맺는 것을 지향하는 공정무역의 가치와도 자연스럽게 맞닿았다."우리가 사용하는 재료나 물건을 공정무역 제품으로 사용하면 생산자들에게 조금이라도 도움이 되지 않을까 생각했어요." 김 이사장은 노동의 가치가 제대로 인정받지 못하는 환경에서 생산활동을 하는 사람들에게 작은 도움이라도 줄 수 있다는 점에서 공정무역에 관심을 가지게 됐다고 설명했다.참살이는 공정무역을 사업과 일상 곳곳에서 알리는 활동을 이어왔다. 시민들을 대상으로 한 공정무역 캠페인에 참여하고, 회의나 행사에서 공정무역 커피와 캔디 등을 이용했다. 도시락을 배송할 때는 공정무역 제품과 홍보물을 함께 전달하며 소비자들이 일상 속에서 자연스럽게 공정무역을 접할 수 있도록 했다. 직원과 조합원을 대상으로 '공정무역과 인권', '공정한 거래를 보장하는 기본제도' 등을 주제로 교육도 진행했다.공정무역을 실천해온 시간이 길어지면서 김 이사장이 바라보는 공정무역의 의미도 조금씩 넓어졌다. 처음에는 가능한 한 많은 공정무역 제품을 구입하고 사용하고자 하였다. 도시락에도 공정무역 제품을 활용하기 위해 여러 상품을 찾아다녔다. 그러나 현실적인 제약도 있었다. 대량으로 음식을 만드는 사업장의 특성상 실제 식재료로 활용할 수 있는 공정무역 제품이 다양하지 않았다. 일상적인 식재료로 선택할 수 있는 품목 자체가 많지 않다는 문제도 겪었다.그렇다고 실천을 멈춘 것은 아니다. 참살이는 가능한 범위에서 공정무역 커피와 바나나 등의 제품을 직원들과 함께 소비하고, 고객에게도 제품을 소개하고 있다. 김 이사장은 앞으로 시민들이 평범한 일상에서도 자연스럽게 선택하여 소비할 수 있는 공정무역 상품이 더욱 다양해지길 바란다고 말했다. 청년들과 공정무역의 접점을 넓히기 위해서도 젊은 세대가 관심을 가질 만한 제품과 콘텐츠가 많아지는 것이 중요하다는 생각이다.참살이는 공정무역을 기업 내의 실천만으로 남겨두지 않는 것 또한 중요하게 생각한다. 김 이사장은 수원공정무역협의회의 창립과 운영 과정에 참여해 왔으며, 수원시와 지역의 여러 협동조합, 공정무역 관련 단체들과 함께 교육과 캠페인도 이어가고 있다.김 이사장은 지역의 여러 기관과 조직이 연결되면 더 많은 시민에게 공정무역의 의미를 알릴 수 있다며 지역사회와 단체들에 고마움을 전했다. 또한 직접 캠페인 현장에서 시민들을 만나며 공정무역에 대한 관심과 인식이 조금씩 넓어지고 있다는 변화도 몸소 느끼고 있다고 말했다. 처음 활동을 시작했을 때보다 공정무역을 이미 알고 있거나 관심을 보이는 시민들을 마주하는 일이 늘었다는 것이다.참살이의 이야기를 듣다 보면 공정무역과 협동조합이 서로 닮아있다는 것을 발견하게 된다. 생산자의 노동에 정당한 가치를 부여하는 공정무역처럼, 협동조합도 사람을 단순한 생산수단이나 비용으로 바라보지 않는다. 김 이사장은 이를 이렇게 표현했다. "일반 기업이 자본의 논리로 돌아간다면, 협동조합은 사람의 논리예요." 참살이가 중요하게 생각하는 것은 결국 돈보다는 사람들이 어떻게 함께 더불어 살아갈 것인가에 있다.김 이사장은 물질은 삶의 목적이 아니라 삶을 더 행복하게 만드는 수단이어야 한다고 말한다. 또한, 행복은 혼자만 누릴 수 있는 것이 아니라 가족과 동료, 이웃이 함께 어우러질 때 비로소 온전히 느낄 수 있다고 강조했다. 이러한 철학은 참살이가 공정무역을 바라보는 방식과도 맞닿아 있다.멀리 떨어진 생산자의 권리를 생각하며 공정무역 바나나 한 송이와 커피 한 잔을 선택하는 일, 노동에 정당한 대가를 인정하는 일, 함께 일하는 구성원이 행복할 수 있는 일터를 만드는 일. 모습은 서로 다르지만, 그 중심에는 '나만 잘 사는 것이 아닌 함께 잘 살아가는 방법을 찾는다'는 공통점이 있다.참살이협동조합의 공정무역은 거창한 구호보다는 일상에 가깝다. 도시락과 함께 전달되는 작은 공정무역 제품 하나, 직원들과 나누는 커피 한 잔, 시민을 만나는 캠페인, 그리고 거래 상대방을 동등한 사람으로 바라보려는 태도까지. '다 함께 잘 먹고 잘 살자'는 짧은 문장은 어쩌면 공정무역이 우리에게 건네는 메시지와도 닮아있다.공정무역이 만드는 변화는 하나의 상품을 선택하는 것에서 시작할 수 있다. 그러나 그 선택이 쌓여 우리가 다른 사람의 노동을 바라보는 방식과 서로 거래하는 방식까지 달라진다면, 공정무역은 더이상 멀리 있는 남의 이야기가 아니다. 함께 잘 살아가기 위한 일상의 실천이 된다.