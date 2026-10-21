냉방엔 AI, 난방엔 계획 없다... 지하철의 이상한 온도 관리

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큰사진보기 ▲같은 날 출근길에 이용한 지하철 3호선에서는 히터가, 2호선에서는 에어컨이 가동됐다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2021년부터 2025년까지 서울 지하철 냉난방 민원 현황. 2025년 냉난방 민원은 약 80만 건으로 전체 불편 민원의 78.4%를 차지했다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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