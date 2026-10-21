냉방엔 AI, 난방엔 계획 없다... 지하철의 이상한 온도 관리

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지난주 아침, 최저기온 9도, 체감온도 12도, 낮 최고기온 20도라는 일기예보를 들으며 출근을 준비했다. 전날보다 조금 쌀쌀해졌지만 추울 정도는 아니었다. 얇은 여름 재킷을 챙겨 입고 집을 나섰다. 그런데 지하철에 올라탄 지 얼마 지나지 않아 가방에서 손선풍기를 꺼내야 했다.
이날은 외부 일정이 있어 평소와 다른 경로로 출근했다. 3호선에 올라타니 따뜻한 바람이 나왔다. 불과 전날까지만 해도 에어컨 바람이 나왔는데, 하루 사이 난방으로 바뀐 것이다. 전날 아침 최저기온은 15도, 낮 최고기온은 22도였다.
시간이 흐르면서 승객이 많아졌고 객실 안은 점점 더워졌다. 몇몇 승객은 겉옷을 벗었다. 나도 재킷을 벗었지만 더위가 가시지 않아 가방에서 손선풍기를 꺼냈다.
40여 분을 이동한 뒤 2호선으로 갈아탔다. 그런데 이번에는 에어컨 바람이 나오고 있었다. 같은 날, 비슷한 출근 시간대에 이용한 지하철이었지만 냉난방은 정반대로 작동하고 있었다.
지하철의 냉난방은 어떤 기준으로 가동될까. 같은 날 비슷한 시간대인데도 호선마다 냉난방이 달랐던 이유는 무엇일까.
객실 온도는 자동으로 조절된다는데, 왜 더울까
서울 지하철은 노선에 따라 운영기관이 다르다. 1·3·4호선은 서울교통공사와 한국철도공사(코레일)가 구간을 나눠 운영하고, 2호선과 5~8호선은 서울교통공사가 운영한다.
서울교통공사 홈페이지에 냉난방 가동 기준을 문의했다. 서울교통공사 차량운영처는 "하절기 냉방기 가동 시 일반칸 24℃(약냉방칸 25℃) 이상, 동절기 난방기 가동 시 18~20℃로 유지하고 있다"고 답변했다.
또한 객실 내부 온도센서를 통해 설정 온도를 유지하는 자동제어 시스템으로 운영하며, 일교차가 크거나 승객 승하차에 따라 객실 온도가 크게 변하는 경우 냉난방을 탄력적으로 전환해 가동한다고 설명했다.
설명대로라면 효율적으로 운영되는 것 같지만, 기온차이가 큰 환절기나 겨울철에는 또 다른 문제가 발생한다. 승객들은 바깥 추위에 대비해 두꺼운 외투나 패딩을 입는다. 특히 사람들이 몰리는 출퇴근 시간에 객실에 난방이 가동되면 금세 더위를 느낀다. 객실 온도가 정해진 기준에 맞게 유지되는 것과 승객들이 쾌적함을 느끼는 것은 별개의 문제다.
냉난방 민원 80만 건, 전체 불편 민원의 78.4%
2023년 1월, <오마이뉴스>에 '한겨울 출근길, 지하철 안은 이 지경입니다'
라는 제목의 기사를 쓴 적이 있다. 당시 인용한 2021년 서울 지하철 냉난방 민원은 44만6839건으로 전체 불편 민원의 58.7%였다.
서울교통공사가 지난 5월 공개한 자료에 따르면 냉난방 민원은 2022년 57만 169건(65.3%), 2023년 88만 853건(76.9%), 2024년 93만 26건(80.6%)으로 증가했다. 2025년에는 79만 8607건(78.4%)으로 전년보다 줄었지만, 전체 불편 민원 101만 8448건 가운데 약 10건 중 8건이 냉난방 관련 민원이었다.
지난해 '덥다'는 민원은 74만9465건, '춥다'는 민원은 4만9123건이었다. 여름철 냉방에 관한 민원도 포함된 수치이므로 이를 겨울철 난방에 대한 불만으로만 해석할 수는 없다.
다만 냉난방 민원이 전체 불편 민원의 상당 부분을 차지한다는 점은 눈여겨볼 만하다. 냉난방에 대한 불편이 일부 승객의 일시적인 불만에 그치지 않고, 지하철 이용 과정에서 반복적으로 제기되는 문제임을 보여주기 때문이다.
AI로 혼잡도 예측해 냉방... 겨울철 난방에도 적용할 수 없을까
서울교통공사는 올해 인공지능(AI)을 활용한 객실 냉방제어시스템을 4호선 일부 전동차에 시범 적용했다. 기존 시스템이 객실 온도센서를 바탕으로 냉난방을 가동했다면, AI 시스템은 계절과 요일, 시간대, 역사별 혼잡도 등을 분석해 승객이 몰리는 구간을 예측하고 냉방을 선제적으로 조절하는 방식이다.
공사는 지난 7월 4호선 신조 전동차 22개 편성, 총 220칸에 AI 시스템을 적용해 효과를 검증했다. 그 결과 혼잡 구간의 객실 온도가 약 1.2도 낮아졌고, 전체 구간의 냉방 가동률은 41% 감소했다.
승객이 많이 몰리는 구간에서는 냉방을 강화하고, 불필요한 냉방 가동은 줄인 것이다. 공사는 이 기술을 전체 호선으로 확대하면 연간 약 56억 원의 전력비를 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이번 실증은 여름철 냉방을 대상으로 진행됐다. 겨울철 난방에도 AI 기술을 적용할 계획이 있는지 서울교통공사에 추가로 문의했다. 서울교통공사 차량 운영처는 "현재 AI 냉방 기술을 겨울철 난방에 적용할 계획이 없다"고 답변했다.
여름철 냉방에 AI 기술을 도입해 효과를 확인했지만, 겨울철 난방에 대해서는 적용 계획이 없다는 것이다. 이번 문의만으로는 그 이유나 대체 대책까지 확인할 수 없었다. 하지만 냉난방 민원이 전체 불편 민원의 상당 부분을 차지한다는 점을 고려하면, 겨울철 난방 문제 역시 별도의 개선 과제로 살펴볼 필요가 있다.
겨울철 만원 지하철, 쾌적함은 여전히 숙제
20여 년 동안 지하철로 출퇴근하면서 여름에는 냉방 때문에 긴팔 옷을 챙기고, 겨울에는 난방 때문에 손선풍기를 꺼내는 일이 익숙해졌다.
서울교통공사는 객실 중앙부가 상대적으로 덥고 양쪽 끝은 시원하므로, 더위를 많이 타는 승객은 객실 끝쪽을 이용하라고 안내한다. 하지만 출퇴근 시간대 발 디딜 틈 없이 붐비는 지하철에서 더위를 피하려고 자리를 옮기는 일이 얼마나 현실적인 방법일까. 출퇴근길에는 환승이나 출구 이동에 유리한 위치를 고려해 탑승 칸을 선택하는 승객도 많다.
문자 등으로 민원을 넣으면 객실별로 온도를 조절할 수 있는지도 추가로 문의했지만, 서울교통공사는 "객실별로 온도조절은 할 수 없다"고 답변했다.
승객에게 객실 끝쪽을 이용하라고 안내하지만, 실제로 혼잡한 출퇴근 시간대에는 자리를 옮기기조차 쉽지 않다. 객실별 온도 조절도 불가능하다면, 혼잡도와 계절별 옷차림 등을 고려해 냉난방을 조절하는 방안을 더욱 적극적으로 고민할 필요가 있다.
지하철 냉난방은 매일 수많은 시민이 이용하는 대중교통의 쾌적함과 직결되는 문제다. 겨울철 지하철에서 땀을 흘린 채 출근하면 업무를 시작하기도 전에 불쾌감과 피로를 느끼게 된다. 반대로 지나친 냉방이나 난방은 승객들의 불편뿐 아니라 에너지 낭비로도 이어질 수 있다.
물론 모든 승객이 만족하는 온도를 만드는 것은 쉽지 않다. 더위를 많이 타는 사람과 추위를 많이 타는 사람이 함께 이용하는 공간이기 때문이다. 그렇기에 더더욱 단순히 정해진 온도를 유지하는 데 그치지 않고, 실제 이용 환경에서 승객들이 겪는 불편을 줄이는 방향으로 관리 방식을 개선해야 한다.
이번 주부터 아침 기온이 한 자릿수로 떨어지는 등 쌀쌀한 날씨가 이어질 전망이다. 출근길 시민들의 옷차림이 두꺼워지는 만큼 지하철 객실의 세심한 온도 관리가 더욱 필요한 시기다.
AI 기술이 고도화되면서 몇 년 뒤에는 냉난방 민원이 크게 줄었다는 기사를 쓸 수 있기를 기대한다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.