순직 소방관 딸은 7살... 이 대통령은 말 잇지 못했다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일 경기도 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 조문하고 있다. 2026.10.17 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 경기도 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 17일 조문한 이재명 대통령이 남긴 방명록. 2026.10.17 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일 경기도 순천향대학교 부천병원 장례식장에 마련된 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 조문하고 있다. 2026.10.17 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 순직 소방관 빈소를 찾아 조문했다.이 대통령은 17일 오후 순천향대학교 부속 부천병원 장례식장에 마련된 고 김진석 소방위 빈소를 찾았다. 윤호중 행정안전부 장관, 최용철 소방청장, 임광현 청와대 비서실장 등이 동행했다.이 대통령은 빈소에 마련된 방명록에 "당신께서 지켜주신 안전한 일상 속에서 국민들은 님의 희생을 영원히 기억할 것입니다"라고 적었다. 이어 고인의 영정 앞에 헌화했고, 고인에게 추서한 옥조근정훈장을 직접 제단을 올렸다. 이후 유가족을 위로했다.강유정 청와대 수석 대변인 브리핑에 따르면, 이 대통령은 고인의 아내에게 딸이 몇 살인지 물었고, 7살이라는 답변에 한동한 먹먹한 표정으로 침묵했다. 이후 빈소 바깥에 머물던 고인의 아버지에게 외아들인지 물었고 한동안 말을 아끼다 위로의 말을 전했다. 이 대통령은 "딸아이가 잘 클 수 있게 꼭 부탁드린다"며 남은 가족을 걱정하는 유가족의 말에 고개를 끄덕였다.이 대통령은 윤호중 행정안전부 장관에게 치료 중인 소방대원의 치료와 회복에 필요한 지원을 아끼지 말 것을 지시했다. 또한 "국민의 생명과 안전을 위해 헌신하는 소방공무원들이 보다 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 현장 안전을 강화하고, 그 헌신과 희생에 걸맞은 예우와 지원에도 국가의 책임을 다해야 한다"면서 "남겨진 가족과 어린 자녀의 앞날도 세심하게 살피고, 국가가 끝까지 함께해야 한다"라고 강조했다.고인은 전날 경기도 부천시 도장공장에서 발생한 화재를 진압하기 위해 투입됐다가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 이날 새벽 끝내 숨졌다. 소방청은 1계급 특진을 추서했고, 영결식은 오는 19일 오전 10시 부천실내체육관에서 경기도청장으로 거행된다.