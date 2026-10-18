우리 부부의 사자성어, '사회생활'

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"사회생활하고 올게!"

"사회생활하고 올게!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

연말이면 그 해를 상징하는 사자성어를 발표하는 기사가 뜬다. 이를테면 지난 2025년의 사자성어는 變動不居(변동불거)였는데, '세상이 잠시도 멈추지 않고 끊임없이 흘러가면서 변한다'는 뜻이라고 한다.우습지만 요즘 우리 부부도 이 같은 사자성어 놀이를 하고 있다. 다른 점이 있다면, '그해의 사자성어'처럼 심오한 뜻을 가진 것도, 세태를 반영한 것도 아니라는 것이다. 우리가 그저 놀이 삼아 주고받는 사자성어는 우습게도 '社會生活(사회생활)'이다.우리 사이에서 '사회생활'이 쓰이는 예는 이런 경우다.나는 일주일에 두세 번 글쓰기와 관련된 소소한 수업이나 모임이 있다. 노트북과 강의자료를 챙겨 나설 때면 현관 앞에서 남편에게 인사하며 말한다.그럼 남편이 손을 흔들며 답한다. "사회생활 잘하고 와!"남편 역시 부정기적으로 퇴직 전 일하던 업계 사람들을 만나거나, 직업 특강 혹은 로봇 관련 컨설팅 업무로 가끔 수도권이나 지방을 다닌다. 그럴 때도 마찬가지로 남편은 집을 나서며 나처럼 말한다.당연히 내 대답도 정해져 있다. "사회생활 하러 가니 재밌겠네. 잘하고 와!" 이런 식이다. 말하자면 '사회생활'이란 단어는 우리 둘 사이에만 통하는 일종의 '밈' 같은 것이다.지금 남편이나 내가 하고 있는 일은 친구들과의 모임처럼 친목을 위한 것은 아니지만, 확고한 목적과 목표를 가진 일이나 직업이랄 수도 없다. 그런가 하면 은퇴 전부터 해온 일의 연장선은 아니지만 그렇다고 해서 무보수 자원봉사는 아니다. 당연히 큰돈이 들어오는 것은 아니니 애초에 수입을 기대하지 않지만, 적어도 최소한의 경비 정도는 나오는 일이니 완전한 무보수 봉사의 대단한 결심이 필요하지도 않다.이처럼 우리의 사회생활은 뭔가 애매한 지점에 있다. 최선의 노력을 기울이지만 그만큼의 수입이 따라오는 건 아니니 이것을 '직업'이라 하긴 뭔가 미흡하다. 그렇다고 해서 돈이 될 것도 아니니 대충 취미 정도로 생각하느냐면 그것과는 비교할 수 없을 만큼의 열정을 쏟는 일이니 재미라고 하기엔 또 억울하다.그래도 명확한 것 하나는, 우리가 하는 이 '사회생활'은 그 무엇보다도 '좋아서' 하는 일이란 것이다.젊던 시절엔 단순히 '좋아서'라는 이유로 무언가를 하는 일이 쉽지 않았다. 집을 장만해야 했고, 장만한 집은 크기를 키워가야 했다. 아이를 길러야 했고, 노후를 대비해야 했다. 열 개의 일에는 열 개의 이유가 필요했고, 그 이유는 열 개를 시작할 이유이면서 동시에 열 개를 포기해야 하는 이유이기도 했다.이제 은퇴하고, 나이를 먹어간다고 해서 젊은 날과 달리 더 이상 포기하지 않고 하고 싶은 것을 모두 하고 살 수만은 없다. 또 다른 이유로 여전히 포기하고, 여전히 시작한다.다만 우리가 달라진 것이 있다면, 이제 새로 무언가를 시작하는 이유 중 '하고 싶은 일인가'는 젊은 시절에 비하면 최상위권으로 옮겨 앉았다는 것이다.그건 우리가 젊던 날과 달리 더 부자가 되었기 때문은 아니다. 나이를 먹은 만큼 더 현명해졌기 때문도 아니다.이제 우리는 인생이 마냥 이어질 것이라고 생각하지 않는다. 계절이 무한히 순환하는 것이 아니며 언젠가는 다음이 없는 계절을 맞을 수도 있을 거라는 걸 가끔은 떠올릴 줄 알게 되었다.그러니 오늘은 '하고 싶은가'를 먼저 생각한다. 물론 하고 싶은 것만 하고 살 수는 없는 세상이지만 말이다.오늘 우리의 사자성어는 社會生活(사회생활)이다.내일은 旅行 生活(여행 생활)이나 無爲徒食(무위도식)으로 바뀔 수도 있다.그래도 괜찮다. 그런 것이 은퇴 생활이니까.