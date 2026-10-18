젓갈 사고 김치 버무리고... 논산 강경젓갈축제, 사흘간 맛있는 마무리

강경젓갈을 맛보고, 김치를 담그고, 상월고구마까지 장바구니에 담았다. 서른 번째를 맞은 강경젓갈축제가 특산물 판매와 체험행사에 힘입어 사흘간의 일정을 마쳤다.
충남 논산시 강경읍 금강둔치 일원에서 지난 15일 개막한 제30회 강경젓갈축제가 17일 오후 6시 폐막식을 끝으로 막을 내렸다. 당초 18일까지 열릴 예정이었으나 강풍과 많은 비가 예보되면서 관람객 안전을 위해 하루 앞당겨 마무리했다. 18일 예정됐던 행사는 모두 취소됐다.
올해 축제는 강경젓갈과 상월고구마를 앞세워 지역의 맛을 알렸다. 젓갈을 사러 온 방문객은 공연과 체험을 즐겼고, 가족 나들이객은 먹거리를 맛보며 장보기에 나섰다. 일정은 짧아졌지만 특산물 판매와 체험행사가 고루 호응을 얻었다.
젓갈판매장에는 김장철을 앞두고 젓갈을 마련하려는 관람객들의 발길이 이어졌다. 새우젓과 각종 양념젓갈을 비교하고 맛을 본 뒤 구매하는 방문객들로 판매도 호조를 보였다. 상인들은 젓갈마다 다른 맛과 쓰임새를 설명하며 손님을 맞았다.
상월고구마도 인기를 끌었다. 판매장을 찾은 관람객들은 진열된 고구마의 크기와 상태를 살펴보며 상품을 골랐다. 젓갈과 함께 고구마를 사 가는 발길이 이어지면서 논산의 두 특산물이 나란히 장바구니를 채웠다.
직접 음식을 만드는 체험도 좋은 반응을 얻었다. 특히 강경젓갈을 넣어 김치를 담그는 체험은 젓갈의 쓰임새를 익히고 김장까지 경험할 수 있어 인기를 모았다. 판매장에서 맛본 젓갈이 김치의 맛을 내는 재료가 되는 과정을 직접 확인하는 자리였다.
어리굴젓 담그기와 상월고구마 피자 만들기 등도 가족 관람객의 관심을 끌었다. 지역 특산물을 직접 손질하고 음식으로 만들어 맛보는 체험이 장보기의 즐거움을 더했다.
강경포구장터는 옛 장터의 정취를 전했다. 풍물과 보부상놀이 등 강경의 역사와 문화를 담은 프로그램이 먹거리 행사와 어우러졌다. 주민자치 동아리와 지역 예술인들의 무대, 초청 공연도 축제장을 채웠다. 주민들은 평소 갈고닦은 솜씨를 선보였고, 관람객들은 박수와 응원으로 화답했다.
금강을 곁에 둔 축제장에서는 먹거리와 공연을 즐기다 강변을 걷는 여유도 누릴 수 있었다. 젓갈 장보기와 요리 체험, 옛 포구의 문화와 강변 풍경이 어우러져 강경의 가을을 전했다.
백성현 논산시장은 축제 기간 연일 현장을 찾아 시민·관람객과 인사를 나누고 상인들을 격려했다. 판매장과 체험장, 공연장 곳곳에서 방문객을 맞고 현장의 목소리를 들으며 축제에 힘을 보탰다.
마지막 날인 17일에는 논산시립합창단이 폐막식에 앞서 무대에 올라 합창으로 분위기를 북돋웠다. 이어 열린 폐막식에서는 축제를 찾은 관람객과 행사를 뒷받침한 이들에게 감사 인사가 이어졌다.
최호경 강경젓갈축제 공동위원장은 폐막인사에서 사흘간 축제장을 찾아준 시민과 관광객에게 감사를 전했다. 최 위원장은 "하루 일찍 축제를 마치게 돼 아쉽지만 시민과 관광객의 안전이 우선"이라며 "내년에는 더욱 알차게 준비해 시민과 관광객을 모시겠다"고 말했다.
백 시장은 폐회사에서 시민과 관광객의 협조에 감사를 표하고 자원봉사자들의 노고에 고마움을 전했다. 이어 강경젓갈의 오랜 숙성·발효 전통을 소개하며 젓갈과 상월고구마 구매를 당부했다. 축제장을 찾은 이들의 장보기가 지역 농가와 상인들에게 힘이 된다는 점도 강조했다.
백 시장은 내년 열리는 세계딸기산업엑스포에도 관심과 방문을 부탁했다. 근대역사문화와 금강 풍경을 간직한 강경의 매력을 소개하면서 내년 축제에서는 달라진 강경의 모습을 선보이겠다는 뜻도 밝혔다.
폐막식 뒤에는 가수 이시현·민해경·김다현이 무대에 올라 마지막 공연을 이어갔다. 관람객들은 노래와 박수로 하루 일찍 끝난 축제의 아쉬움을 달랬다. 강경젓갈과 상월고구마로 장바구니를 채운 논산 강경의 가을 잔치는 내년 만남을 기약하며 마무리됐다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.